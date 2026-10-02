セリエAでイタリア屈指のタレントたちと対戦し、ともにプレーしてきたインテルのGKは、アズーリには決して技術力が不足しているわけではないと確信している。

イタリアの有力日刊紙『La Gazzetta dello Sport』の取材に対し、マルティネスは次のように語った。「正直に言って、イタリアには大きな可能性があると思う。明確なプレーモデルを再発見する必要はあるが、クオリティーが欠けているわけではない。

「インテルにはハイレベルな選手が何人もいるし、彼らとともに多くの有力な戦力もいる。ワールドカップ出場を逃した失望の後だけに、自信を取り戻す必要がある。私にとっては、クオリティーの問題というよりメンタル面の問題だ」