リーゾは、アハノールが4600万ユーロでスタンフォード・ブリッジへ移籍した後の急成長についても語った。ちょうど1年前、この多才なDFは、1500万ユーロにボーナスを加えた条件でジェノアからアタランタへ移籍し、イタリア人17歳以下選手として史上2番目に高額な存在となった。代理人は、アハノールの今回の移籍を、イタリアが今なおエリート級の若手タレントを育てている証拠だと見ている。

「アタランタにとって、間違いなく素晴らしい取り引きだ」とリーゾは述べた。「だが、これほど若い少年がこれほどの評価額に達するということは、今のイタリアにも才能があり、それを育てる術を知っているという意味でもある。

「彼らがここ［イタリア］に残るかどうかは本質ではない。特に行き先がプレミアリーグならなおさらだ。私は以前からプレミアリーグをサッカー界のNBAと表現してきたが、そのリーグは彼らの成長に決定的に寄与し得る。非常に厳しい環境であり、彼らをより強くして我々の代表チームに戻してくれる。セリエAにとって本当の課題は、彼らを売らなければならなくなる前に、こうした選手たちがここで成長できる条件を整えることだ」