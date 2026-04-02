イタリアは、今回のワールドカップでの失敗を受け、UEFA会長から2032年欧州選手権の開催権を剥奪される可能性があると警告された

3大会連続でのワールドカップ出場権獲得に失敗したことが、イタリアのスポーツ界に内紛を引き起こした。アボディ氏は、この惨事について「自らの責任を否定するのは客観的に見て不当だ」と主張し、イタリアサッカー連盟（FIGC）の指導部の刷新を強く求めている。その余波は政府の最高レベルにまで及び、辞任を求める正式な請願が提出されている。

セフェリンはこの敵対的な状況について言及し、次のように述べた。「何かがうまくいかなくなるのを密かに待ち構え、その隙に飛び出して批判を始めるような人々が存在することは、私を怒りと悲しみに駆り立てる。彼らはイタリアを支持しているのではなく、自分自身の利益を追求しているのだ。

「ガブリエレは私の第一副会長であり、私にとって非常に重要な存在だ。しかし、最大の損失を被るのはFIGCだろう。これほどサッカーとイタリアを愛する紳士を見つけるのは容易ではない。だが、何かがうまくいかなくなるのをただ待ち構えている自己中心的な人々が、そんなことを考えるとは、私はそれほど世間知らずではない。彼らにはどうでもいいことなのだ。」