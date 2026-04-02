Goal.com
ライブ
Italy World Cup failure GFX GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

イタリアサッカーの終焉か？　3度目のW杯「大惨事」から、カルチョは二度と立ち直れないかもしれない

Opinion
イタリア
ワールドカップ
ジャコモ・ガットゥーゾ
ワールドカップ 欧州予選
セリエ A
特集＆コラム
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 イタリア

火曜日のワールドカップ予選プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、涙を流したイタリア代表選手たちは数人いたが、ゼニツァでのPK戦の敗北は、他の誰よりもこのゴールキーパーに大きな打撃を与えた。彼にとって、ワールドカップ本大会への出場権獲得に失敗したのは今回が初めてではなく、これで3度目となる。しかし、打ちひしがれた様子を見せながらも、ドンナルンマは屈しない姿勢を貫いた。

「確かに、言葉には大した意味はない」と、マンチェスター・シティのゴールキーパーはSNSに綴った。「しかし、私の心の中で強く感じていることが一つあり、それを皆さんと共有したい。 このような大きな失望の後、私たちは再び新たな一歩を踏み出す勇気を見つけなければならない。そしてそのためには、多くの力と情熱、そして信念が必要だ。常に信じ続けること。それが私たちを前進させる原動力だ。なぜなら、人生は、何も隠さずすべてを捧げる者たちに報いることを知っているからだ。

「そして、ここから再び始めなければならない。共に。もう一度。イタリアを、本来あるべき場所へと連れ戻すために。」

しかし実のところ、イタリアのサッカーは今まさに、あるべき場所にいるのです。長年にわたり、トップから末端に至るまで甚だしい経営不振が続いてきた結果、カルチョの世界がかつての栄光を取り戻すことについて、いかなる形でも楽観視することはほぼ不可能となっています。

  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    「スポーツ界の悲劇」

    多くのイタリア人と同様、ファビオ・カペッロも火曜日の夜は眠れぬ夜を過ごした。イタリアがまたしてもW杯プレーオフで敗れたという事実を、どうしても受け入れられなかったのだ。 

    「我々は4度の世界王者について語っているのだ」と、この名将は『マルカ』紙に語った。「これはスポーツ界の悲劇であり、不名誉な出来事だ。近年のイタリアサッカー史上、最悪の出来事の一つと言えるだろう」

    とはいえ、この結果は全くもって驚くべきことではなかった。イタリアは最終的に北アイルランドとの準決勝を比較的楽に制したものの、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるチームの戦力について、誰も幻想を抱いてはいなかった。これは往年のアズーリの布陣ではなかった――昨年11月にホームでノルウェーに4-1と大敗した事実が、それを如実に物語っている。

    もちろん、それでもボスニアを破るだけの質は備えていたはずだ。そして、前半終了4分前にアレッサンドロ・バストーニが愚かな退場処分を受けなければ、おそらく勝利していただろう。その時点で、モイゼ・キーンの早い時間帯のゴールにより、アウェイのイタリアは0-1とリードしていた。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    またしても自滅的な敗北

    しかし、この夜、イタリアにとって不利な判定が相次いだとはいえ、またしても自滅的な敗北を招いたことについて、誰も言い訳をしようとはしなかった。ステファノ・アグレスティが『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙に書いたように、「実のところ、ボスニアの方が強かったのだ。そして我々は、技術や戦術など、どう改善すべきか考えることに疲れ果てている。第三の黙示録こそが最悪なのだ。

    「ゼニツァでは、（審判団が）抗議する理由をいくつか与えてくれた。バストーニの退場は明白だったからではなく、（タリク）ムハレモヴィッチにレッドカードを出さなかったことだ。だが、いいか、我々はイタリアだ。世界ランク71位の代表チームを相手に、そんな些細なことに固執していいものか？ 試合を台無しにしたのは我々自身だ。」

    その結果、ガットゥーゾの監督としての立場は即座に疑問視されることになった。ルチアーノ・スパレッティの衝撃的なほど不甲斐ない在任期間の後、完全に混乱状態に陥っていたチームを引き継ぎ、それなりの成果を上げていたが、ガットゥーゾ自身も昨年11月、イタリア代表をワールドカップ本大会に導けなければ自身の立場は維持できないと認めていた。

    「目標を達成できればその功績は私のものだが、そうでなければイタリアから遠く離れた場所で暮らすことになる」と彼は記者団に語った。「すでに少し離れた場所（彼はマルベーリャに在住）にいるが、さらに遠くへ行くつもりだ。失敗した場合の結果については、私は承知している。」

    したがって、6月に契約が満了する前にガットゥーゾの契約が更新されない可能性は極めて高く、ユーロ2020という輝かしい例外的な大会でアズーリを優勝に導いた元監督ロベルト・マンチーニ後任になるという噂さえ出ている。 

    ただし、ガットゥーゾが選手たちやイタリアサッカー界の有力者数名からの支持を維持している点は注目に値する。例えば、ワールドカップ優勝経験者のフランコ・バレージ、ガットゥーゾについて「この敗北の責任が最も軽い人物の一人であることは間違いない」と主張している。 

    実際、ガブリエレ・グラヴィーナ・イタリアサッカー連盟（FIGC）会長は、自身の在任中に2度目のワールドカップ敗退を喫したことで、広く主たる責任者と見なされており、木曜日の午後、激しい辞任圧力に屈してついに辞任した。

  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    グラヴィナは去った

    イタリアのアンドレア・アボディスポーツ大臣は、プレーオフ敗退の翌朝、グラヴィーナ会長の辞任を求め、「チームと監督が示した献身には感謝するが、イタリアサッカーの再建が必要であることは明らかであり、そのプロセスはFIGC指導部の刷新から始めなければならない」と述べた

    グラヴィーナは昨年、98.68％の得票率でFIGC会長に再選されたばかりであり、当初は少なくとも来週の連盟評議会まで会長職に留まる意向を示していた。 

    しかし、ラツィオのクラウディオ・ロティーゾ会長は、グラヴィナ氏の辞任を求める請願書をイタリア上院に提出するまでに至った。一方、グラヴィナ氏は自身の実績を擁護する奇妙な試みの中で、サッカーという「プロ」の世界と比較して他のスポーツを「アマチュア」と表現し、自身の留任への望みを完全に潰してしまった。

    一部のサポーターがFIGCの事務所に卵を投げつけるなど、敵意が高まる中、グラヴィーナ氏は木曜日の午後、ローマで行われたセリエA、セリエB、セリエC、アマチュアリーグ、および監督・選手協会の代表者らとの協議でサッカー界の危機について言及した後、ついに辞任した。

    「長年の任期を終え、悲しみと同時に安堵の気持ちもある」と、グラヴィーナは会談後の記者団に語った。「連盟のすべての関係者に感謝したい。彼らは今日もまた、多大な支援と敬意、そして愛情を示してくれた。さらに私が続投すべきだと強く求めてくれたが、私は決断を下した。それは個人的な、そして熟考を重ねた上での決断だった。」

  • FBL-WC-2026-ITA-NIR-QUALIFIERSAFP

    「セリエAにはイタリア人選手が少なすぎる」

    グラヴィーナの後任選びはすでに始まっており、選挙日は暫定的に6月22日と設定されている。ジョヴァンニ・マラゴ、ジャンカルロ・アベテ、ウンベルト・ガンディーニ、ジャンニ・リヴェラ、さらにはベッペ・マロッタといった名前が、このポストの候補として挙がっている。 

    候補者の中には他よりも明らかに適任な人物もいる――元イタリアオリンピック委員会会長のマラゴが現時点での最有力候補だ――が、誰が後任に就こうとも、長年にわたる衰退を食い止め、その流れを逆転させるという膨大な課題に直面することになる。木曜日の『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙が指摘したように、この衰退はイタリア国民のサッカーへの関心の低下を招いている

    グラヴィーナは辞任に先立ち、現在セリエAでプレーしている選手のわずか33％しか代表選出資格を持たないという事実が、FIGCによるアズーリの成功に向けた取り組みを妨げてきたと主張した。これはガットゥーゾも何度か指摘してきた点であり、デメトリオ・アルベルティーニも支持している。

    「問題は、良い選手はいるものの、数が足りないということだ」と、元イタリア代表選手は『トゥットスポルト』紙に語った。「一般的に、代表監督の選手選考の選択肢は限られている。さらに、一部の選手は欧州のクラブ大会での出場試合数よりも、代表での出場試合数の方が多いという状況だ。

    「遠回しに言うのは無駄だ。我々は特定のタイプの国際試合に対して準備不足なのだ。だからこそガットゥーゾは、このレベルで数多くの試合を経験してきた[マルコ]・ヴェラッティを再招集したかったのだ。とはいえ、もちろん、このプレーオフに勝つだけの質が我々にないという意味ではない。

    「ユーロ2020での優勝は当然の結果だったが、根本的な問題、すなわちセリエAにイタリア人選手が不足しているという事態は解決されなかった。イタリアサッカー連盟（FIGC）がユースサッカー向けの新たな技術プロジェクトを発表したと聞いた。だが、具体的な行動が伴い、単なる空虚な宣言に終わらないことを願っている。」

    そして、アルベルティーニの懸念は、ほぼすべてのイタリアのサッカーファンが共有しているものだ。

  • AS Roma v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    魅力のない製品

    現段階では、イタリアのサッカー界が数多くの問題を抱えていることは痛々しいほど明らかだ。その証拠に、今シーズンのチャンピオンズリーグでベスト16に進出したセリエAのチームは、異例なほど運営の行き届いたアタランタただ1チームのみだった。 

    長らく待たれている近代的なスタジアムの建設を阻む、終わりの見えない官僚主義は、次々とクラブ会長たちを苛立たせてきた。UEFAのアレクサンダー・チェフェリン会長は木曜日、イタリアのインフラ問題が解決されない限り、同国がユーロ2032の共催国から外される可能性さえあると明かした。

    セリエAのスタジアムの悲惨な状況は、イタリアサッカーに対する否定的なイメージの一因にもなっている。現在、セリエAは多くのスター選手が全盛期を遥かに過ぎているため、一種の「引退リーグ」と見なされている。セリエAのクラブが移籍市場でトップクラスの選手を獲得できない現状では、この状況がすぐに変わることはなさそうだ。

    大多数のクラブは自らが使用するスタジアムを所有しておらず、試合日の収益数百万ユーロを逃している。一方、リーグもテレビ放映権の売却でかつてほどの収益を上げられていない。イタリアのサッカーがこれほど魅力のない商品になってしまったためだ。 

    その結果、真の革命なしには打破不可能と思われる悪循環に陥っている。残念ながら、イタリアでは抜本的な改革案が繰り返し拒否されてきた。

  • FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    バッジョのイタリアサッカー救済への試みは失敗に終わった

    2010年のワールドカップでの惨敗を受け、イタリアサッカー連盟（FIGC）は、偉大なロベルト・バッジョにイタリアサッカーの抜本的な改革案の策定を委ねた。 翌年、彼は50人以上の協力者による専門的な分析に基づいた900ページに及ぶ報告書を連盟に提出した。バジョは、ユースレベルにおいて戦術よりも技術の重要性を説いただけでなく、コヴェルチャーノ（イタリアサッカー連盟の本部）の近くに学校を設立することを提唱した。

    「重要なのは、まず人間として、その次にサッカー選手として教育したいということでした」と、バッジョは昨年ニューヨーク・タイムズ紙に語った。「誰もが選手になれるわけではありませんが、誰もが人間になります。それが基本でした」

    イタリアサッカー連盟（FIGC）はバッジョの提案の大部分を無視し、彼は2013年1月、憤りから辞任した。「私に与えられた役割を全うすることを許されなかった。2011年11月に提出した900ページに及ぶ報告書が、単なる紙くずのまま放置されたという事実を、私は看過できない」と、かつての背番号10は当時語った。

    今、当然の懸念として浮上しているのは、イタリアサッカーを劇的に改革しようとするいかなる試みも、同様に悲しい結末を迎えるのではないかということだ。

    アリゴ・サッキが言ったように、「我々は多くを語るが、言葉だけでは問題は解決しない」。それは2022年のことだった。今は2026年だ。その間、何も変わっていない。 

    それどころか、状況はむしろ悪化したと言える。つまり、今回こそ実際に措置を講じなければ、イタリアサッカーは3度目の大崩壊から二度と立ち直れないかもしれない。