グアルディオラへの接触は、55歳の彼がマンチェスター・シティで10年間多数のタイトルを獲得した後、フリーとなったタイミングで始まった。バルセロナとバイエルン・ミュンヘンでの実績が示すように、彼の指導力は疑いがない。一方、アンチェロッティはチャンピオンズリーグ5度制覇をはじめ、欧州トップ5リーグすべてで優勝した名将だ。

報道によると、マルディーニはイタリアサッカー連盟（FIGC）のジョヴァンニ・マラゴ会長やアドバイザーのレオナルドと共にバルセロナで数日間を過ごし、グアルディオラがこのプロジェクトに興味があるかを探った。監督の空席は迫っているが、マルディーニは「今週中に新監督を発表できれば理想的だが、それ以上に、私たちが本当に望む人物を待つことが重要だ」と話し、急いで妥協することはないと強調した。