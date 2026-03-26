今夜20時45分、リノ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表は、ワールドカップ出場をかけた最初の「マッチポイント」に挑む。北アイルランドとのこの一戦は極めて重要であり、勝利すれば次の最終ステージ（そこでボスニア・ヘルツェゴビナかウェールズのいずれかと対戦することになる）へ進み、6月11日から7月19日にかけてアメリカ、メキシコ、カナダで開催される本大会への出場権を獲得できる。 過去2大会を欠場した我々は、今こそ出場を果たしたい。歴史のために、子供たちのために。あのアズーリのユニフォームを見て胸を躍らせる人々のために。そして経済的な側面からも、ワールドカップへの出場権を獲得することは、収益につながるからだ。
Calciomercato/Getty Images
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イタリアがワールドカップに出場した場合の収益：収入、スポンサー、そして優勝賞金
イタリアがワールドカップに出場すれば、どれだけの収益が得られるのか
もしイタリアが予選を突破すれば、イタリアサッカー連盟（FIGC）は大会への参加だけで1,850万ユーロを受け取ることになる。これは『コリエレ・デロ・スポルト』紙が報じたもので、同紙によると、仮にグループリーグ（カナダ、カタール、スイスと同組）を突破し、決勝トーナメントの1回戦に進出すれば、連盟の収入はさらに170万ユーロ増えるという。 ワールドカップ優勝国には4300万ユーロが支払われ、これは2006年の2倍以上に相当する。FIFAの収益は数十億ユーロに上り（20年前と比べて約4倍）、その8％が各国代表チームに、4％が選手に分配される。 さらに、2023年1月に締結されたイタリアサッカー連盟（FIGC）とアディダスの契約では、2030年まで年間3500万ユーロの収入が見込まれており（イタリアは収入額トップ5の連盟の一つ）、ワールドカップ出場を果たせば、この金額はさらに増える可能性がある。
ワールドカップに出場できなかった場合、イタリアはどれほどの損失を被るのか
イタリアが直近2回のワールドカップに出場できなかったことで、800万～4000万ユーロの損失が生じたが、2019年から2024年までの5年間を見れば、売上高は約5000万ユーロ増加した。 さらに、スポンサー収入と広告収入の増加も考慮する必要がある。これらは2023年の7,080万ユーロから翌年には8,100万ユーロへと増加しており（この数値は過去最高を記録している）、最悪のシナリオとして、ガットゥーゾ監督率いるチームがプレーオフで敗退し、3大会連続でワールドカップに出場できなかった場合、損失額は660万ユーロになると見込まれる。