プロとして19年を過ごしたマウリシオ・イスラが、38歳で現役引退を表明した。1988年生まれのチリ人選手はSNSへの投稿で次のように発表している。「自分に門戸を開いてくれたすべてのクラブに感謝します。自分の成長を助けてくれた人たち、チリを離れた自分に寄り添ってくれた人たち、苦しい時期に支えてくれた人たち、そして自分を信じてくれた人たちにありがとう」
AFP
翻訳者：
イスラが現役引退。ユヴェントスでスクデット2回、チリ代表でコパ・アメリカ2回制覇
イスラはクラブで563試合に出場して19ゴールを記録し、さらにチリ代表として144試合出場、5得点を記録した末に現役を引退する。イタリアでは、ウディネーゼ、ユヴェントス、カリアリのユニフォームを着た。ユヴェントスでは2012年から2014年まで、そして2015-16シーズン序盤にもプレーし、セリエAを2度制し、イタリア・スーパーカップも3度制覇。一方、チリ代表では2015年と2016年に2度コパ・アメリカを制している。
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