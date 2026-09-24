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ライブ
FBL-EUR-NATIONS-AUT-ISRAFP
Moataz Elgammal
翻訳者：

イスラエル代表FWサイード・アブ・ファルチ、オーストリア戦でコーナーフラッグを使ったライフル祝福により不可解なレッドカードを受ける

オーストリア 対 イスラエル
オーストリア
イスラエル
UEFAネーションズリーグ リーグB

イスラエル代表FWサイード・アブ・ファルチは、木曜日に行われたUEFAネーションズリーグのオーストリア戦での敗戦中、実に奇妙な形で退場処分を受けた。重要な同点ゴールを決めた後、コーナーフラッグを武器に見立てて祝福したことで2枚目のイエローカードを受け、チームは数的不利に。その後、最終的には終盤に2失点を喫し、1-3で敗れた。

  • オーストリア戦での奇妙なレッドカード

    アブ・ファルチは、ライファイゼン・アレーナーで行われたグループ3の一戦で後半10分に退場となった。1-1に追いつくゴールをヘディングで決めた直後だった。得点後、このFWはコーナーフラッグへ走ると、それを持ち上げ、ライフルを撃つしぐさを見せた。

    主審のゲオルギ・カバコフは即座に2枚目のイエローカードを提示し、続けてレッドカードを出した。アブ・ファルチはこの判定に戸惑いを見せたが、挑発的なセレブレーションに関する厳格な規則により、イスラエルは試合残り時間を10人で戦うことになった。


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  • ゴールセレブレーションに関する厳格なルール

    この出来事は瞬く間に拡散され、SNS上で賛否を呼んだ。この判定を厳しすぎると感じた向きもあった一方で、多くは主審が規則を厳格に適用したにすぎないと認めていた。

    挑発的なジェスチャーや、武器を連想させるようなゴールセレブレーションは、以前からサッカー当局によって自制が求められてきた。20歳のこの選手はすでにイエローカードを受けていたため、試合の審判団には2枚目の警告を出す以外にほとんど選択肢がなかった。結果的にこれは、現代サッカーではその瞬間の感情にかかわらず、ゴールセレブレーション中の選手の振る舞いが厳格なルールによって統制されていることを示す苦い教訓となった。

  • 終盤のオーストリアのゴールが勝利を決定づける

    この退場は試合の大きな転機となった。オーストリアは当初、43分にロマーノ・シュミットのPKで先制したが、その後に物議を醸す同点弾が生まれた。数的不利となったイスラエルは、後半の大部分で粘り強く守備を強いられた。しかしオーストリアは終盤、1人多い状況を生かすことに成功。90分にフィリップ・ムウェネがホームのオーストリアに勝ち越し点をもたらすと、アディショナルタイムにササ・カライジッチが3点目を加え、3-1の勝利で勝ち点3を手にした。

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  • Austria v Israel - UEFA Nations League 2026/27 Group B3 MD1Getty Images Sport

    イスラエルの次戦は？

    この敗戦を受け、イスラエルはグループ3の順位表で最下位に沈んでいる。チームは日曜日のアイルランド戦で巻き返しを図り、降格争いで重要な勝ち点の獲得を目指す。その重要な一戦の後、ネーションズリーグのグループ最下位からの脱出を目指し、10月1日木曜日にコソボとの試合に臨むため敵地へ向かう。

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