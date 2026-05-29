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イタリアはペップ・グアルディオラやセスク・ファブレガスの招聘を夢見るのをやめるよう求められた。暫定監督は、同国のサッカーを破壊している「詐欺師たち」を痛烈に批判した。
バルディーニ氏が構造改革を要求
他国がワールドカップの準備を進める中、アズーリはバルディーニ監督の下で初めて集まり、ルクセンブルクとギリシャとの親善試合に臨む。初日の練習前に開かれた会見で、暫定監督は国内サッカー界の体制を抜本的に見直すよう求めた。
2026年W杯予選敗退の責任を取りジェンナーロ・ガットゥーゾが辞任して以来、後任の正式監督はまだ決まっていない。
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暫定トップが経営陣を標的に
夏の大会出場を逃した衝撃がまだ残る中、暫定監督は国内サッカーの構造的課題をこう語った。「イタリアサッカーは、サッカーの発展より自分の利益を優先する経営者たちに支配されている。 彼らは若手ではなく、利益につながるベテランの移籍に注力している。私は以前からそう言い、彼らを「詐欺師」と呼んできた。真剣な経営者が現れない限り、問題は続く。」
達成不可能な経営目標が却下された
ナポリを退任したアントニオ・コンテなど、複数の候補が挙げられている。バルディーニは、ファブレガスやグアルディオラのような大物招聘は現実的ではないと否定し、「選ぶなら実績のある監督だ」と語った。
「グアルディオラやファブレガスのような手の届かない名前を挙げる意味はない。イタリアには有能な監督が数多くおり、候補者はチームに確固たるアイデンティティを与えられる。誰が就任しても、私は邪魔者ではなくリソースとして扱ってほしい」
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アズーリが過渡期を乗り切る
連盟は予選敗退を受け、停滞を避けるため新監督の早期就任が急務だ。上層部が人選を進める間、選手たちは国際試合期間中もピッチに集中する。ルクセンブルクとギリシャとの連続親善試合は、新体制発足前に戦術を確立する重要な機会となる。