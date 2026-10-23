ナポリのフォークス財団で開かれた「文化と民主主義」のイベントに際し、マラゴーはこの決断についてこう語った。「ここまでに起きたことを考えれば、この決断を下さないのはあり得なかった。それだけだ。選挙？ 私は立候補する。もちろん、私だけでなく全員に関わる正式なプロセスもあり、そこで支持する過半数が示されなければならない」



