イサクは、12カ月前に英国史上最高額となる1億2500万ポンドの移籍金でニューカッスル・ユナイテッドからリヴァプールに加入して以来、最も破壊力のあるパフォーマンスを見せた。スウェーデン代表FWはキックオフ直後から鋭さを見せ、アンフィールドへの注目の移籍以降、その影響力に疑問を投げかけていた批判を黙らせた。立ち上がり9分までにケル・シェルペンから2点を奪ったことで、このストライカーは昇格組のホームチームが試合の流れをつかむ前に、事実上勝負を決めてしまった。

サフォークでのこの勝利は、アンドニ・イラオラにとっても大きな節目となった。リヴァプール監督就任後の初勝利を挙げたためだ。勝ち点3を手にしたことで、イラオラはブレンダン・ロジャーズ以来となる、プレミアリーグ最初の3試合で未勝利に終わったクラブ初の監督になる事態を回避した。