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イサクが得点、リバプールがイラオラ復帰戦のボーンマスを辛くも下す
イサクがサウスコーストでの緊迫した一戦に決着をつける
リヴァプールは、ボーンマスに1-0で競り勝ち、国際Aマッチ期間前にプレミアリーグのトップ6入りを果たした。この日の物語は、イラオラのかつての古巣への帰還が大きな焦点となったが、スペイン人指揮官はイサクの後半の決勝点によって勝ち点3を手にして去った。
決勝点の場面は後半開始から12分後に訪れた。コーディ・ガクポが右サイドで見事なプレーを見せ、ボックス内へ送ったボールはフロリアン・ヴィルツにわずかに当たってコースが変わり、57分にイサクが難なく押し込んだ。
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圧倒したボーンマス、決め切れず
ボーンマスは試合から何も得られなかったことを不運に感じるはずだ。立ち上がりの時間帯の多くを支配していたからである。マルコ・ローズ監督のチームは両者の中でよりエネルギッシュに見え、高い位置からのプレスでたびたびアウェーの相手の意表を突いた。しかし、マージーサイドの強豪を罰するために必要な決定力を欠いていた。
この勝利はリヴァプールにとって今季リーグ戦2勝目となり、勝ち点を9に伸ばして6位に浮上。代表ウィークに入る。一方のボーンマスは、勝ち点3でコヴェントリーと並び、17位と依然として下位に低迷している。
両チームに決定機逸があった
イサクの先制点後は試合が大きくオープンになり、両チームが敵陣深くでスペースを見いだした。ブラッドリー・バルコラはそれ以前に、持ち味の切れ込むドリブルからジョルジェ・ペトロヴィッチを脅かしており、ドミニク・ショボスライの強烈なFKもポスト脇をかすめていた。ボーンマスは終盤の同点弾を目指して猛攻を仕掛けたが、圧力が高まる中でエヴァニウソンのカーブシュートはアリソンの正面を突くにとどまった。
リヴァプールにも終盤をより楽にするチャンスはあったが、とりわけジェームズ・ヒルの英雄的な守備がそれを阻んだ。ガクポがイサクへ決定的なスルーパスを通し、2点目は確実かに見えたものの、ヒルが見事なブロックを披露して1点差のまま食い止めた。アディショナルタイムには途中出場のルイス・クーマスにも結果を決定づける絶好機があったが、ヴィクトル・ムニョスのパスをペトロヴィッチの正面に打ってしまった。
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インターナショナルブレイクがひと息つく余裕をもたらす
インターナショナルブレイク明け、リヴァプールは10月11日（日）にアンフィールドで行われるマンチェスター・シティとのプレミアリーグの大一番に臨む。イラオラ監督率いるチームは、マージーサイドでの今季リーグ開幕からノッティンガム・フォレストと2-2、フラムと0-0でいずれも引き分けに終わっており、今季ホーム初白星を強く望んでいる。
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