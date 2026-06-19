6月12日金曜日、午前9時42分。スクーターで走っていると電話が鳴った。イゴールだ。 『クリ、着いたよ』 「え、何？」 『クリ、着いたよ』 「どういう意味？」彼：「つまり、審判が試合終了の笛を吹こうとしているんだ。あと数時間か数日だ。来られるなら来てくれ」。

胃が締め付けられ、息が止まりそうだった。急いで車を取りに行き、彼の元へ。リビングのベッドに横たわる彼は窓を見ていた。優しいダニエラが「二人きりにしておくね」と部屋を出て行った。





「クリ、その時が来たら、私のために三つのことをしてほしい。一つ目は、君がくれたアームチェアを君の家に持って帰ってほしい。 毎日、僕たちの絆を思い出してほしい。二つ目と三つ目は、まだ胸にしまっておく。ベッドで抱き合い、しばらく泣いた。君は驚くほど軽かった。あのクソ腫瘍の痕跡が、体に刻まれていた。 それでも君は諦めず、プレーオフ2連戦のコモ戦のように、傷ついた獅子として愛娘を祭壇へ導いた。足を引きずりながらも、そこにいた。最後まで耐え抜くために」





さあ、兄弟よ、安らかに眠れ。父との抱擁を楽しんでくれ。そして天国でミゲル・イル・モロや ナッシ、そして「パラディソ」の仲間たち、リヴォルノのサポーターたちにも挨拶をしてくれ。彼らは君を愛していたが、ここ数年で私たちのもとを去った人たちだ。そして何より、明日、スタジアムの上から街が君に捧げる祝賀の祭典を楽しんでくれ。もうすでに君がいなくて寂しいよ、気難しいやつ……。」