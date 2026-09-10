アーセナルは水曜夜、新たなチャンピオンズリーグ戦線を最高の形でスタートさせた。アルテタ監督率いるチームはスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで、ナポリを1-0で破る接戦をものにした。

アーセナルは、昨季あと一歩で届かなかった欧州の舞台での巻き返しを狙っている。ブダペストで行われた決勝ではパリ・サンジェルマンにPK戦の末に敗れたが、セリエAの強豪を相手にその実力を示した。

この夜の決勝点を生んだのはウーデゴールだった。ノルウェー代表は後半に決勝ゴールを突き刺し、イタリアで主導権を握った内容に見合う形で敵地での勝利をもたらした。