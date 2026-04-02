イタリアサッカーの終焉か？　3度目のW杯「大惨事」から、カルチョは二度と立ち直れないかもしれない

グラヴィーナの後任選びはすでに始まっており、選挙日は暫定的に6月22日と設定されている。ジョヴァンニ・マラゴ、ジャンカルロ・アベテ、ウンベルト・ガンディーニ、ジャンニ・リヴェラ、さらにはベッペ・マロッタといった名前が、このポストの候補として挙がっている。

候補者の中には他よりも明らかに適任な人物もいる――元イタリアオリンピック委員会会長のマラゴが現時点での最有力候補だ――が、誰が後任に就こうとも、長年にわたる衰退を食い止め、その流れを逆転させるという膨大な課題に直面することになる。木曜日の『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙が指摘したように、この衰退はイタリア国民のサッカーへの関心の低下を招いている。

グラヴィーナは辞任に先立ち、現在セリエAでプレーしている選手のわずか33％しか代表選出資格を持たないという事実が、FIGCによるアズーリの成功に向けた取り組みを妨げてきたと主張した。これはガットゥーゾも何度か指摘してきた点であり、デメトリオ・アルベルティーニも支持している。

「問題は、良い選手はいるものの、数が足りないということだ」と、元イタリア代表選手は『トゥットスポルト』紙に語った。「一般的に、代表監督の選手選考の選択肢は限られている。さらに、一部の選手は欧州のクラブ大会での出場試合数よりも、代表での出場試合数の方が多いという状況だ。

「遠回しに言うのは無駄だ。我々は特定のタイプの国際試合に対して準備不足なのだ。だからこそガットゥーゾは、このレベルで数多くの試合を経験してきた[マルコ]・ヴェラッティを再招集したかったのだ。とはいえ、もちろん、このプレーオフに勝つだけの質が我々にないという意味ではない。

「ユーロ2020での優勝は当然の結果だったが、根本的な問題、すなわちセリエAにイタリア人選手が不足しているという事態は解決されなかった。イタリアサッカー連盟（FIGC）がユースサッカー向けの新たな技術プロジェクトを発表したと聞いた。だが、具体的な行動が伴い、単なる空虚な宣言に終わらないことを願っている。」

そして、アルベルティーニの懸念は、ほぼすべてのイタリアのサッカーファンが共有しているものだ。