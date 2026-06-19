Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Igor Protti bianco e nero
Redazione Calciomercato

翻訳者：

イゴール・プロッティ氏死去、58歳。最後の言葉は「この旅はついにフィナーレを迎えた」。

I. Protti

この元フォワードは、以前から大腸がんであり、その後、がんが脊椎に転移していた。

サッカー界に悲報。イゴール・プロッティ氏が昨夜逝去した。58歳。元フォワードで、長らく大腸がんを患い、脊椎への転移もあった。家族はSNSで「深い悲しみとともに、イゴールが昨夜永眠したことをご報告します。本人の遺志で、皆さまへメッセージを残しています：」と発表した。

  • 'Razzisti? Una brutta razza' - Italian Football Federation Against Racism Event In BariGetty Images Sport

    最後のメッセージ

    素晴らしい旅、どの試合も、ついに試合終了の笛が鳴りました。

    言葉では言い表せませんが、心から愛してきた家族に感謝するだけです

    私を愛しそばにいてくれた皆さん、所属チームのサポーターの皆さん、いつも与えてくださった愛情と温かさに心から感謝します。その思いは私からも十分に返せたと感じています。

    これは「さようなら」ではなく、「また会いましょう」だと信じています

    お別れを言いたい方は、本日15時にチェチーナ墓地（Via della Rimembranza）のフロンギッロ別室にお越しください。」



    • 広告
  • AS Livorno Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    プロッティの経歴

    イゴール・プロッティは20年以上にわたり活躍し、ファンに愛され、対戦相手にも尊敬された。リミニで育ち、メッシーナでの3年間を契機に飛躍。バーリでは降格したチームながらセリエA得点王に輝いた。 ラツィオに移籍し、イタリア・スーパーカップを制した。ナポリレッジャーナを経て、古巣リヴォルノへ。6年間在籍し、セリエC1からセリエAへ昇格。長年の友人ルカレッリと強力な攻撃陣を形成した。