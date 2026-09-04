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「イタリアにはまだ才能がある」 サンドロ・トナーリの代理人が、トッテナムの記録破りの移籍とチェルシーによるオネスト・アハノール獲得に反応
イタリア人コンビに今夏の大型移籍へ
フットボール代理人のリゾが、この夏にイタリア人選手が関わった最大級の移籍2件の舞台裏を明かした。トナーリとアハノールはいずれも大型移籍を実現させた。 トナーリは1億1500万ユーロという驚異的な金額でニューカッスルからトッテナムへ移籍し、イタリア人選手史上最高額となった。一方、高い評価を受ける18歳DFの アハノールは4600万ユーロの移籍金でアタランタからチェルシーに加入した。
この巨額移籍は、イタリアの才能がイングランドへ向かう流れにおける大きな変化を示している。リゾは、これらの移籍がセリエAから今なお疑いようのないクオリティーが生み出されていることを示していると考えている。
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トッテナムはトナーリを最優先ターゲットに据えた
トッテナムの強い決意が、トナーリ獲得を決定づける要因となった。北ロンドンのクラブは明確なビジョンを示し、それがこのMFにセント・ジェームズ・パークから首都への移籍を決断させた。リゾは『トゥットスポルト』に対し、トナーリはその記録的な移籍金に見合うだけの実績を十分に積み上げてきたと説明した。
「こうしたオペレーションの裏には長年の仕事がある。記録を作ったのは私ではない。ピッチでそれに値すると証明したのはサンドロだ」とリゾは語った。
「私はせいぜい、少し電話を多くかけただけだ。トッテナムはサンドロについて非常に明確な考えを持っていたクラブだ。クラブがその選手を優先事項だと理解させてくれれば、すべてはより簡単になる」
プレミアリーグはサッカー界のNBAとして機能している
リーゾは、アハノールが4600万ユーロでスタンフォード・ブリッジへ移籍した後の急成長についても語った。ちょうど1年前、この多才なDFは、1500万ユーロにボーナスを加えた条件でジェノアからアタランタへ移籍し、イタリア人17歳以下選手として史上2番目に高額な存在となった。代理人は、アハノールの今回の移籍を、イタリアが今なおエリート級の若手タレントを育てている証拠だと見ている。
「アタランタにとって、間違いなく素晴らしい取り引きだ」とリーゾは述べた。「だが、これほど若い少年がこれほどの評価額に達するということは、今のイタリアにも才能があり、それを育てる術を知っているという意味でもある。
「彼らがここ［イタリア］に残るかどうかは本質ではない。特に行き先がプレミアリーグならなおさらだ。私は以前からプレミアリーグをサッカー界のNBAと表現してきたが、そのリーグは彼らの成長に決定的に寄与し得る。非常に厳しい環境であり、彼らをより強くして我々の代表チームに戻してくれる。セリエAにとって本当の課題は、彼らを売らなければならなくなる前に、こうした選手たちがここで成長できる条件を整えることだ」
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代表入りへの希望とレンタル移籍期間
アハノールは今季、すぐにチェルシーでプレーすることはない。その代わり、この10代の選手はイングランドで貴重なトップチーム経験を積むため、今シーズンはクリスタル・パレスへ期限付き移籍する。
この有望株が実質的にチェルシーへ合流するのは、2027-28シーズン開幕時となる。当面の焦点はセルハースト・パークで輝きを放ち、今年6月に暫定指揮官シルヴィオ・バルディーニの下で獲得したイタリア代表での唯一のシニアキャップに続く実績を積み上げることだ。
一方、トナーリは北ロンドンでその高額な値札に見合う働きを示すことを目指す。MFは今季、主要タイトル獲得を狙うトッテナムにとって重要な戦力になると見込まれている。
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