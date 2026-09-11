2027年6月まで契約を残しているカルトアルは、自身の辞任の決断について、チームのために道を開く意図があったと述べ、「私は今夜、自分の職を離れた」と語った。しかし、ユルドゥルムはすぐさまその退任を阻止する動きに出て、指揮官が試合中に観客席から投げ込まれたボトルが頭部に当たったことで、精神的に極めて大きな負担を受けていたと明かした。この出来事によって戦術家が深く動揺していたことを認めた会長は、「彼はそのことに動揺している」と説明した。