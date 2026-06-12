FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長のイタリアを嘲笑する発言に、イタリアサッカー連盟（FIGC）は即座に反発した。ガブリエレ・グラヴィーナ会長はまもなくアボディ氏かマラゴ氏（後者が有力）に交代する予定だが、FIGCはFIFAトップに「不適切」な発言への敬意を求めた。。
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イタリアサッカー連盟（FIGC）がインファンティーノ氏に反論：「不適切な発言だ。サッカーは敬意を教えるものだ」
インファンティーノの皮肉
カゼTVのインタビューで、インファンティーノ氏はイタリアに挑発的に語った。「48チーム制のワールドカップがどうなるか見てみよう。これは巨大なイベントだ。 さらに64チーム制も議論している。まずはこの48チーム制の初大会を楽しもう。64チームならイタリアも予選突破できるかも。もっと増やして208チームにすれば、もっとチャンスがあるね」。
イタリアサッカー連盟（FIGC）の回答
イタリアサッカー連盟（FIGC）は即座にコメントした。「不適切な発言で、イタリアスポーツ界全体を傷つける品位を欠いた行為だ。サッカーは敬意を第一とする価値観を教える」。