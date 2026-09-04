AFP
翻訳者：
イサクの2発でリヴァプールがプレミアリーグ初勝利、バルコラはリヴァプールでデビュー果たす
イサクが記録破りの形で本来のリズムを取り戻す
イサクは、12カ月前に英国史上最高額となる1億2500万ポンドの移籍金でニューカッスル・ユナイテッドからリヴァプールに加入して以来、最も破壊力のあるパフォーマンスを見せた。スウェーデン代表FWはキックオフ直後から鋭さを見せ、アンフィールドへの注目の移籍以降、その影響力に疑問を投げかけていた批判を黙らせた。立ち上がり9分までにケル・シェルペンから2点を奪ったことで、このストライカーは昇格組のホームチームが試合の流れをつかむ前に、事実上勝負を決めてしまった。
サフォークでのこの勝利は、アンドニ・イラオラにとっても大きな節目となった。リヴァプール監督就任後の初勝利を挙げたためだ。勝ち点3を手にしたことで、イラオラはブレンダン・ロジャーズ以来となる、プレミアリーグ最初の3試合で未勝利に終わったクラブ初の監督になる事態を回避した。
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ガクポとイサクのコンビネーションが破壊力を証明
リヴァプールは開始6分以内に先制した。コーディ・ガクポの鋭いパスを受けたイサクが、ニアポスト際でスヘルペンの脇を射抜いた。リヴァプールにとって注目すべき場面でもあり、ノッティンガム・フォレスト戦とニューカッスル戦の開幕ドロー2試合では先に失点していた中、今季のプレミアリーグで初めて先手を取ったことになった。
そのわずか3分後、このダイナミックな2人は再び連係し、アウェーのリードを2点に広げてポートマン・ロードの観衆を驚かせた。この正確なラストパスで、今夏にマンチェスター・シティ移籍が取り沙汰されていたガクポは、今季プレミアリーグでスウェーデン人ストライカーをアシストした回数を3度に伸ばした。
アラウホ、フルデビューに向けて揺るがず
前線の活躍が注目を集めた一方で、クリーンシート達成にはリヴァプールの最終ラインも同様に重要な役割を果たした。ホームチームは前半30分過ぎに1点を返しかけたが、ロナルド・アラウホがフルデビュー戦で土壇場の決定的なブロックを見せ、ファーサイドで待っていた前田大然の得点を阻止した。
その後、前半終了間際にはフロリアン・ヴィルツの低いクロスをイサクが押し込んだものの、副審がオフサイドの旗を上げたため、ハットトリック達成はならなかった。それでも、リヴァプールは試合を完全に支配し続けた。
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バルコラが前向きな姿勢、リヴァプールは先を見据える
リヴァプールのサポーターは、終盤の25分間に新加入のブラッドリー・バルコラがデビューを果たし、さらなる後押しを得た。月曜日にパリ・サンジェルマンから1億2300万ポンドでの移籍を完了したこのフランス人FWは、アウェーまで駆けつけたファンから温かい歓迎を受けながらベンチから投入された。
この結果により、リヴァプールは勝ち点5でプレミアリーグ5位に浮上。一方のイプスウィッチは勝ち点3のままで13位となっている。リヴァプールは次に欧州の戦いへ向かい、水曜日にチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーと対戦。その後、9月12日にアンフィールドでフラムとのリーグ戦に戻る。
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