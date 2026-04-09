イタリアの巨人がレヴァンドフスキ獲得へ動き出した

バルセロナとの契約が来夏に満了するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキの去就は、依然として不透明だ。

現在37歳ながら、多くの欧州クラブが関心を示している。

2026年夏にフリーでの獲得を狙うクラブでは、ミランが先行している。

スポーツ紙『スポルト』によると、ミラン幹部は先週火曜にイタリアでレヴァンドフスキの代理人と会談した。

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