イタリアがワールドカップに出場した場合の収益：収入、スポンサー、そして優勝賞金

もしイタリアが予選を突破すれば、イタリアサッカー連盟（FIGC）は大会への参加だけで1,850万ユーロを受け取ることになる。これは『コリエレ・デロ・スポルト』紙が報じたもので、同紙によると、仮にグループリーグ（カナダ、カタール、スイスと同組）を突破し、決勝トーナメントの1回戦に進出すれば、連盟の収入はさらに170万ユーロ増えるという。 ワールドカップ優勝国には4300万ユーロが支払われ、これは2006年の2倍以上に相当する。FIFAの収益は数十億ユーロに上り（20年前と比べて約4倍）、その8％が各国代表チームに、4％が選手に分配される。 さらに、2023年1月に締結されたイタリアサッカー連盟（FIGC）とアディダスの契約では、2030年まで年間3500万ユーロの収入が見込まれており（イタリアは収入額トップ5の連盟の一つ）、ワールドカップ出場を果たせば、この金額はさらに増える可能性がある。



