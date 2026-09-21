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イサクは今季20ゴール以上を決めるのか？ リバプールのレジェンド、レイ・ホートンが大胆予想。1億2500万ポンドのストライカーが2026-27シーズンに別人のように見える理由を説明
イサク、デビューシーズン4ゴール後に質問攻めに遭う
マージーサイドを本拠とするプレミアリーグの強豪は、イサクを英国サッカー史上最高額の選手として迎え入れた後、大きな期待を寄せていた。ニューカッスルでの3年間を通じて十分なものを示しており、このゆったりとした雰囲気を持つFWが陣容に加われば賢明な補強になると見ていたのである。
ただ、スウェーデン代表のイサクは、著しく調整を狂わされたプレシーズンを経て、コンディションが万全ではない状態で加入した。その後には脚を骨折し、勢いと継続性を築くことは難しかった。
ゴール数も片手に満たない中、多くの人々はすぐにイサクがリヴァプールの伝説的な背番号9を背負うにふさわしいのか、そして自分に投じられた信頼と資金に見合うリターンを果たせるのかを疑問視した。
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スウェーデン人ストライカーは最近、自信あふれるプレーを取り戻している
今季はより明るいスタートを切っており、ノッティンガム・フォレスト戦で初ゴールを記録。その後、イプスウィッチ戦の勝利では2得点を挙げ、さらにボーンマスとのアウェー戦でも自身唯一のゴールで決着をつけた。
イサクはわずか7試合の出場で、すでに昨季1シーズン全体の得点数に並んでいる。さらに、一時的に失っていた自信に満ちたプレーも取り戻したように見える。今後の課題は、印象的な個人としての水準を維持しつつ、引き続きチーム全体のためにも貢献し続けることだ。
イサクは今季20得点超を記録するか？
ニューカッスルで2度にわたって20ゴール超えを達成しているイサクが、今季もその大台を上回ると予想するかと問われた元リヴァプールMFハウトンは、IrishBetting.ieとの提携での取材で、GOALにこう語った。「そう思うよ。
「彼のコンディション次第ではあるが、良い状態に見えるよね？ 昨季と今季を比べて彼を見れば、その違いは歴然としている。今の彼ははるかに良い状態にある。
「動き出しは良いし、それはブラッドリー（バルコラ）やビクトル（ムニョス）、あるいは他の選手たちにも確実に合うはずだ。ウイングの選手なら中へ入って、最終ラインの裏に小さなパスを通せる。彼にはスピードがあり、そこを求めているからね。足元で受けてプレーしたいタイプではないし、それは彼の強みでもない。下がってきてビルドアップに関与することではないんだ。そういう役割は、ウーゴ（エキティケ）がチームに入ってきた時にやらせればいい。
「本当に彼を生かしたいのはそこなんだ。走って相手を広げることだよ。なぜなら、彼は最終ラインの最後のDFの肩でプレーしたがるからね。イプスウィッチ戦で見せたように、走り出しのタイミングも良いし、ボーンマス戦でもまたゴールを決めた。なぜか？ フィニッシュするために、正しい位置に正しいタイミングで入っているからだ。
「彼にはポジティブな要素がたくさんある。彼が来る前、獲得の話が出ていた時にも言ったが、彼はプレミアリーグを知っているし、何が求められるかも分かっている。正しい形でボールが入れば、ゴールを決めるよ。
「昨季は、加入した時点でのコンディションの問題もあったし、スパーズ戦で負傷もしてしまったから、彼を見て評価するのは難しかった。そうなると後れを取り戻すので精いっぱいになる。今季はワールドカップに行き、スウェーデン代表でさらにフィットネスを積むことができた。戻ってきた彼は引き締まって見えるし、健康そうで、楽しんでいるようにも見える。表情にも笑顔がある。ポジティブな要素は多いよ。」
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リヴァプール、2026-27シーズンも無敗を維持
イサクの活躍もあり、リヴァプールは2026-27シーズンのプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、カラバオカップを通じて無敗のスタートを切っている。リヴァプールには、まださらなる上積みが期待されている。
エースストライカーがこのまま得点を重ね、エキティケもいずれ負傷から復帰する見通しであることを踏まえれば、アンドニ・イラオラ体制1年目は非常に実り多いものになる可能性がある。そして、その先には主要タイトル獲得という形での成果も見えてくるかもしれない。
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