『The Athletic』によると、ベシクタシュはトロサール獲得でアーセナルと合意した。移籍金は2000万ユーロ。トロサールは31歳で、アーセナルとの契約は2027年まで。

トロサールは控えではなく、昨季リーグ優勝したアーセナルで重要な役割を担ったベルギー代表だ。アルテタ監督は機敏なドリブラーを頻繁に先発起用し、2025/26シーズンは50試合で8ゴール11アシストを記録した。

現在北米で開催中のワールドカップでも、彼はその実力を示している。 ベスト16進出したベルギー代表でもレギュラーとして4試合で2ゴール2アシストをマーク。16強戦のセネガル戦（3-2、延長）では、チームメイトのユーリ・ティエレマンス（アストン・ヴィラ）と小競り合いになった。 しかし直後、トロサールが上げたクロスをティエレマンスが89分にヘディングで合わせ、2－2の同点とした。ベルギーは辛うじて延長戦へ持ち込んだ。 延長戦では終了間際にティエレマンスがPKを決め、ベルギーが勝利した。ベルギーはベスト16で共催国アメリカと対戦する。