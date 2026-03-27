イタリアのレジェンド、ジャンルイジ・ブッフォンは、バイエルン・ミュンヘンのスター選手であるマヌエル・ノイアーに対し、今後の去就について助言を送り、彼には「あと5年は現役でプレーできる」と断言した。

また、ブッフォンは過去にノイアーについて初めて知った時の感想を尋ねられ、シャルケ在籍当時からこのドイツ人GKの才能に驚かされていたことを認めた。

彼は次のように付け加えた。「それは2011年の春、彼がシャルケの一員としてサン・シーロでプレーした時のことだ。彼は素晴らしい体格と堂々とした体つきを持ち、非常に意欲的だった。まるで私がパルマでのキャリアを始めた頃のような感じだった。当時、私はいつも果敢にゴールから飛び出していたが、ノイアーもペナルティエリアの外でプレーするのが好きだった。 彼の姿勢が気に入った。まさに理想的な態度だった。エネルギーと自信に満ち溢れ、ラインを飛び出す時は興奮気味になることもあった。だが、それも若さゆえのものだ。

「彼のプレーを生で観るのを本当に楽しみにしていた。彼を気に入っていたし、彼は私に強い印象を残していた。ゴールキーパーというポジションは、並外れた人間でなければ務まらない。そうでなければ、成功することはできない。 一方には技術と技があり、もう一方には精神的な試練がある。それが、20年や25年ものキャリアを築く者と、10年しか持たない者の違いだ。年を重ねるにつれ、それはまるで若者たちとのレースを走っているようなものだ――そして、それを遅らせることはできても、勝つことは決してできない。」