この出来事は瞬く間に拡散され、SNS上で賛否を呼んだ。この判定を厳しすぎると感じた向きもあった一方で、多くは主審が規則を厳格に適用したにすぎないと認めていた。

挑発的なジェスチャーや、武器を連想させるようなゴールセレブレーションは、以前からサッカー当局によって自制が求められてきた。20歳のこの選手はすでにイエローカードを受けていたため、試合の審判団には2枚目の警告を出す以外にほとんど選択肢がなかった。結果的にこれは、現代サッカーではその瞬間の感情にかかわらず、ゴールセレブレーション中の選手の振る舞いが厳格なルールによって統制されていることを示す苦い教訓となった。