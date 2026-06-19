サッカー界に悲報。イゴール・プロッティ氏が昨夜逝去した。58歳。元フォワードで、長らく大腸がんを患い、脊椎への転移もあった。家族はSNSで「深い悲しみとともに、イゴールが昨夜永眠したことをご報告します。本人の遺志で、皆さまへメッセージを残しています：」と発表した。
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イゴール・プロッティ氏死去、58歳。最後の言葉は「この旅はついにフィナーレを迎えた」。
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最後のメッセージ
素晴らしい旅も、どの試合も、ついに試合終了の笛が鳴りました。
言葉では言い表せませんが、心から愛してきた家族に感謝するだけです。
私を愛しそばにいてくれた皆さん、所属チームのサポーターの皆さん、いつも与えてくださった愛情と温かさに心から感謝します。その思いは私からも十分に返せたと感じています。
これは「さようなら」ではなく、「また会いましょう」だと信じています。
お別れを言いたい方は、本日15時にチェチーナ墓地（Via della Rimembranza）のフロンギッロ別室にお越しください。」
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プロッティの経歴
イゴール・プロッティは20年以上にわたり活躍し、ファンに愛され、対戦相手にも尊敬された。リミニで育ち、メッシーナでの3年間を契機に飛躍。バーリでは降格したチームながらセリエA得点王に輝いた。 ラツィオに移籍し、イタリア・スーパーカップを制した。ナポリ、レッジャーナを経て、古巣リヴォルノへ。6年間在籍し、セリエC1からセリエAへ昇格。長年の友人ルカレッリと強力な攻撃陣を形成した。