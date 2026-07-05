Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
CANADA WC26 SOCCER D3 BELGIUM RED DEVILS VS NEW ZEALANDAFP
Oliver Maywurm

翻訳者：

イスタンブールへ大物2人か。トルコの強豪がW杯スターのトロサール獲得間近。バイエルン所属のトルコ代表も加入の可能性。

スーパーリグ
移籍情報
レアンドロ・トロサール
アレクサンダー・ニューベル
ベシクタシュ
バイエルン
ベルギー
アーセナル

トルコの強豪ベシクタシュが、2つの大型移籍を画策している。

The Athletic』によると、ベシクタシュはアーセナルMFレアンドロ・トロサードの獲得目前。一方、シュトゥットガルトからバイエルンに復帰するGKアレクサンダー・ニュベルの去就は？

  • 『The Athletic』によると、ベシクタシュはトロサール獲得でアーセナルと合意した。移籍金は2000万ユーロ。トロサールは31歳で、アーセナルとの契約は2027年まで。

    トロサールは控えではなく、昨季リーグ優勝したアーセナルで重要な役割を担ったベルギー代表だ。アルテタ監督は機敏なドリブラーを頻繁に先発起用し、2025/26シーズンは50試合で8ゴール11アシストを記録した。

    現在北米で開催中のワールドカップでも、彼はその実力を示している。 ベスト16進出したベルギー代表でもレギュラーとして4試合で2ゴール2アシストをマーク。16強戦のセネガル戦（3-2、延長）では、チームメイトのユーリ・ティエレマンス（アストン・ヴィラ）と小競り合いになった。 しかし直後、トロサールが上げたクロスをティエレマンスが89分にヘディングで合わせ、2－2の同点とした。ベルギーは辛うじて延長戦へ持ち込んだ。 延長戦では終了間際にティエレマンスがPKを決め、ベルギーが勝利した。ベルギーはベスト16で共催国アメリカと対戦する。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-GER-FIN-FRIENDLYAFP

    ベシクタシュはトロサールを迎え、再び上位争いに加わるのか？そして、ニュベルもイスタンブールにやってくるのだろうか？

    前シーズン4位に終わったベシクタシュは、再び上位を狙う。そのために、ACフィレンツェやFCボローニャで成果を挙げたヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が就任した。

    左サイドバックのカソウム・ワッタラをモナコから800万ユーロで獲得し、さらに昨季レンタルだったMFオルクン・コックジュを3000万ユーロで完全移籍させた。

    トロサールが加入すれば2人目の新戦力となる。さらに、ドイツ人GKニュベル獲得も間近と報じられている。トルコのジャーナリスト、ヤギズ・サブンチュオグル氏によると、ニュベルはベシクタシュと合意に達したという。 6月末には独紙『Bild』が「ニュベルはベシクタシュに興味がなく、欧州のトップクラブ志向」と伝えていた。

    しかし2026年W杯でドイツ代表3番手GKを務めた29歳は、考えを改めたようだ。バイエルンとの契約は2029年まであるが、クラブ幹部は代表3試合出場のある彼に将来はないと繰り返し表明。そのため、適切な移籍先探しは続いている。

    ベシクタシュの提示額は基本金500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロで、バイエルンが希望する2000万ユーロには届かない。

  • Leandro Trossard West Ham Arsenal 2025-26Getty Images

    レアンドロ・トロサール、ベシクタシュ移籍濃厚：プロキャリアまとめ


    期間

    クラブ

    出場

    2012年、2016–2019年

    KRCゲンク

    120試合39得点

    2013年1月～6月、2014/15シーズン（いずれもレンタル移籍）

    ロメル・ユナイテッド

    54試合24得点

    2013/14（レンタル）

    KVCウェステルロー

    21試合5得点

    2015/16（レンタル）

    OHルーヴェン

    31試合9得点

    2019–2023

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン

    121試合（25ゴール）

    2023年～

    アーセナルFC

    174試合36得点


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー