AFP
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イスマイル・カルタル辞任！ フェネルバフチェ指揮官がローマとのドロー後に退任を申し出るも、会長アジズ・ユルドゥルムは受け入れず
トルコの名門に混乱の危機
フェネルバフチェの欧州最高峰の大会での初戦は、木曜夜にイタリアのローマと1-1で引き分けたことで混乱に陥った。貴重な勝ち点1を手にしたにもかかわらず、カルタルは試合後の記者会見で、クラブのためだとして辞任を申し出て衝撃を与えた。しかし、クラブ会長ユルドゥルムはそのわずか数分後に指揮官の退任を公の場で否定し、この戦術家は引き続き確固として指揮を執ると主張した。
- Anadolu Agency
大統領が衝撃の辞任を否定
2027年6月まで契約を残しているカルトアルは、自身の辞任の決断について、チームのために道を開く意図があったと述べ、「私は今夜、自分の職を離れた」と語った。しかし、ユルドゥルムはすぐさまその退任を阻止する動きに出て、指揮官が試合中に観客席から投げ込まれたボトルが頭部に当たったことで、精神的に極めて大きな負担を受けていたと明かした。この出来事によって戦術家が深く動揺していたことを認めた会長は、「彼はそのことに動揺している」と説明した。
費やした後には期待が高まる
こうした内部の混乱は、トルコ・スーパーリーグで5シーズン連続2位という結果を受けて期待が高まる中で起きている。さらに、メイソン・グリーンウッド、ネイサン・アケ、ロメル・ルカク、ヴェダト・ムリキといった注目の新戦力が今夏に加わり、チームの今季の戦いをけん引することになったことで、プレッシャーは一層強まった。18年ぶりにチャンピオンズリーグ本戦復帰を果たしたクラブの節目は、その一方で、チームの士気に影響を与える激しいSNS上の監視によってかすんでしまっている。
- Getty Images Sport
過酷な大陸での戦いが待ち受ける
フェネルバフチェは10月14日のリーグフェーズ第2節でアストン・ビラとの敵地イングランドでの一戦に向かう前に、内部危機を早急に解決しなければならない。同じ日の夜には、ローマもスタディオ・オリンピコに欧州の強豪レアル・マドリーを迎えるという、同様に厳しい課題に直面する。バーミンガムでの次なる試練は、ますます不安定化する雰囲気の中で、カルタルの求心力を決定的に測る場となる。
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