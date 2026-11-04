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Venezia v Monza - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

イタリアサッカー連盟会長選：ガッリアーニが立候補を届け出。ロティートは連盟理事に立候補

セリエ A
イタリア

選挙は12月に行われる。

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2026年11月12日

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アドリアーノ・ガッリアーニが代理人を通じて、イタリアサッカー連盟（FIGC）会長選への立候補を届け出た。これをANSA通信が報じた。前日には、FIGCのコミッショナーを務めるジョヴァンニ・マラゴが会長選に出馬するための書類を提出していた。選挙総会は12月14日に予定されている。

  • 一方、同じくANSA通信によると、ラツィオのクラウディオ・ロティート会長がイタリアサッカー連盟（FIGC）の連盟評議員に立候補した。2025年2月まで評議員を務めていたロティート会長は、12月14日に予定される選挙総会に向けて書類を提出するため、アッレグリ通りの連盟本部を訪れた。総会では各構成団体が、セリエAの推薦を受けたジョヴァンニ・マラゴ氏と、AICおよびAIACの支持を受けるアドリアーノ・ガッリアーニ氏の中からFIGC会長を選ぶ。

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