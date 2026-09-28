ベルギーに0-2で失望の敗戦を喫したイタリアは、トルコとのネーションズリーグで真価を示す必要に迫られていた。ロベルト・マンチーニ監督は大胆な刷新に踏み切り、先発メンバーを8人変更。最大の話題は、マイケル・カヨデ、マッテオ・ルッジェーリ、セバスティアーノ・エスポジトがA代表デビューを果たしたことだった。さらに代表史に残る瞬間として、セバスティアーノと兄弟のフランチェスコ・ピオ・エスポジトがそろって先発。アズーリで兄弟が同時に先発するのは1915年以来初となった。

一方、元フィオレンティーナ指揮官のヴィンチェンツォ・モンテッラ監督が率いるトルコも、複数の主力を欠いていた。GKウールジャン・チャクルはフランス戦で受けた出場停止処分により不在。ハカン・チャルハノール、ケナン・ユルドゥズ、メルト・ミュルドゥルも負傷で離脱していた。この試合は大きな意味を持っており、両国ともそれぞれの初戦に敗れたことでグループAの最下位に沈んでいた。