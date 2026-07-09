2006年7月9日、イタリア代表の4度目のW杯優勝から20周年を祝し、イタリアサッカー連盟（FIGC）はデジタルプラットフォーム「Vivo Azzurro TV」と公式SNSで特別番組『私たち、2006年のチャンピオンたち』を配信する。 特集では、マルチェロ・リッピ元監督やジジ・ブッフォン、アレッサンドロ・デル・ピエロ、フランチェスコ・トッティらの言葉で、アズーリの偉業を振り返る。 さらにマルコ・マテラッツィ、ファビオ・グロッソ、フィリッポ・インザーギ、ジャンルーカ・ザンブロッタ、ジェンナーロ・ガットゥーゾ、アンジェロ・ペルッツィの証言も収録。また、故ジジ・リヴァの息子ニコラによる追悼の言葉も含まれる。
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翻訳者：
イタリアサッカー連盟（FIGC）が2006年ドイツW杯20周年を祝った。マラゴ会長は「過去の成功は未来への原動力」と語った。
未来への刺激
「この祝賀行事は――連盟会長のジョヴァンニ・マラゴは強調する――未来への原動力となるものです。代表チームは過去の勝利から新たな勢いを得て、あの素晴らしい感動を一日も早く再び味わうために、日々努力することが私たちの義務です。 アズーリは誇りと帰属の象徴であり、イタリアスポーツの価値を世界に伝える原動力だ」
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