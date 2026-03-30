バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネスは、FCBのスターストライカー、ハリー・ケインを絶賛した――そしてその際、イングランドの王者リヴァプールFCに対して、またしても皮肉な一言を投げかけた。
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「イサクが1億5000万の価値があるなら、ハリーは2億5000万の価値がある」：バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネスが、再びリヴァプールFCを痛烈に批判した
『キッカー』誌のインタビューで、バイエルンのオーナーは皮肉を込めてこう語った。「リヴァプールのアレクサンダー・イサクは1億5000万ユーロもした。もし彼が1億5000万ユーロの価値があるなら、ハリーは2億5000万ユーロの価値があるということだ」
リヴァプールは昨夏、プレミアリーグのライバルであるニューカッスル・ユナイテッドからイサクを移籍金1億4500万ユーロで獲得した。しかし、このスウェーデン人選手は高い期待に応えられなかった。度重なる負傷に悩まされ、これまでの公式戦16試合でわずか3得点にとどまっている。現在、イサクは腓骨骨折のため戦線離脱中だ。
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ウリ・ヘーネスはリヴァプールFCを何度も嘲笑した
ホーネスが、イングランドの王者リヴァプールと、昨夏に5億ユーロ近くを投じた大規模な補強について皮肉を言うのは、今回が初めてではない。 先週ミュンスターで開催されたAIフェスティバル「data:unplugged」では、リヴァプールがバイエルンのスター選手ミカエル・オリゼに興味を示しているとの噂について、彼は次のように述べた。「リヴァプールは今年すでに5億ユーロを費やしているが、今シーズンは非常に不振だ。我々は、彼らが来年より良いプレーをする手助けをするつもりはない。」
11月末には、リヴァプールにはもはや「スーパースター」や「首長」しかおらず、「労働者」はいないと皮肉った。アンフィールド・ロードへの移籍をホーネスとバイエルンに断ったフロリアン・ヴィルツについて、彼は嘲るようにこう述べた。「以前も言ったが、彼らはまもなくプレーするのに5つのボールが必要になるだろう。スターたちが皆、ボールを独り占めしたがるからだ。 かわいそうなフロリアン・ヴィルツ、彼はボールを受け取れない。サラーやソボスライ、そして他の連中が自分たちだけでプレーしたがっているからだ。」
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ホーネス、ケインの契約延長に期待：「彼はとても居心地が良いと感じている」
長年にわたりFCBのマネージャーを務める彼は、クラブ全体の現在のプレースタイル、とりわけハリー・ケインのプレーに大いに満足している。「彼はヴィンセント・コンパニの下で、この走力という要素を見出したんだ。セットプレーのたびに自陣のペナルティエリアに戻ってくる。そしてあのパス！ 静止状態からオリゼへ70メートルのパスを出すなんて、信じられないよ。」
2027年夏に契約が満了するこの得点王の将来に関する話し合いはまだ先のことだが、バイエルン側は依然として落ち着いた様子だ。何しろケインは「契約解除条項を行使しなかった。つまり、少なくとも2027年夏まではここ（バイエルン）と契約しているということだ」とホーネスは喜びを語った。
ケインの契約には、2026年夏に推定6000万～7000万ユーロの移籍金でFCBを去ることができる条項が盛り込まれていたが、これを発動するには遅くとも2月までに手続きを行う必要があった。しかし、ケインはそれを行わなかった。
「私が耳にし、感じているところでは」とホーネスは語った。「彼と彼の家族は、ここで非常に居心地が良いと感じているようだ」。しかし、名誉会長はすぐに警告を付け加えた。「とはいえ、サウジアラビアのクラブがやってきて、巨額の資金を提示してくる可能性は否定できない……。だが、彼はここをとても気に入っているようだ！」
家族思いのケインにとって、居心地の良さは重要な条件であり、そのため彼は過去にも、ミュンヘンでの契約延長に前向きな姿勢を示していた。
ホーネス氏の考えによれば、近い将来、ケインのパフォーマンスに変化はないだろう。なぜなら、このスーパースターは「このレベルであと少なくとも3、4年はプレーできる」からだ。彼は「自分の体を大切にケアする完璧なプロだ。常にリハビリやフィジオセラピーを受けている」とホーネス氏は語った。
FCバイエルンの史上最高額移籍
選手 ポジション 所属元 年 移籍金 ハリー・ケイン FW トッテナム・ホットスパー 2023 9500万ユーロ ルーカス・エルナンデス ディフェンス アトレティコ・マドリード 2019 8000万ユーロ ルイス・ディアス 攻撃 リヴァプールFC 2025 7000万ユーロ マタイス・デ・リフト ディフェンス ユヴェントス 2022 6700万ユーロ マイケル・オリゼ 攻撃 クリスタル・パレス 2024 5300万ユーロ