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「イタリアには大きな可能性がある」 インテルGKジョゼップ・マルティネス、ワールドカップの失意からの立ち直りへイタリア代表を支持
スペイン人GK、イタリア復活を分析
インテルの守護神は、国際舞台でのイタリアサッカーの苦戦は、選手の質の低下ではなく、純粋に心理的要因に起因するとの見方を示している。ワールドカップ本大会への出場を3大会連続で逃したことが、4度の世界王者に深刻な自信喪失を引き起こした。マンチーニは現在、代表チームのプレーアイデンティティーを再構築するため、若い才能を次々と招集しながら、チームの全面的な再建を託されている。
- Getty Images Sport
守護神が精神面の回復との闘いを明かす
セリエAでイタリア屈指のタレントたちと対戦し、ともにプレーしてきたインテルのGKは、アズーリには決して技術力が不足しているわけではないと確信している。
イタリアの有力日刊紙『La Gazzetta dello Sport』の取材に対し、マルティネスは次のように語った。「正直に言って、イタリアには大きな可能性があると思う。明確なプレーモデルを再発見する必要はあるが、クオリティーが欠けているわけではない。
「インテルにはハイレベルな選手が何人もいるし、彼らとともに多くの有力な戦力もいる。ワールドカップ出場を逃した失望の後だけに、自信を取り戻す必要がある。私にとっては、クオリティーの問題というよりメンタル面の問題だ」
GKが待望の代表復帰を果たす
マルティネスの前向きな自己評価は、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表にサプライズ招集されたという、本人にとって誇らしい節目と重なった。28歳の同選手は、2021年6月に記録した唯一のA代表出場以来、初めてスペイン代表に正式復帰する。 ジョアン・ガルシアの負傷により、マルティネスにはダビド・ラヤ、ウナイ・シモンという経験豊富なGK陣と並んでメンバー入りする道が開かれた。
- AFP
スタッド・ド・フランスでの大一番が待つ
イタリアの新世代にとって真の試練が訪れるのは金曜日だ。ネーションズリーグA1組で、スタッド・ドゥ・フランスでフランスと対戦する。マンチーニは、今や名将ジネディーヌ・ジダンが率いる強敵フランスを封じるため、巧みな戦術プランを練らなければならない。パリで好結果をつかむことは、チームの士気を高め、ノックアウトステージ進出への望みを確かなものにするうえで極めて重要だ。
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