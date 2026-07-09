イタリアサッカー連盟（FIGC）が2006年ドイツW杯20周年を祝った。マラゴ会長は「過去の成功は未来への原動力」と語った。

「この祝賀行事は――連盟会長のジョヴァンニ・マラゴは強調する――未来への原動力となるものです。代表チームは過去の勝利から新たな勢いを得て、あの素晴らしい感動を一日も早く再び味わうために、日々努力することが私たちの義務です。 アズーリは誇りと帰属の象徴であり、イタリアスポーツの価値を世界に伝える原動力だ」