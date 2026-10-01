3戦連続だ。 ロベルト・マンチーニは、サムエレ・イナシオに対する考えをまだ変えていない。ベルギー戦、トルコ戦に続き、イタリア代表の招集メンバーから3試合連続で外れた。明日、敵地フランスで行われる一戦でもメンバー外となった。

そのため、ボルシア・ドルトムントの才能あふれる選手に残されたのは、今回のネーションズリーグであと1試合だけとなる。来週月曜のボローニャでのトルコ戦でイタリア代表として公式戦デビューを果たせなければ、彼を失うリスクが再び信じられないほど現実味を帯びる可能性がある。



