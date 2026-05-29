他国がワールドカップの準備を進める中、アズーリはバルディーニ監督の下で初めて集まり、ルクセンブルクとギリシャとの親善試合に臨む。初日の練習前に開かれた会見で、暫定監督は国内サッカー界の体制を抜本的に見直すよう求めた。

2026年W杯予選敗退の責任を取りジェンナーロ・ガットゥーゾが辞任して以来、後任の正式監督はまだ決まっていない。