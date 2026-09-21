ニューカッスルで2度にわたって20ゴール超えを達成しているイサクが、今季もその大台を上回ると予想するかと問われた元リヴァプールMFハウトンは、IrishBetting.ieとの提携での取材で、GOALにこう語った。「そう思うよ。

「彼のコンディション次第ではあるが、良い状態に見えるよね？ 昨季と今季を比べて彼を見れば、その違いは歴然としている。今の彼ははるかに良い状態にある。

「動き出しは良いし、それはブラッドリー（バルコラ）やビクトル（ムニョス）、あるいは他の選手たちにも確実に合うはずだ。ウイングの選手なら中へ入って、最終ラインの裏に小さなパスを通せる。彼にはスピードがあり、そこを求めているからね。足元で受けてプレーしたいタイプではないし、それは彼の強みでもない。下がってきてビルドアップに関与することではないんだ。そういう役割は、ウーゴ（エキティケ）がチームに入ってきた時にやらせればいい。

「本当に彼を生かしたいのはそこなんだ。走って相手を広げることだよ。なぜなら、彼は最終ラインの最後のDFの肩でプレーしたがるからね。イプスウィッチ戦で見せたように、走り出しのタイミングも良いし、ボーンマス戦でもまたゴールを決めた。なぜか？ フィニッシュするために、正しい位置に正しいタイミングで入っているからだ。

「彼にはポジティブな要素がたくさんある。彼が来る前、獲得の話が出ていた時にも言ったが、彼はプレミアリーグを知っているし、何が求められるかも分かっている。正しい形でボールが入れば、ゴールを決めるよ。

「昨季は、加入した時点でのコンディションの問題もあったし、スパーズ戦で負傷もしてしまったから、彼を見て評価するのは難しかった。そうなると後れを取り戻すので精いっぱいになる。今季はワールドカップに行き、スウェーデン代表でさらにフィットネスを積むことができた。戻ってきた彼は引き締まって見えるし、健康そうで、楽しんでいるようにも見える。表情にも笑顔がある。ポジティブな要素は多いよ。」