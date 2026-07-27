スカイ・スポーツ・イタリアによると、マルディーニとレオナルドはイタリアサッカー連盟（FIGC）の役職を辞任した。2人は代表チーム刷新のため就任してからわずか数日での退任となった。

マルディーニは7月11日にFIGCテクニカルディレクターに就任し、3大会連続でW杯出場を逃した代表再建を担った。最初の任務は、ガットゥーゾ監督の後任選びだった。しかし就任からわずか16日でマルディーニが辞任し、アドバイザーとして招かれた元ブラジル代表レオナルドも共に退任した。