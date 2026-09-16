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イタリアが3大会連続のワールドカップ欠場という厳しい現実に直面する中、ジャンルイジ・ドンナルンマがファンに「歴史を書き換えよう」と訴えた
イタリア代表GK、ファンの結束を求める
ジャンルイジ・ドンナルンマは、ロベルト・マンチーニ体制の下でイタリアが新時代へ踏み出すため、サポーターの後押しを求めた。「胸が張り裂けるような」夏を経て、チームは2026年ワールドカップを自宅から見ることになった。マンチェスター・シティのGKは、北中米で開催される同大会出場を逃した大きな失望を振り返っており、4度の優勝を誇るチームにとっては3大会連続の不在となる。
「僕たちには多くの前向きさが必要になる」と、ドンナルンマは『Sky Sport Italia』に対して語り、『Football Italia』がそれを伝えている。「どんな雰囲気の中に入っていくことになるのかは、もう分かっている。簡単な夏ではなかったからね。本当に厳しかった。今は気持ちを切り替えなければならないし、楽観的でいる必要がある。また前向きになって、強いチームを築き始めなければならない。それができるのは僕たちだけだ。ネーションズリーグ開幕戦で僕たちを支えてくれるすべてのイタリアの人々に感謝したい。僕たちには彼らが必要だからだ。必要なのは、彼らのエネルギーと与えてくれる推進力だ。ともに僕たちの歴史を書き換えなければならない。それはとても重要なことなんだ」
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夏を棒に振った悔しさ
イタリアのような地位を持つ国にとって、2026年に世界の舞台にたどり着けなかったことは壊滅的な打撃であり、その結果としてジェンナーロ・ガットゥーゾと複数の幹部が退任した。ドンナルンマは、この夏に受けた精神的な打撃が、関わったすべての選手にとって計り知れないものだったと認めた。この守護神は、大会期間中にチームが感じていた脆さを隠そうとはしなかった。
「自分にとっても、みんなにとっても、難しい夏だったのは分かっている。そこにいないままワールドカップを見るのは、選手全員にとってつらいことだった。だが、僕たちは立ち上がらなければならない。それ以外の選択肢はない」と同選手は語った。
マンチーニとの再会を信じて
イタリアをEURO2020優勝に導いたマンチーニの復帰は、幻滅を深めていたファンに一筋の希望をもたらした。ドンナルンマは、このベテラン指揮官との再会こそ、ロッカールームが集中力と勝負強さを取り戻すために必要なものだと確信している。GKは、イギリスとアイルランドで開催されるEURO2028を、名誉挽回に向けた究極の目標として挙げた。
「マンチーニが戻ってきた。これらの試合や今後の予選を勝ち抜くために必要な意欲を、彼がもたらしてくれると確信している」とドンナルンマは語った。「再び良いパフォーマンスを見せ、EURO、そしてその後のワールドカップ出場を決められると確信している。ミステル・マンチーニとともに、イタリアはあるべき場所へ戻るだろう」
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ユーロ2028へ、ウェンブリーの魂を追い求めて
EURO2028がイギリスとアイルランドで開催されることが決まっている中、イタリアにとって近代最大の成功の舞台となったウェンブリー・スタジアムへ再び戻る可能性は、ドンナルンマにとって大きな प्रेर源となっている。GKは2021年のイングランド戦決勝で決定的なPKを止めたことで広く知られており、マンチーニが再びあの魔法を呼び起こしてくれることを今も願っている。
ロンドンの象徴的な会場で再び決勝を戦う可能性について問われると、ドンナルンマは感情を込め、強い確信とともにこう答えた。「そうなってほしいね！ でも、そうだね。ウェンブリーは僕の人生で最高の瞬間の一つを思い起こさせる場所だ。息子が生まれた時と並んで、もしかしたらあれが何より最高だったかもしれない。あれは僕にとって本当に特別だった。いつまでも覚えている光景は、決勝後にミステル・マンチーニとジャンルカ・ヴィアリが抱き合っていた場面だ。あれは並外れていて、目にしただけで美しかった」
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