論争や法的問題を受けてイタリアサッカー連盟が特別管理下に置かれた後、ジョヴァンニ・マラゴはチルコロ・カノッティエーリ・アニエーネを通じてFIGCに登録した。フットサルチームの帯同役員としての登録だ。ANSA通信が報じた。セリエAリーグは、来る12月14日の総会で同氏を連盟会長候補に再び擁立することへの全面的な支持を改めて表明した。
Calciomercato
翻訳者：
イタリアサッカー連盟、マラゴ氏がフットサルクラブのアニエネに帯同役員として登録。「今、登録証を取得しないのはおかしな話だっただろう。選挙？ もちろん立候補する」
マラゴーが名誉会長を務めるカノッティエリ・アニエネは今季、イタリアサッカー連盟に再加盟し、フットサルのセリエDに参戦している。
ナポリのフォークス財団で開かれた「文化と民主主義」のイベントに際し、マラゴーはこの決断についてこう語った。「ここまでに起きたことを考えれば、この決断を下さないのはあり得なかった。それだけだ。選挙？ 私は立候補する。もちろん、私だけでなく全員に関わる正式なプロセスもあり、そこで支持する過半数が示されなければならない」
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