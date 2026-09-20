イサクの先制点後は試合が大きくオープンになり、両チームが敵陣深くでスペースを見いだした。ブラッドリー・バルコラはそれ以前に、持ち味の切れ込むドリブルからジョルジェ・ペトロヴィッチを脅かしており、ドミニク・ショボスライの強烈なFKもポスト脇をかすめていた。ボーンマスは終盤の同点弾を目指して猛攻を仕掛けたが、圧力が高まる中でエヴァニウソンのカーブシュートはアリソンの正面を突くにとどまった。

リヴァプールにも終盤をより楽にするチャンスはあったが、とりわけジェームズ・ヒルの英雄的な守備がそれを阻んだ。ガクポがイサクへ決定的なスルーパスを通し、2点目は確実かに見えたものの、ヒルが見事なブロックを披露して1点差のまま食い止めた。アディショナルタイムには途中出場のルイス・クーマスにも結果を決定づける絶好機があったが、ヴィクトル・ムニョスのパスをペトロヴィッチの正面に打ってしまった。