イタリア代表は、ボスニア・ヘルツェゴビナに敗れて欧州プレーオフ決勝で敗退したにもかかわらず、アメリカ、カナダ、メキシコで開催される2026年ワールドカップへの出場という、極めてわずかな望みをまだ捨てていない。
プレーオフ決勝でPK戦1-4で敗れたことで、アズーリは3大会連続でワールドカップ出場を逃すことになったが、この運命を変えるチャンスはあるのだろうか？
イタリア代表は、ボスニア・ヘルツェゴビナに敗れて欧州プレーオフ決勝で敗退したにもかかわらず、アメリカ、カナダ、メキシコで開催される2026年ワールドカップへの出場という、極めてわずかな望みをまだ捨てていない。
プレーオフ決勝でPK戦1-4で敗れたことで、アズーリは3大会連続でワールドカップ出場を逃すことになったが、この運命を変えるチャンスはあるのだろうか？
来夏開催されるこの大会にイタリア代表が出場する唯一のチャンスは、イラン代表が大会を辞退することにある。イランは大会の共催国の一つである米国との緊張関係が続いているため、その出場には不透明感が漂っている。
フランスのRMC Sportによると、一部のイタリア人サポーターは、イランが大会からの撤退を表明した場合の「行政的な出場権獲得」の可能性に期待を寄せ始めているが、その可能性はほぼ皆無と見られている。
一部では、もしイランが2026年ワールドカップに出場しない場合、イタリアが代替として招集され、ベルギー、ニュージーランド、エジプトが所属するグループ7に加わる可能性があるとの見方もある。これは、アズーリ（イタリア代表）が予選敗退チームの中で最もランキングが高いチームであるためだ。
米国とイスラエルは2月、イランに対して共同ミサイル攻撃を実施し、その結果、最高指導者アヤトラ・アリ・ハメネイが死亡した。
こうした一連の出来事は、特にイランのスポーツ相が「参加する能力がない」と述べたことを受け、イランのワールドカップ出場について疑問を投げかけた。
また、米国のドナルド・トランプ大統領は、イランに対し「安全のため」に撤退するよう呼びかけた。トランプ氏は「Truth Social」というプラットフォームで、「イラン代表はワールドカップに歓迎されるが、安全を守るため、参加は適切ではないと思う」と投稿した。
これに対しイランは激怒して反論し、「参加を排除することはできない」と強調するとともに、代わりに米国が撤退すべきだと提案した。
しかしその後、イランのスポーツ省は疑念を招くような強硬な声明を発表し、テヘランが「敵対的」と分類する国々への全代表チームおよびスポーツ代表団の渡航を、追って通知があるまで禁止するという公式決定を明らかにした。
しかし、現時点ではイランのグループ内での順位は変わらず、同国代表はアジアサッカー連盟（AFC）予選を勝ち抜いて本大会への出場権を獲得しており、依然として大会への参加を目指している。また、FIFAおよびその会長であるジャンニ・インファンティーノ氏は、現時点でイランを大会から除外する意向はない。
FIFAはイランの出場に対する支持を強調しており、イラン代表団とインファンティーノ氏との最近の協議によれば、イラン代表が大会に参加し、米国での試合を行うという計画は依然として有効である。
インファンティーノ会長は、一昨日の火曜日にトルコで行われたイラン対コスタリカの親善試合に出席した際、このアジアの代表チームが大会に参加する予定であり、代替案はないと述べた。
また、イランの試合をメキシコに移すという案も、現時点では検討されていない。したがって、現時点でイタリアを再招集する可能性は全くない。
イラン代表は6月16日、ニュージーランドとの対戦で大会の戦いを開始し、その後カリフォルニアでベルギーと対戦、続いてシアトルの「ルメン・フィールド」でエジプトと対戦する予定だ。
もしイランが大会開幕の数日あるいは数週間前に撤退を表明した場合、地政学的状況からその可能性は十分にあるが、FIFAは運営面および物流面での危機に直面することになるだろう。
しかしRMC Sportによると、大陸間の出場枠のバランスを維持し、代表チームの配分が乱れないようにするため、イランの代わりにアジアの代表チームを補充する方向で検討が進んでいる。
FIFAの規定ではこれを明示的に義務付けてはいないものの、この選択肢が最も理にかなっていると考えられる。
第6条第7項には、「参加連盟のいずれかが辞退または除外された場合、FIFAは当該代表チームを別のチームと入れ替えることなど、適切な措置を講じる完全な権限を有する」と規定されている。
イランの辞退の可能性は現時点では依然として不透明であるものの、アジアサッカー連盟（AFC）は、今後の展開に備え、FIFAと常に連絡を取り合っている。
イタリアの復帰は、ヨーロッパに追加の出場枠を与えることを意味し、これは他の大陸からの反発を招く可能性がある。特に、欧州サッカー連盟（UEFA）はすでにこの大会で最多の出場枠（55連盟中16チーム）を確保しているからだ。
ワールドカップの出場枠配分における政治的な性質を考慮すると、FIFAは大陸間のバランスを維持しようとしており、これによりイタリアの出場機会は、完全に消滅するわけではないにせよ、大幅に減少することになる。
この理屈に従えば、イランが辞退した場合、UAEがその穴を埋める有力な候補の一つとなるかもしれない。
イラクがプレーオフでボリビアを2-1で下し本大会出場を決めた後、UAEは本大会に出場できなかったアジア勢の中で最も実力のあるチームと見なされている。したがって、そのようなシナリオが現実となった場合、UAEが最有力候補となる可能性がある。
とはいえ、すべてはイラン情勢の推移とFIFAの最終決定次第であり、可能性はわずかではあるが、UAEやイタリアを含む複数の代表チームに門戸が開かれている。もっとも、イタリアのチャンスは極めて低いと思われるが。