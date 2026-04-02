米国とイスラエルは2月、イランに対して共同ミサイル攻撃を実施し、その結果、最高指導者アヤトラ・アリ・ハメネイが死亡した。

こうした一連の出来事は、特にイランのスポーツ相が「参加する能力がない」と述べたことを受け、イランのワールドカップ出場について疑問を投げかけた。

また、米国のドナルド・トランプ大統領は、イランに対し「安全のため」に撤退するよう呼びかけた。トランプ氏は「Truth Social」というプラットフォームで、「イラン代表はワールドカップに歓迎されるが、安全を守るため、参加は適切ではないと思う」と投稿した。

これに対しイランは激怒して反論し、「参加を排除することはできない」と強調するとともに、代わりに米国が撤退すべきだと提案した。

しかしその後、イランのスポーツ省は疑念を招くような強硬な声明を発表し、テヘランが「敵対的」と分類する国々への全代表チームおよびスポーツ代表団の渡航を、追って通知があるまで禁止するという公式決定を明らかにした。