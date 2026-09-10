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イタリアのレジェンドがアーセナルの「格」を称賛、マルティン・ウーデゴールがミケル・アルテタの下で躍動している理由を説明
アーセナル、欧州でナポリを撃破
アーセナルは水曜夜、新たなチャンピオンズリーグ戦線を最高の形でスタートさせた。アルテタ監督率いるチームはスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで、ナポリを1-0で破る接戦をものにした。
アーセナルは、昨季あと一歩で届かなかった欧州の舞台での巻き返しを狙っている。ブダペストで行われた決勝ではパリ・サンジェルマンにPK戦の末に敗れたが、セリエAの強豪を相手にその実力を示した。
この夜の決勝点を生んだのはウーデゴールだった。ノルウェー代表は後半に決勝ゴールを突き刺し、イタリアで主導権を握った内容に見合う形で敵地での勝利をもたらした。
- AFP
デル・ピエロ、アーセナルの圧倒ぶりを称賛
イタリアのレジェンド、デル・ピエロは、両チームの実力差をすぐさま強調した。 『Sky Sports Italia』で解説を務めた元FWは、アーセナルのフィジカルの強さと、容赦のないプレースタイルを称賛した。
また、アウェーのアーセナルが試合のテンポを完全に支配していたと指摘。デル・ピエロは「80分の時点で疲れていたのはアーセナルではなくナポリだった。アーセナルは自分たちのプレースタイルによって、より長くボールを保持していたからだ」と説明した。
ウーデゴール、アーセナルのシステムで躍動
ウーデゴールは新シーズンで見事なスタートを切っており、昨季の優勝戦線で苦しんだ不調とコンディション面の問題から立ち直っている。デル・ピエロは、アーセナルの戦術的なセットアップがノルウェー代表MFに混乱を引き起こす余地を完璧に与えていると考えている。
「ウーデゴールのような選手は、あのような試合で真価を発揮する。ここまでに素晴らしい1年を過ごしてきたのだからね」とデル・ピエロは指摘した。「心理的な観点から、そこには何かが作用している。単なる疲労だけではなく、プレースタイル、ポジショニング、自信、そして一方ではより地位を確立した選手たちのクオリティもある」
- Getty Images Sport
アルテタ監督のチームの次戦は？
アーセナルは今週末、欧州の舞台で得た勢いを国内大会にも持ち込みたいところだ。アーセナルはさらなるタイトル獲得を目指す中、土曜夜にサンダーランドとのアウェー戦に臨む。
一方で、10月13日にはチャンピオンズリーグに戻る。北ロンドンにはフランスのリールが乗り込んでくる。アーセナルはさらに勝ち点3を手にし、欧州制覇争いの序盤の有力候補としての地位を固めたい考えだ。
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