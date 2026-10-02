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FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-UDINESEAFP
Adhe Makayasa
翻訳者：

「イタリアには大きな可能性がある」　インテルGKジョゼップ・マルティネス、ワールドカップの失意からの立ち直りへイタリア代表を支持

ジョゼップ・マルティネス
イタリア
ワールドカップ
UEFAネーションズリーグ リーグA
インテル
セリエ A

インテルのGKジョゼップ・マルティネスは、4度のワールドカップ優勝を誇るイタリアが国際舞台からの歴史的な不在を経て再建を目指す中、同国代表を強く支持した。 このスペイン人守護神は、ロベルト・マンチーニ体制でもタレントの層は依然としてトップレベルだと主張しており、この移行期においてはチーム全体の自信を取り戻すことが決定的になると訴えている。

  • スペイン人GK、イタリア復活を分析

    インテルの守護神は、国際舞台でのイタリアサッカーの苦戦は、選手の質の低下ではなく、純粋に心理的要因に起因するとの見方を示している。ワールドカップ本大会への出場を3大会連続で逃したことが、4度の世界王者に深刻な自信喪失を引き起こした。マンチーニは現在、代表チームのプレーアイデンティティーを再構築するため、若い才能を次々と招集しながら、チームの全面的な再建を託されている。

  • FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    守護神が精神面の回復との闘いを明かす

    セリエAでイタリア屈指のタレントたちと対戦し、ともにプレーしてきたインテルのGKは、アズーリには決して技術力が不足しているわけではないと確信している。

    イタリアの有力日刊紙『La Gazzetta dello Sport』の取材に対し、マルティネスは次のように語った。「正直に言って、イタリアには大きな可能性があると思う。明確なプレーモデルを再発見する必要はあるが、クオリティーが欠けているわけではない。

    「インテルにはハイレベルな選手が何人もいるし、彼らとともに多くの有力な戦力もいる。ワールドカップ出場を逃した失望の後だけに、自信を取り戻す必要がある。私にとっては、クオリティーの問題というよりメンタル面の問題だ」

  • GKが待望の代表復帰を果たす

    マルティネスの前向きな自己評価は、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表にサプライズ招集されたという、本人にとって誇らしい節目と重なった。28歳の同選手は、2021年6月に記録した唯一のA代表出場以来、初めてスペイン代表に正式復帰する。 ジョアン・ガルシアの負傷により、マルティネスにはダビド・ラヤ、ウナイ・シモンという経験豊富なGK陣と並んでメンバー入りする道が開かれた。

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    スタッド・ド・フランスでの大一番が待つ

    イタリアの新世代にとって真の試練が訪れるのは金曜日だ。ネーションズリーグA1組で、スタッド・ドゥ・フランスでフランスと対戦する。マンチーニは、今や名将ジネディーヌ・ジダンが率いる強敵フランスを封じるため、巧みな戦術プランを練らなければならない。パリで好結果をつかむことは、チームの士気を高め、ノックアウトステージ進出への望みを確かなものにするうえで極めて重要だ。

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