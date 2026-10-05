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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

イタリアは輝きを欠きながらも、再び勝利。トルコに3-1で勝ち、順位表で2位に立った。

イタリア
トルコ
UEFAネーションズリーグ リーグA
イタリア 対 トルコ

イタリアがネーションズリーグで2度目の勝利。第1戦の4-1に続き、トルコとの第2戦も3-1で勝利した。

イタリアは、この長い代表ウィークを勝利で締めくくり、ネーションズリーグAリーグ・グループ1の一戦で、7日間で2度目となるトルコ撃破を果たした。ロベルト・マンチーニ率いるイタリアは、簡単ではなく、トルコでの4-1の勝利ほど華やかでもない試合で3-1の勝利。それでも、ベルギーを下したフランスに続くグループ2位に浮上し、チームにさらなる勢いと自信をもたらした。


マンチーニはパリでフランスと引き分けた試合から9人を変更。とりわけ中盤と守備の読みの面で、イタリアはリズムをつかむまでに少し時間を要した。立ち上がりのスカマッカのゴールはほとんど偶然の産物だったが、やや重く、精度を欠いていたチームの停滞を打破するには十分だった。ヴィンチェンツォ・モンテッラ率いるトルコもまた多くの選手を入れ替え、主力のほとんどを欠く中、スペースと背後を突いて的を絞らせない戦い方を選択。ドンナルンマは、とりわけキレのあるシムシルに対して集中した対応を見せた。後半、マンチーニは交代策に動いたが、陣形を整える最中に、まさにシスミに1-1のゴールを許す。それでも同点は4分しか続かず、バレッラのFKにカラフィオーリが頭で合わせてすぐさま2-1とした。終盤にはイタリアがさらに調子を上げ、負傷でヴェルガーレを失いながらも、ロマーノのシュート性のクロスにピオ・エスポジトが押し込んで3-1とした。


この代表ウィークにおけるイタリアの歩みは、明確な上昇曲線を描いて締めくくられた。4試合で積み上げた勝ち点7は、初戦のベルギー戦黒星を忘れさせるものであり、11月の代表ウィークを前に、イタリアは2位につけている。残るベルギー戦とフランス戦（ベルギー戦はアウェー、フランス戦はホーム）で、ネーションズリーグ準々決勝進出を懸けて戦うことになる。


イタリア 3-1 トルコ

得点者：26分 スカマッカ（イタリア）、61分 シムシル（トルコ）、65分 カラフィオーリ（イタリア）、87分 ピオ・エスポジト（イタリア）


  • GOALと主なプレー

    87分 ゴール - ドゥンビアが見事なプレーを見せ、バルダクチとの体のぶつかり合いを制して中央へ切れ込み、ペナルティーエリア内まで侵入。左足で放ったシュートは最後のところでチェリクに阻まれる。こぼれ球にロマーノが素早く反応してクロス気味のシュートを放つと、ピオ・エスポジトがうまく足を出してチャクルを破った。


    83分 なんというピンチ！ - 再びロングボールにイタリア守備陣が対応しきれず、ドンナルンマがアクトゥルコールに飛び出す。しかし相手が先に触れて左足で長いループシュートを狙ったが、イタリアにとって幸運にも枠を捉えなかった。


    77分 ゴール - トルコの右サイドで再びイタリアが崩される。カラフィオーリが縦に抜けるアクギュンを見失い、バストーニが外に引き出されてペナルティーエリア手前にスペースが生まれる。アクギュンが走り込むオズジャンへつなぎ、右足ダイレクトで放ったシュートは、集中していたドンナルンマがCKへとはじき出した。


    65分 ゴール - トルコの同点はわずか4分しか続かなかった。バレッラが右の中盤高い位置で倒され、マルチニアクが笛を吹く。キッカーを務めたのはそのインテルMFで、ファーサイドへふわりとしたクロスを送る。そこでカラフィオーリがエルマリの背中にわずかにもたれかかりながら打点の高いヘディングを決め、チャクルを破った。押したとしてモンテッラとトルコは激しく抗議したが、マルチニアクの判定は変わらなかった。


    61分 ゴール - アクギュンの縦パスが、ドゥンビアが見失っていたチェリクの縦への動きを捉える。ユヴェントスのSBが入れたクロスは中央のエルマリへ。エルマリはかかとで、しかも意図せずシムシルにボールを流し、イタリア守備陣全体のタイミングを外す。ファーでトラブゾンスポルのFWは難なくドンナルンマを破った。


    57分 決定機 - マルディーニが素晴らしいプレーから左へ展開し、ピオ・エスポジトへ。インテルのFWはドゥンビアのエリア内への走り込みを見逃さず、受けたドゥンビアはトラップから右足でフィニッシュ。しかしチャクルが見事な星形のセーブで足を使って対応し、イタリアMFのシュートを防いだ。


    50分 ディ・ロレンツォとドンナルンマの連係ミスで、ペナルティーエリア際を流れるボールにシムシルが飛び込む。トルコのFWはボールをライン際で残してそのままゴールライン沿いに中へ切れ込むが、最後は戻ってきたバストーニがCKに逃れた。


    40分 イタリアが大きく展開し、右から左へ振ってルッジェーリへ。ドゥンビアの動きを生かした形で、ルッジェーリがペナルティーエリア手前でボールを受ける。トラップから右足で狙ったシュートは守備に当たってCKとなった。


    26分 ゴール - ベルガラとディ・ロレンツォが右サイドで連係し、ナポリのSBがクロスを送る。中央ではドゥンビアとスカマッカが同時に競り、MFのヘディングはFWの背中に当たる。それでもボールはこぼれたままとなり、アタランタのFWが素早く体勢を整えて強烈な右足シュート。ボールはクロスバーに当たってそのままネットへ吸い込まれた。


    17分 決定機 - 再びアクギュンがイタリアのペナルティーエリア内へ走り込み、ヘディングでドンナルンマの頭上を抜くループを狙う。だがイタリアGKはポジションをしっかり取っており、落ち着いてキャッチした。


    16分 トルコが再び見事に後方からビルドアップし、ハヴェジをライン間で見つける。ボールはオズジャンへ渡り、カーブをかけたシュートを放つが、ドンナルンマがしっかりとキャッチした。


    14分 決定機 - カバクがペナルティーエリア手前からシュート。力強い低い対角線のシュートに対し、ドンナルンマが体を伸ばしてCKに逃れた。


    12分 最終ラインからの非常に危険な縦パスで、イタリア守備陣の背後を突かれる。ハヴェジのコントロールが完璧ではなくピンチは去ったが、うまく収めていればドンナルンマと1対1になっていた。


    11分 スカマッカがボールを収めて右足へ持ち替え、ペナルティーエリア手前から強烈な右足シュートを放つが、枠を捉えない。


    0分 ボローニャのダッラーラで20時45分にキックオフ。


    ここで情報、スタッツ、そして1分ごとの試合経過をチェック

  • イタリア対トルコ：試合結果詳細

    イタリア 3-1 トルコ


    得点者: 26分 スカマッカ（イタリア）、61分 シムシル（トルコ）、65分 カラフィオーリ（イタリア）、87分 ピオ・エスポジト（イタリア）


    イタリア（4-3-3）- ドンナルンマ；ディ・ロレンツォ（55分 カヨーデ）、マンチーニ、バストーニ、ルッジェーリ（55分 カラフィオーリ）；バレッラ（70分 トナーリ）、ロマーノ、ドゥンビア；ヴェルガーラ（83分 フラッテージ）、スカマッカ（55分 ピオ・エスポジト）、マルディーニ。

    控え：カルネセッキ、ヴィカーリオ、カンビアーギ、ファジョーリ、イナシオ、スカルヴィーニ、S・エスポジト。

    監督：マンチーニ。


    トルコ（5-4-1）- チャクル；チェリク、エルマリ、カバック、バルダクチ、カディオール；アクグン、ユクセク（78分 アクトゥルコール）、オズジャン、カフヴェジ（70分 エルマズ）；シムシル（70分 ファキリ）。

    控え：バユンドゥル、センゲゼル、デミラル、トプチュ、デミル・ティクナズ、ギュル、カバサカル、アイドゥン、エスキヘッラチ。

    監督：モンテッラ。


    主審：マルチニアク（ポーランド）

    警告：スカマッカ（イタリア）、ルッジェーリ（イタリア）、チェリク（トルコ）、バルダッキ（トルコ）

    退場：-

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