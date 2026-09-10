イスラが現役引退。ユヴェントスでスクデット2回、チリ代表でコパ・アメリカ2回制覇

プロとして19年を過ごしたマウリシオ・イスラが、38歳で現役引退を表明した。1988年生まれのチリ人選手はSNSへの投稿で次のように発表している。「自分に門戸を開いてくれたすべてのクラブに感謝します。自分の成長を助けてくれた人たち、チリを離れた自分に寄り添ってくれた人たち、苦しい時期に支えてくれた人たち、そして自分を信じてくれた人たちにありがとう」