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イタリアのレジェンド、ジャンルイジ・ブッフォンは、バイエルン・ミュンヘンのスター選手であるマヌエル・ノイアーに対し、今後の去就について助言を送り、彼には「あと5年は現役でプレーできる」と断言した。
ブッフォンが同時代の巨人に敬意を表する
ノイアーが40歳の誕生日を迎えたことを受け、サッカー界は「スイーパー・キーパー」という役割を再定義したこの選手を称えるために一丸となった。その声の中には、45歳までトップレベルでプレーし続けた経験を持つ、長寿について語るのにこれ以上ない適任者であるブッフォンも含まれている。元ユヴェントスおよびイタリア代表のキャプテンは、バイエルンの公式チャンネルを通じて、ノイアーの将来について見解を述べた。 ドイツ人ゴールキーパーが岐路に立つ中、ブッフォンの発言は、サッカー史上最高のゴールキーパーの一人がついにグローブを脱ぐべきかどうかについて、重要な視点を提供している。
- AFP
「あと5年」
ブッフォンは、引退の決断は極めて個人的なものであると強調し、ノイアーに対し外部からのプレッシャーを無視するよう促した。パルマ、ユヴェントス、パリ・サンジェルマンでの自身の輝かしいキャリアを振り返り、このイタリアのレジェンドは、体が衰え始めた時、真に重要なのは内なるモチベーションだけだと指摘し、自身も同様の年齢でフランスの首都に移籍したことを例に挙げた。
「僕はパリ・サンジェルマンに移籍したばかりだったんだ！だから彼はあと5年は続けられるよ［笑］。いや、やめておいたほうがいい。彼が『今がタイミングだ』と感じた時に引退すべきだ。当時の僕は少し頭がおかしかった。パリに行けば、また最優秀ゴールキーパー賞（ゴールデングローブ）を獲れると思っていたんだ」と、ブッフォンはFCバイエルンのクラブマガジン『51』に語った。
「心の底から彼の幸せを祈り、最高峰でのキャリアを祝福したい。そして、決断を急ぐのではなく、時間をかけて自分の内なる声に耳を傾けるよう伝えたい。他のゴールキーパーたちとは違い、彼は一瞬で決断を下す必要はなく、正しい選択をすればいいのだから」
若きノイアーの才能に感嘆した
また、ブッフォンは過去にノイアーについて初めて知った時の感想を尋ねられ、シャルケ在籍当時からこのドイツ人GKの才能に驚かされていたことを認めた。
彼は次のように付け加えた。「それは2011年の春、彼がシャルケの一員としてサン・シーロでプレーした時のことだ。彼は素晴らしい体格と堂々とした体つきを持ち、非常に意欲的だった。まるで私がパルマでのキャリアを始めた頃のような感じだった。当時、私はいつも果敢にゴールから飛び出していたが、ノイアーもペナルティエリアの外でプレーするのが好きだった。 彼の姿勢が気に入った。まさに理想的な態度だった。エネルギーと自信に満ち溢れ、ラインを飛び出す時は興奮気味になることもあった。だが、それも若さゆえのものだ。
「彼のプレーを生で観るのを本当に楽しみにしていた。彼を気に入っていたし、彼は私に強い印象を残していた。ゴールキーパーというポジションは、並外れた人間でなければ務まらない。そうでなければ、成功することはできない。 一方には技術と技があり、もう一方には精神的な試練がある。それが、20年や25年ものキャリアを築く者と、10年しか持たない者の違いだ。年を重ねるにつれ、それはまるで若者たちとのレースを走っているようなものだ――そして、それを遅らせることはできても、勝つことは決してできない。」
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アリアンツ・アレーナの契約状況
イタリアからの絶賛にもかかわらず、ミュンヘンではノイアーの近未来をめぐり、依然として激しい憶測が飛び交っている。アリアンツ・アレーナでの現在の契約が今シーズン限りで満了を迎える中、このベテランGKは厳しい選択を迫られている。新たな契約を結んで現役を続けるか、それとも引退するかだ。「ディ・ローテン」のクラブ首脳陣は、ノイアーのクラブ内での地位を尊重しつつも、いずれは後継者計画を立てる必要性にも留意している。