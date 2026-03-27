プレーオフを経て正式に予選通過を果たした場合、イタリアは公式抽選の結果、グループBに組み入れられ、6月12日15時（イタリア時間21時）にトロントで、ユヴェントスのデビッド、元インテル所属のブキャナン、サッスオーロのMFコネらを擁する開催国カナダと初戦を戦うことになる。

2戦目は18日、同じく15時（イタリア時間21時）にロサンゼルスでスイスと対戦する。スイス代表には、インテルのアカンジ、ボローニャのフレウラー、ミランのジャシャリ、ピサのエービッシャーをはじめ、元セリエAのロドリゲス、ンドエ、オカフォー、ヴィドマーなど、現在または過去にイタリアでプレーした選手が大勢在籍している。

グループリーグ最終戦は6月24日、再び現地時間15時（イタリア時間21時）にシアトルでカタールと対戦する。カタールは2022年の自国開催大会でグループリーグ0勝に終わったため、今大会では初勝利を目指している。