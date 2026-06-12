イタリアサッカー連盟（FIGC）がインファンティーノ氏に反論：「不適切な発言だ。サッカーは敬意を教えるものだ」

カゼTVのインタビューで、インファンティーノ氏はイタリアに挑発的に語った。「48チーム制のワールドカップがどうなるか見てみよう。これは巨大なイベントだ。 さらに64チーム制も議論している。まずはこの48チーム制の初大会を楽しもう。64チームならイタリアも予選突破できるかも。もっと増やして208チームにすれば、もっとチャンスがあるね」。