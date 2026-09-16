イタリアが3大会連続のワールドカップ欠場という厳しい現実に直面する中、ジャンルイジ・ドンナルンマがファンに「歴史を書き換えよう」と訴えた

イタリアのような地位を持つ国にとって、2026年に世界の舞台にたどり着けなかったことは壊滅的な打撃であり、その結果としてジェンナーロ・ガットゥーゾと複数の幹部が退任した。ドンナルンマは、この夏に受けた精神的な打撃が、関わったすべての選手にとって計り知れないものだったと認めた。この守護神は、大会期間中にチームが感じていた脆さを隠そうとはしなかった。

「自分にとっても、みんなにとっても、難しい夏だったのは分かっている。そこにいないままワールドカップを見るのは、選手全員にとってつらいことだった。だが、僕たちは立ち上がらなければならない。それ以外の選択肢はない」と同選手は語った。