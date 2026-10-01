あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
cm grafica inacio inter e juve
Emanuele Tramacere
翻訳者：

イタリアはイナシオを失うリスクがあるのか？ 規則は何を定めているのか、トルコに残された可能性、そして選手本人の意思##

イタリア
ブラジル
UEFAネーションズリーグ リーグA
サムエレ・イナシオ
フランス 対 イタリア
フランス
イタリア 対 トルコ
トルコ
ボルシア・ドルトムント
インテル
ユヴェントス
ACミラン

ボルシア・ドルトムントの逸材は、ロベルト・マンチーニから再び招集外となり、ブラジルが再び動きを見せる可能性がある。

3戦連続だ。 ロベルト・マンチーニは、サムエレ・イナシオに対する考えをまだ変えていない。ベルギー戦、トルコ戦に続き、イタリア代表の招集メンバーから3試合連続で外れた。明日、敵地フランスで行われる一戦でもメンバー外となった。

そのため、ボルシア・ドルトムントの才能あふれる選手に残されたのは、今回のネーションズリーグであと1試合だけとなる。来週月曜のボローニャでのトルコ戦でイタリア代表として公式戦デビューを果たせなければ、彼を失うリスクが再び信じられないほど現実味を帯びる可能性がある。


  • 二重国籍

    なぜイタリアはイナシオを失う可能性があるのか。2008年4月2日にベルガモで生まれたこの才能あるアタッカーは、実はナポリ、アタランタ、カターニアなどでプレーしたブラジル人の歴史的な元FWイナシオ・ピアの息子だ。そのため、イナシオはイタリアのパスポートだけでなく、父親を通じてブラジルのパスポートも保有している。

    このため、このアタッカーは今なお100％、両代表からの招集に応じることができる選手に含まれている。

  • すでにバルディーニの下でデビューしているが、カウントされない

    イナシオは、実はすでにイタリアA代表デビューを果たしている。 それは2026年6月3日で、ベンチには暫定指揮官のシルヴィオ・バルディーニが座っていた。

    その試合はルクセンブルク対イタリアで、元アタランタの同選手は終盤にわずか1分間だけピッチに立ったが、そのデビューは実際にはカウントされない。 というのも、その試合は親善試合であり、ブラジルサッカー連盟に「イエス」と答える可能性を排除するものではないからだ。

  • 規定には何と書かれているのか

    FIFAの代表変更（あるいは初招集時の選択）に関する規則では、選択の可能性はユース年代を通じてU-21までは維持される一方、A代表に進むとまず複雑になり、その後は取り消せなくなると定められている。


    3試合出場で、あらゆる可能性が閉ざされる - つまり、ただ1つの連盟にのみ選択可能と見なされるためには、選手は公式戦で少なくとも3試合の出場を記録しなければならない。

    1試合出場なら、まだ変更は可能 - 最初の公式戦出場に達した時点で、その道はなお可能ではあるが複雑になる。たとえ1分間だけでも同じだ。選手が公式戦でデビューした場合、代表を変更する前に、前の連盟で最後にプレーした試合から少なくとも3年が経過していなければならない。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー

  • イナシオの意思

    招集され、ボローニャでのトルコ戦でデビューすれば、今後3年間はイタリアからブラジルへの変更は難しくなる可能性がある。しかし、デビューがなければ、セレソンからのアプローチが再び現実味を帯びるかもしれない。

    ただ、根底にあるのは、少なくとも現時点では優先されるべき一つの事実だ。本人は幼い頃からイタリア代表のユニフォームを着ることをずっと夢見ており、自分はただひたすらイタリア人だと感じているということだ。これまで受けたすべてのインタビューでそう語ってきた。だが、もしその扉が二度と開かないことになれば、緑と金の色をまとった“心変わり”の可能性が、なお地平線の先に潜んでいるのかもしれない。



UEFAネーションズリーグ リーグA
フランス crest
フランス
FRA
イタリア crest
イタリア
ITA
UEFAネーションズリーグ リーグA
イタリア crest
イタリア
ITA
トルコ crest
トルコ
TUR