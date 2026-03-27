イタリアの2026年ワールドカップへの道は続く。アズーリはベルガモで行われたプレーオフ準決勝で北アイルランドを下し、次はゼニツァでの決勝戦に臨む。決勝戦の相手は、PK戦でウェールズを破ったボスニア・ヘルツェゴビナだ。もしジェコらを擁するボスニア・ヘルツェゴビナに勝利した場合、ワールドカップ本大会ではどのグループに入るのだろうか？
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イタリアがワールドカップ本大会に出場した場合、どのグループに入るのか：対戦相手と試合日程
ライバルたち
プレーオフを経て正式に予選通過を果たした場合、イタリアは公式抽選の結果、グループBに組み入れられ、6月12日15時（イタリア時間21時）にトロントで、ユヴェントスのデビッド、元インテル所属のブキャナン、サッスオーロのMFコネらを擁する開催国カナダと初戦を戦うことになる。
2戦目は18日、同じく15時（イタリア時間21時）にロサンゼルスでスイスと対戦する。スイス代表には、インテルのアカンジ、ボローニャのフレウラー、ミランのジャシャリ、ピサのエービッシャーをはじめ、元セリエAのロドリゲス、ンドエ、オカフォー、ヴィドマーなど、現在または過去にイタリアでプレーした選手が大勢在籍している。
グループリーグ最終戦は6月24日、再び現地時間15時（イタリア時間21時）にシアトルでカタールと対戦する。カタールは2022年の自国開催大会でグループリーグ0勝に終わったため、今大会では初勝利を目指している。
プログラム
-6月12日 トロント、イタリア時間21時：カナダ対ボスニア／イタリア
-6月18日 ロサンゼルス、イタリア時間21時：スイス対ボスニア／イタリア
-6月24日 シアトル、イタリア時間21時：ボスニア／イタリア対カタール