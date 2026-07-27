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イタリアが再び混乱に陥った。アンドレア・ピルロの起用見送りを巡り、パオロ・マルディーニとレオナルドが就任からわずか2週間でイタリアサッカー連盟（FIGC）の役職を辞任した。
辞任がイタリア連盟を揺るがす
スカイ・スポーツ・イタリアによると、マルディーニとレオナルドはイタリアサッカー連盟（FIGC）の役職を辞任した。2人は代表チーム刷新のため就任してからわずか数日での退任となった。
マルディーニは7月11日にFIGCテクニカルディレクターに就任し、3大会連続でW杯出場を逃した代表再建を担った。最初の任務は、ガットゥーゾ監督の後任選びだった。しかし就任からわずか16日でマルディーニが辞任し、アドバイザーとして招かれた元ブラジル代表レオナルドも共に退任した。
ピルロの離脱が波紋を呼んでいる
辞任は、ロシアの賭博会社との関わりを理由にピルロが代表監督候補を辞退した直後に決定された。数日間で批判は強まり、イタリアのサッカー界とメディアは大きな反発を示していた。
ペップ・グアルディオラがイタリアサッカー連盟の最初のオファーを断ったため、ピルロはマルディーニにとって最有力候補だった。代替候補がいないまま騒動が拡大し、結果として2人とも新設役職を辞任した。
FIGCの苦境は続いている
2人の相次ぐ辞任は、就任間もないイタリアサッカー連盟（FIGC）のジョヴァンニ・マラゴ会長に直ちに危機をもたらした。連盟は「過去40年近くで最悪の局面」とされ、代表チームの明確な戦略を失った。マラゴ会長は、イタリアサッカー界のトップとして、組織を立て直す困難な課題に直面している。
イタリアクラブの欧州大会早期敗退や3大会連続のW杯予選敗退など、イタリアサッカー界はすでに苦境に立たされていた。今回の辞任で連盟の不安定さはさらに強まり、トップダウンでの代表再建プロセス自体にも疑問が投げかけられている。
- Getty Images Sport
注目は他の候補者たちへ移っている。
マルディーニとレオナルドが監督候補選定から外れた。後任候補にはロベルト・マンチーニ、アントニオ・コンテ、チアゴ・モッタらが挙がっている。3人ともイタリアや欧州のトップレベルで実績があるが、現時点でイタリアサッカー連盟と具体的な交渉を行っている候補はいない。
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