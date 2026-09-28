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イタリアがベルギー戦の悪夢から立ち直り、マイケル・カヨーデとピオ・エスポジトの活躍でトゥルキエを4-1で一蹴
ブルサでイタリアの若手選手たちがけん引
ベルギーに0-2で失望の敗戦を喫したイタリアは、トルコとのネーションズリーグで真価を示す必要に迫られていた。ロベルト・マンチーニ監督は大胆な刷新に踏み切り、先発メンバーを8人変更。最大の話題は、マイケル・カヨデ、マッテオ・ルッジェーリ、セバスティアーノ・エスポジトがA代表デビューを果たしたことだった。さらに代表史に残る瞬間として、セバスティアーノと兄弟のフランチェスコ・ピオ・エスポジトがそろって先発。アズーリで兄弟が同時に先発するのは1915年以来初となった。
一方、元フィオレンティーナ指揮官のヴィンチェンツォ・モンテッラ監督が率いるトルコも、複数の主力を欠いていた。GKウールジャン・チャクルはフランス戦で受けた出場停止処分により不在。ハカン・チャルハノール、ケナン・ユルドゥズ、メルト・ミュルドゥルも負傷で離脱していた。この試合は大きな意味を持っており、両国ともそれぞれの初戦に敗れたことでグループAの最下位に沈んでいた。
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前半の猛攻でトルコが苦境に立たされる
イタリアの優勢は早い時間帯に始まった。フランチェスコ・ピオ・エスポジトが角度のない位置からシュートを放ち、相手GKに指先ではじき出させた。続くCKでは、トゥルキエが効果的にクリアしきれなかったボールにアレッサンドロ・バストーニが反応し、12ヤードからネット上部に蹴り込んだ。ワールドカップ予選プレーオフで痛恨の退場処分を受けて以来、初出場となったインテルDFにとっては名誉挽回の瞬間となった。
イタリアは美しく構築されたチームプレーから追加点を奪った。ダビデ・フラッテージ、フランチェスコ・ピオ・エスポジト、ジャコモ・ラスパドーリが鋭いワンタッチパスを連ね、最後はミカエル・カヨーデの角度のあるシュートがGKに直接はじかれると、ファーで待っていたフラッテージが押し込んだ。その後も攻勢は続き、アズーリは3点目でもほぼ同じ形を再現した。スピードあふれるパスワークが再びトルコ守備陣を切り裂き、最後はピオ・エスポジトが右サイドのカヨーデへスルーパス。デビュー戦のカヨーデはその好スタートを締めくくるように、ニアポストを射抜く冷静なフィニッシュでアルタイ・バユンドゥルを破った。このゴールラッシュにより、ナツィオナーレが公式戦の最初の30分間で3得点を記録したのは、2021年9月以来初めてとなった。
エスポジトが後半の激戦の末に勝利を決める
トゥルキエは後半開始直後、3人の戦術的交代で直ちに試合に引き戻そうとした。この交代は当初、効果を発揮したように見えた。イタリアの守備の綻びを突き、後半開始からわずか90秒でオグズ・アイドゥンのクロスをバリシュ・アルペル・ユルマズが流し込んだからだ。しかし、イタリアの反応は素早く決定的だった。途中出場のニコロ・カンビアーギがルーズパスをインターセプトして左サイドを駆け上がり、サンドロ・トナーリへつないだ。トナーリのカーブをかけたシュートはファーポストを直撃したが、フランチェスコ・ピオ・エスポジトがこぼれ球を無人のゴールへ頭で押し込んだ。
トゥルキエが再び反撃の道を探る中、試合は最後まで活況を保った。ユルマズはジャンルイジ・ドンナルンマからプレッシャーを受けてボックス内で倒れたが、主審は意に介さず、逆にシミュレーションでこのトルコのアタッカーに警告を出した。開催国はその後も再びネットを揺らした。アルダ・ギュレルの巧みなパスを受けたユルマズのシュートがポストに当たって入ったためだ。しかし、オグズ・アイドゥンがドンナルンマの視線を妨げたとしてオフサイドと判定され、歓喜は長くは続かなかった。
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粘り強いイタリアが圧倒的なパフォーマンスを締めくくる
終盤は、イタリアの方が追加点を奪う可能性が高かった。バユンドゥルは何度も難しいセーブを強いられ、とりわけカンビアーギの低いシュートを阻止し、さらに素早い反応でカヨデのこぼれ球への押し込みも防いだ。レアル・マドリーの新鋭ギュレルは、ゴール右上をわずかに外れるカーブシュートでチームを鼓舞しようとしたが、ギュレルがイタリアのDF3人をかわした後には、ケレム・アクトゥルコールもゴール前6ヤードからの絶好機を逃した。
この勝利でイタリアはネーションズリーグのグループA1で勝ち点3とし、3位に浮上。2位ベルギーと勝ち点で並び、勝ち点6の首位フランスを追っている。イタリア代表はこの勢いを維持すべく、10月2日に行われる大一番でフランスと対戦するため敵地に乗り込む。
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