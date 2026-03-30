イゴール・トゥドール、デイヴィッド・モイーズ、そしてプレミアリーグ史上最悪の監督在任期間トップ10 ― ランキング

このリストに最も新しく加わったイゴール・トゥドールは、トーマス・フランクが解任された後、2025-26シーズンにトッテナムをチャンピオンシップへの降格から救うことだけを任された最初の人物だった。しかし、彼が成し遂げたのは、順位表での急落を加速させることだけだった。

トゥドールは「消火役」として招聘された。彼が長期的な成果よりも短期的な結果を出す傾向にあることは、当初から認識されていたからだ。 しかし決定的なのは、彼がこれまでイングランドでの指揮経験がなく、スパーズがどれほど深刻な状況にあるかを過小評価していたことだ。ノース・ロンドン・ダービーでアーセナルに1-4で敗れた初戦を終えて初めて、この強面のクロアチア人は自分が引き受けた任務の重さを悟った。「こんな状況は見たことがない」というのが彼の評価だった。

トゥドールに公平を期すならば、彼は前例のない怪我人続出の危機の中で就任し、初戦ではフィールドプレーヤーで戦えるトップチームの選手がわずか13人しかいなかった。そして、その怪我人続出の危機が和らいだのは、彼の44日間にわたる指揮期間のまさに終盤になってからだった。 しかしその間、彼は手元に残された選手たちの多くを失望させたとされる。特に、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦（2-5で敗北）で開始17分で交代させられたゴールキーパーのアントニン・キンスキーは、その代表格だ。

リヴァプール戦で劇的な引き分けを収めたことは、スパーズの残留争いを再始動させるためにトゥドルが必要としていた起爆剤になるかと思われたが、その1週間後に降格争いのライバルであるノッティンガム・フォレストにホームで0-3と敗れ、それが指揮官としてのプレミアリーグでの最後の試合の一つとなってしまった。 悲劇的なことに、その試合の最中にトゥドールの父親が他界した。プレミアリーグでの指揮官としての5試合で1勝も挙げられなかったことを受け、双方はそこで互いに別れるのが最善であると判断した。