「イサクが1億5000万の価値があるなら、ハリーは2億5000万の価値がある」：バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネスが、再びリヴァプールFCを痛烈に批判した

長年にわたりFCBのマネージャーを務める彼は、クラブ全体の現在のプレースタイル、とりわけハリー・ケインのプレーに大いに満足している。「彼はヴィンセント・コンパニの下で、この走力という要素を見出したんだ。セットプレーのたびに自陣のペナルティエリアに戻ってくる。そしてあのパス！ 静止状態からオリゼへ70メートルのパスを出すなんて、信じられないよ。」

2027年夏に契約が満了するこの得点王の将来に関する話し合いはまだ先のことだが、バイエルン側は依然として落ち着いた様子だ。何しろケインは「契約解除条項を行使しなかった。つまり、少なくとも2027年夏まではここ（バイエルン）と契約しているということだ」とホーネスは喜びを語った。

ケインの契約には、2026年夏に推定6000万～7000万ユーロの移籍金でFCBを去ることができる条項が盛り込まれていたが、これを発動するには遅くとも2月までに手続きを行う必要があった。しかし、ケインはそれを行わなかった。

「私が耳にし、感じているところでは」とホーネスは語った。「彼と彼の家族は、ここで非常に居心地が良いと感じているようだ」。しかし、名誉会長はすぐに警告を付け加えた。「とはいえ、サウジアラビアのクラブがやってきて、巨額の資金を提示してくる可能性は否定できない……。だが、彼はここをとても気に入っているようだ！」

家族思いのケインにとって、居心地の良さは重要な条件であり、そのため彼は過去にも、ミュンヘンでの契約延長に前向きな姿勢を示していた。

ホーネス氏の考えによれば、近い将来、ケインのパフォーマンスに変化はないだろう。なぜなら、このスーパースターは「このレベルであと少なくとも3、4年はプレーできる」からだ。彼は「自分の体を大切にケアする完璧なプロだ。常にリハビリやフィジオセラピーを受けている」とホーネス氏は語った。