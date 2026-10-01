3戦連続だ。 ロベルト・マンチーニは、サムエレ・イナシオに対する考えをまだ変えていない。ベルギー戦、トルコ戦に続き、イタリア代表の招集メンバーから3試合連続で外れた。明日、敵地フランスで行われる一戦でもメンバー外となった。
そのため、ボルシア・ドルトムントの才能あふれる選手に残されたのは、今回のネーションズリーグであと1試合だけとなる。来週月曜のボローニャでのトルコ戦でイタリア代表として公式戦デビューを果たせなければ、彼を失うリスクが再び信じられないほど現実味を帯びる可能性がある。
3戦連続だ。 ロベルト・マンチーニは、サムエレ・イナシオに対する考えをまだ変えていない。ベルギー戦、トルコ戦に続き、イタリア代表の招集メンバーから3試合連続で外れた。明日、敵地フランスで行われる一戦でもメンバー外となった。
そのため、ボルシア・ドルトムントの才能あふれる選手に残されたのは、今回のネーションズリーグであと1試合だけとなる。来週月曜のボローニャでのトルコ戦でイタリア代表として公式戦デビューを果たせなければ、彼を失うリスクが再び信じられないほど現実味を帯びる可能性がある。
なぜイタリアはイナシオを失う可能性があるのか。2008年4月2日にベルガモで生まれたこの才能あるアタッカーは、実はナポリ、アタランタ、カターニアなどでプレーしたブラジル人の歴史的な元FWイナシオ・ピアの息子だ。そのため、イナシオはイタリアのパスポートだけでなく、父親を通じてブラジルのパスポートも保有している。
このため、このアタッカーは今なお100％、両代表からの招集に応じることができる選手に含まれている。
イナシオは、実はすでにイタリアA代表デビューを果たしている。 それは2026年6月3日で、ベンチには暫定指揮官のシルヴィオ・バルディーニが座っていた。
その試合はルクセンブルク対イタリアで、元アタランタの同選手は終盤にわずか1分間だけピッチに立ったが、そのデビューは実際にはカウントされない。 というのも、その試合は親善試合であり、ブラジルサッカー連盟に「イエス」と答える可能性を排除するものではないからだ。
FIFAの代表変更（あるいは初招集時の選択）に関する規則では、選択の可能性はユース年代を通じてU-21までは維持される一方、A代表に進むとまず複雑になり、その後は取り消せなくなると定められている。
3試合出場で、あらゆる可能性が閉ざされる - つまり、ただ1つの連盟にのみ選択可能と見なされるためには、選手は公式戦で少なくとも3試合の出場を記録しなければならない。
1試合出場なら、まだ変更は可能 - 最初の公式戦出場に達した時点で、その道はなお可能ではあるが複雑になる。たとえ1分間だけでも同じだ。選手が公式戦でデビューした場合、代表を変更する前に、前の連盟で最後にプレーした試合から少なくとも3年が経過していなければならない。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。
招集され、ボローニャでのトルコ戦でデビューすれば、今後3年間はイタリアからブラジルへの変更は難しくなる可能性がある。しかし、デビューがなければ、セレソンからのアプローチが再び現実味を帯びるかもしれない。
ただ、根底にあるのは、少なくとも現時点では優先されるべき一つの事実だ。本人は幼い頃からイタリア代表のユニフォームを着ることをずっと夢見ており、自分はただひたすらイタリア人だと感じているということだ。これまで受けたすべてのインタビューでそう語ってきた。だが、もしその扉が二度と開かないことになれば、緑と金の色をまとった“心変わり”の可能性が、なお地平線の先に潜んでいるのかもしれない。