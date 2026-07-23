AFP
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イタリアサッカー連盟（FIGC）が急いで決定しない中、パオロ・マルディーニはイタリア代表監督就任について「世界最高の」ペップ・グアルディオラやカルロ・アンチェロッティと協議した経緯を説明した。
マルディーニはトップ選手を狙う
サッカー界の危機に瀕するイタリアが再建へ大胆な一歩を踏み出した。ACミランのレジェンドで、最近イタリアサッカー連盟（FIGC）テクニカルディレクターに就任したマルディーニ氏は、元マンチェスター・シティ監督グアルディオラ氏や現ブラジル代表監督アンチェロッティ氏と協議を行ったと認めた。
『ガーディアン』紙によると、セリエAクラブとの会合後の記者会見でマルディーニはこう語った。「現時点では詳細は話せない。 グアルディオラ氏について問われると「君たちは我々のターゲットの一人を特定したね」と述べ、さらに「ペップと話す前にカルロ・アンチェロッティとも話し合った。世界最高の監督から始め、彼らの意向を確認するのが妥当だと考えた」と明かした。
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伝説の勝者たちを追って
グアルディオラへの接触は、55歳の彼がマンチェスター・シティで10年間多数のタイトルを獲得した後、フリーとなったタイミングで始まった。バルセロナとバイエルン・ミュンヘンでの実績が示すように、彼の指導力は疑いがない。一方、アンチェロッティはチャンピオンズリーグ5度制覇をはじめ、欧州トップ5リーグすべてで優勝した名将だ。
報道によると、マルディーニはイタリアサッカー連盟（FIGC）のジョヴァンニ・マラゴ会長やアドバイザーのレオナルドと共にバルセロナで数日間を過ごし、グアルディオラがこのプロジェクトに興味があるかを探った。監督の空席は迫っているが、マルディーニは「今週中に新監督を発表できれば理想的だが、それ以上に、私たちが本当に望む人物を待つことが重要だ」と話し、急いで妥協することはないと強調した。
アンチェロッティのブラジルでの状況
アンチェロッティは理想的な候補だが、ブラジル代表を率いる彼の現状はイタリアサッカー連盟（FIGC）にとって大きな壁だ。5月に2030年までの契約延長にサインしたものの、ワールドカップでの不振で批判にさらされている。
アズーリは最近行われたプレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、安定した監督の必要性が改めて浮き彫りになった。この敗戦を受け、ガブリエレ・グラヴィーナ会長とジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が辞任。ガットゥーゾは厳しい予選期間中にルチアーノ・スパレッティの後任として就任したが、在任期間は短かった。
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アズーリの選択肢が広がる
グアルディオラやアンチェロッティの招聘が失敗しても、イタリアサッカー連盟（FIGC）にはまだ選択肢がある。2021年欧州選手権を制したロベルト・マンチーニやアントニオ・コンテが復帰候補に挙がっている。
2006年W杯優勝メンバーで中心選手だったアンドレア・ピルロも候補に挙がっている。実績は少ないが、連盟に新風を吹き込む存在となるだろう。
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