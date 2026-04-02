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イタリアは、今回のワールドカップでの失敗を受け、UEFA会長から2032年欧州選手権の開催権を剥奪される可能性があると警告された
UEFAがスタジアムに対し厳しい最後通告を出す
イタリアが2026年ワールドカップの開催権獲得に惨敗したことを受け、UEFA会長は、同国がユーロ2032を主催する能力に疑問を呈し、さらなる動揺を招いた。同大会は現在、イタリアとトルコでの開催が予定されているが、チェフェリン会長は、イタリアの競技場の状態が基準に達していないことを、開催の成否を左右する要因として指摘した。
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙のインタビューでこの件について語ったチェフェリン氏は次のように述べた。「ユーロ2032は予定通り開催される。インフラが整うことを願っている。そうでなければ、大会はイタリアでは行われないだろう」。さらに同氏は、国内サッカーの現状についてイタリアの政治家たちが自省すべきだと強調し、次のように付け加えた。 「おそらく、イタリアが欧州で最悪レベルのサッカーインフラを抱えている理由を自問すべきなのは、イタリアの政治家たちの方だろう。」この緊急性は、インテルとACミランがサン・シーロを買収し、隣接する新スタジアムを建設する計画が進む中、ミラノ市長のジュゼッペ・サーラ氏によっても強調された。「（新スタジアムは）2031年までに完成していなければならない。なぜなら、UEFAは、サン・シーロが残ったままでは2032年の欧州選手権の開催地としてミラノを検討しないと伝えているからだ。」
- AFP
チェフェリン、イタリアサッカー連盟（FIGC）のグラヴィーナ会長を擁護
イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長に対する政治的圧力が高まる中、チェフェリン氏は同氏を擁護した。ボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフ敗退を受け、アンドレア・アボディスポーツ相をはじめとするイタリア国内の多くの人々が、同連盟の指導部の全面的な刷新を求めている。しかし、チェフェリン氏は責任は他にあると考えている。
「これは決してガブリエーレの責任ではないし、選手や監督を非難するつもりもない」とチェフェリンは付け加えた。 「私がスロベニアサッカー協会の会長だった頃、いつも監督にこう言っていた。『勝てば、君と選手たちがヒーローになる。負ければ、責任は我々が負う』と。」彼はグラヴィーナ氏を「サッカーを愛する紳士」と評し、彼と同等の力量を持つ後任を見つけることは、イタリアサッカー界にとって大きな課題になると示唆した。
全国的な非難と政治的圧力
3大会連続でのワールドカップ出場権獲得に失敗したことが、イタリアのスポーツ界に内紛を引き起こした。アボディ氏は、この惨事について「自らの責任を否定するのは客観的に見て不当だ」と主張し、イタリアサッカー連盟（FIGC）の指導部の刷新を強く求めている。その余波は政府の最高レベルにまで及び、辞任を求める正式な請願が提出されている。
セフェリンはこの敵対的な状況について言及し、次のように述べた。「何かがうまくいかなくなるのを密かに待ち構え、その隙に飛び出して批判を始めるような人々が存在することは、私を怒りと悲しみに駆り立てる。彼らはイタリアを支持しているのではなく、自分自身の利益を追求しているのだ。
「ガブリエレは私の第一副会長であり、私にとって非常に重要な存在だ。しかし、最大の損失を被るのはFIGCだろう。これほどサッカーとイタリアを愛する紳士を見つけるのは容易ではない。だが、何かがうまくいかなくなるのをただ待ち構えている自己中心的な人々が、そんなことを考えるとは、私はそれほど世間知らずではない。彼らにはどうでもいいことなのだ。」
- AFP
ボスニアの災害からの復興
役員室での権力争いが激化する中、アズーリの技術陣はすでに完全な空白状態に陥っている。ゼニツァでの敗戦を受け、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の退任が予想されており、アントニオ・コンテやマッシミリアーノ・アッレグリといった著名な監督たちが、再建プロジェクトを率いる救世主候補として名前が挙がっている。 しかし、チェフェリンが指摘したスタジアムや政治的支援に関する根本的な問題が2032年の期限までに解決されなければ、新たな監督の就任は一時的な対処に過ぎないだろう。今のところ、4度の世界王者であるイタリア代表は、かつてないほどの自省を迫られる状況にある。