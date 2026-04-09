イタリアの巨人がレヴァンドフスキ獲得へ動き出した

バルセロナとの契約が来夏に満了するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキの去就は、依然として不透明だ。
現在37歳ながら、多くの欧州クラブが関心を示している。
2026年夏にフリーでの獲得を狙うクラブでは、ミランが先行している。
スポーツ紙『スポルト』によると、ミラン幹部は先週火曜にイタリアでレヴァンドフスキの代理人と会談した。
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フリックの決断がバルセロナのスターを激怒させる
バルセロナとの契約が来夏に満了するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキの去就は、依然として不透明だ。
現在37歳ながら、多くの欧州クラブが関心を示している。
2026年夏にフリーでの獲得を狙うクラブでは、ミランが先行している。
スポーツ紙『スポルト』によると、ミラン幹部は先週火曜にイタリアでレヴァンドフスキの代理人と会談した。
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スペイン紙は、ミラン事情に詳しいイタリア人コンテンツ制作者ルカ・コーエン氏の話を引用し、この会合を報じた。
また、レヴァンドフスキの代理人ペニー・ザハヴィも今週バルセロナに滞在し、クラブと直接接触した。
ただし、イタリアでの面談はレヴァンドフスキの代理人事務所スタッフとのものであり、必ずしもザハヴィ本人とのものではなかったという。
ただし、関心を示しているのはミランだけではない。ユヴェントスもここ数週間、このポーランド人ストライカーの獲得を検討する姿勢を示しており、彼がバルセロナに残留するかどうかは保証されていない。