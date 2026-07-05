『The Athletic』によると、ベシクタシュはアーセナルMFレアンドロ・トロサードの獲得目前。一方、シュトゥットガルトからバイエルンに復帰するGKアレクサンダー・ニュベルの去就は？
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イスタンブールへ大物2人か。トルコの強豪がW杯スターのトロサール獲得間近。バイエルン所属のトルコ代表も加入の可能性。
『The Athletic』によると、ベシクタシュはトロサール獲得でアーセナルと合意した。移籍金は2000万ユーロ。トロサールは31歳で、アーセナルとの契約は2027年まで。
トロサールは控えではなく、昨季リーグ優勝したアーセナルで重要な役割を担ったベルギー代表だ。アルテタ監督は機敏なドリブラーを頻繁に先発起用し、2025/26シーズンは50試合で8ゴール11アシストを記録した。
現在北米で開催中のワールドカップでも、彼はその実力を示している。 ベスト16進出したベルギー代表でもレギュラーとして4試合で2ゴール2アシストをマーク。16強戦のセネガル戦（3-2、延長）では、チームメイトのユーリ・ティエレマンス（アストン・ヴィラ）と小競り合いになった。 しかし直後、トロサールが上げたクロスをティエレマンスが89分にヘディングで合わせ、2－2の同点とした。ベルギーは辛うじて延長戦へ持ち込んだ。 延長戦では終了間際にティエレマンスがPKを決め、ベルギーが勝利した。ベルギーはベスト16で共催国アメリカと対戦する。
- AFP
ベシクタシュはトロサールを迎え、再び上位争いに加わるのか？そして、ニュベルもイスタンブールにやってくるのだろうか？
前シーズン4位に終わったベシクタシュは、再び上位を狙う。そのために、ACフィレンツェやFCボローニャで成果を挙げたヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が就任した。
左サイドバックのカソウム・ワッタラをモナコから800万ユーロで獲得し、さらに昨季レンタルだったMFオルクン・コックジュを3000万ユーロで完全移籍させた。
トロサールが加入すれば2人目の新戦力となる。さらに、ドイツ人GKニュベル獲得も間近と報じられている。トルコのジャーナリスト、ヤギズ・サブンチュオグル氏によると、ニュベルはベシクタシュと合意に達したという。 6月末には独紙『Bild』が「ニュベルはベシクタシュに興味がなく、欧州のトップクラブ志向」と伝えていた。
しかし2026年W杯でドイツ代表3番手GKを務めた29歳は、考えを改めたようだ。バイエルンとの契約は2029年まであるが、クラブ幹部は代表3試合出場のある彼に将来はないと繰り返し表明。そのため、適切な移籍先探しは続いている。
ベシクタシュの提示額は基本金500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロで、バイエルンが希望する2000万ユーロには届かない。
- Getty Images
レアンドロ・トロサール、ベシクタシュ移籍濃厚：プロキャリアまとめ
期間
クラブ
出場
2012年、2016–2019年
KRCゲンク
120試合39得点
2013年1月～6月、2014/15シーズン（いずれもレンタル移籍）
ロメル・ユナイテッド
54試合24得点
2013/14（レンタル）
KVCウェステルロー
21試合5得点
2015/16（レンタル）
OHルーヴェン
31試合9得点
2019–2023
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
121試合（25ゴール）
2023年～
アーセナルFC
174試合36得点
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