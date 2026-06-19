素晴らしい旅も、どの試合も、ついに試合終了の笛が鳴りました。

言葉では言い表せませんが、心から愛してきた家族に感謝するだけです。

私を愛しそばにいてくれた皆さん、所属チームのサポーターの皆さん、いつも与えてくださった愛情と温かさに心から感謝します。その思いは私からも十分に返せたと感じています。

これは「さようなら」ではなく、「また会いましょう」だと信じています。

お別れを言いたい方は、本日15時にチェチーナ墓地（Via della Rimembranza）のフロンギッロ別室にお越しください。」







