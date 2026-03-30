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Sean Walsh

翻訳者：

イゴール・トゥドール、デイヴィッド・モイーズ、そしてプレミアリーグ史上最悪の監督在任期間トップ10 ― ランキング

Analysis
プレミアリーグ
I. Tudor
アンジェ・ポステコグルー
デイヴィッド・モイーズ
トッテナム
ノッティンガム・フォレスト
マンチェスター・ユナイテッド
フェリックス・マガト
F. de Boer
A. Shearer
P. Jewell
ロイ・ホジソン
R. Garde
N. Jones
サウサンプトン
フラム
クリスタル・パレス
ニューカッスル
ダービー・カウンティ
ワトフォード
アストン・ヴィラ
特集＆コラム

偉大なるホーマー・シンプソンの言葉を借りれば、批判するのは簡単であるだけでなく、楽しいことでもある。象牙の塔に腰を据えて物事を裁くのは実に簡単だが、まあ、それがサッカーというものだ。所詮、意見のぶつかり合いに過ぎないのだから。プレミアリーグの監督という仕事は、世界で最も孤独な仕事の一つに違いない。特に、成績が振るわず、自身の去就が世界中で噂の的になっている時はなおさらだ。

そうした理由から、結局のところ人間らしさを失っていない彼らに、共感するのは容易なはずだ。しかし、残念ながら、誰かがこのようなリストを作成しなければならないのだ。

本題に入る前に、この「不名誉の殿堂」作成における重要な区別について指摘しておかなければならない。これは単に勝率の低い監督をランク付けするものではなく、期待を遥かに下回る成績を残し、その度合いがあまりにも甚だしいがゆえに、むしろ感心してしまうような監督たちを選出するものだ。 例えば、キアラン・マッケナは38試合のフルシーズンを指揮したプレミアリーグの監督の中で最低の勝率（10.5％）を記録しているが、2年連続で昇格を果たしたイプスウィッチ・タウンが、果たして残留できると本気で予想していた人がいただろうか？

前置きはこれくらいにして、GOALが選ぶ「プレミアリーグ史上最悪の監督在任期間」のランキングを発表する。

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    10レミ・ガルデ（アストン・ヴィラ）

    アストン・ヴィラの衰退と、2016年のプレミアリーグからの降格は、実際にはその1年前にティム・シャーウッドが監督に就任したことから始まった。とはいえ、彼は2014-15シーズンの終わりにチームを降格の危機から救い、予想外のFAカップ決勝進出へと導いたのだ。 元アーセナルのスター、レミ・ガルデが後任として招かれた際、この「寄せ集め」のチームをまとめ上げられるという、本物の期待と確信があった。

    当時のヴィラには、後に他クラブで輝かしいキャリアを築くことになるジャック・グリーリッシュ、イドリッサ・ゲイエ、ジョーダン・ヴェレトゥ、ジョーダン・アマヴィといった選手たちが名を連ねていた。しかし、ガルデが痛感したように、彼らを取り巻くチーム全体の質が結局のところ不足していたのだ。 指揮官としての初戦で優勝候補のマンチェスター・シティと0-0の引き分けという立派な結果を残したものの、ガルデが指揮を執ったプレミアリーグ20試合のうち勝利したのはわずか2試合のみであり、その両試合ともヴィラの勝利を後押ししたのはオウンゴールだった。

    リヨンでリーグ・アン優勝後の過渡期を乗り切り、2014年に個人的な事情でクラブを去ったことを考えれば、これは奇妙な失敗だった。しかし、ウェスト・ミッドランズでのこの短い在任期間が原因で、彼は事実上ヨーロッパでの再就職が困難となり、次の（そして現時点での最新の）職は2017年から2019年にかけてMLSのモントリオール・インパクトでの指揮となった。

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    9デビッド・モイーズ（マンチェスター・ユナイテッド）

    ねえ、デイヴィッド・モイーズの在任期間以降、マンチェスター・ユナイテッドの監督たちがどれほど惨憺たる状況だったかを考えれば、彼をこのリストに挙げるのは酷すぎるだろうか？　そうかもしれない。しかし、当時の彼の指揮下での状況がどう感じられたかについても忘れてはならない。

    レッドデビルズは当時、王者だった。サー・アレックス・ファーガソン氏の後任として、ファンが他の監督を望んでいたことは公然の秘密だった――当時、ジョゼ・モウリーニョ、ユルゲン・クロップ、ペップ・グアルディオラといった名前が挙がっていた――そのため、モイーズは最初から理想とは程遠い状況に身を置かざるを得なかった。そのことが彼への期待の重みを多少は和らげたとはいえ、それでも彼はそのハードルをくぐり抜けることさえできなかったのだ。

    ファーギー時代のユナイテッドの哲学は「何としても勝つ」というものだった。それはフォーメーションや選手層を超越した理念だった。モイーズの下では、彼らはその正反対を目指したが、それはオールド・トラッフォードにおける長い失敗の連鎖の始まりとなった。 ルベン・アモリムも、結局のところこのリストに名を連ねるかもしれない。また、雰囲気が一気に最悪の方向へ転じたエリック・テン・ハグの最後の18ヶ月もここに挙げる価値はあるが、ユナイテッドの候補として挙げられるべきは、この不振の連鎖を始動させた男に他ならない。

  • West Ham United v Watford - Premier LeagueGetty Images Sport

    8ロイ・ホジソン（ワトフォード）

    ロイ・ホジソンは、チームを降格圏から救い出し、強豪相手にも互角に戦えるチームを作り上げる手腕で、その名声を確固たるものにしてきた。チームが降格圏の瀬戸際に立たされていた2022年1月、ワトフォードがキシスコ・ムニョスとクラウディオ・ラニエリを解任した後、ホジソンに白羽の矢を立てた理由も理解できるだろう。

    その青写真は一見単純明快に見えた。当時、プレミアリーグ史上最年長監督という自身の記録を更新していたホジソンが、安定を必要とするチームに確固たる指針をもたらし、チームは降格圏から脱却するのに十分な勝ち点を積み重ねるはずだった。理論上は素晴らしく聞こえたが、現実はそうではなかった。

    このベテラン監督は、分裂したロッカールームをまとめ上げることはできず、むしろクラブとサポーターの関係を悪化させてしまった。かつての（そして将来の）所属クラブであるクリスタル・パレスに0-1で敗れた後、ホジソンはセルハースト・パークのホームサポーターには拍手を送ったものの、アウェイ側のスタンドには「遠すぎて挨拶できない」として無視した。

    驚くべきことに、ワトフォードでホームでの勝利を1度も挙げられなかったホジソンは、夏まで指揮を執り続けたものの、決断の早いポッツォ家によって解任された。引退に向かっていたかと思われたが、古巣への愛着からパレスへ復帰することになった。

  • Derby v Middlesbrough - Premier LeagueGetty Images Sport

    7ポール・ジュエル（ダービー・カウンティ）

    プレミアリーグ史上、最も期待以上の活躍を見せた選手の一人が、同時に史上最悪の監督の一人としても記憶されることになる。一体どうしてそんなことがあり得るのか？ポール・ジュエルの事例を見てみよう。

    30代半ばの新人監督として、ジュエルは1998年にブラッドフォード・シティをトップリーグに導き、プレミアリーグ初参戦のシーズン最終戦でも残留を果たした。その後、2005年にはウィガン・アスレティックの監督としてトップリーグに復帰。初年度にクラブ史上最高のリーグ順位を記録し、翌年は降格を辛うじて回避した後、辞任した。

    2007-08シーズンのダービー・カウンティ、そのシーズン11月、プレミアリーグでわずか1勝しか挙げていなかったチームを救うべくジュエルに白羽の矢を立てた。 しかしジュエルは勝利を1つも加えることができず、ラムズは史上最低となる勝ち点11で降格した。翌シーズン、チャンピオンシップに戻った彼はシーズン途中で解任され、プライド・パークを去った後は2011年から2012年にかけてイプスウィッチを率いた1度きりの指揮を執ったのみであった。

  • Brentford FC v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6ネイサン・ジョーンズ（サウサンプトン）

    元サウサンプトン監督のネイサン・ジョーンズほど、これほど短期間でプレミアリーグにこれほど多くの話題を提供した監督はいない。彼の発言は本一冊分にもなるほどだ。

    「1人多い相手からのプレッシャーに耐えきれず、1-0のリードを10人のウルブズに奪われてしまった」と語ったのが、この監督だ。 戦術が成功することを願って、絶えず神やイエスに祈りを捧げていたのがこの監督だ。サウサンプトンがルートン・タウンから彼を引き抜いた際、自分は欧州屈指の監督だと主張していたのがこの監督だ。家にいて「素敵なウェールズの娘と結婚する」のはあまりにも楽すぎるから、監督業を楽しんでいると語ったのがこの監督だ。

    しかし、リーグ戦8試合でわずか1勝という結果は、現実の厳しさを如実に物語っていた。サウサンプトンは順位表の最下位に転落し、2022-23シーズンをそこで終えることになった。最後の試合では、セインツのファンがジョーンズへの抗議として、巨大な「P45」（解雇通知書）のパロディを掲げた。そして間もなく、彼は郵便受けの中に本物の解雇通知書を受け取ったのである。

  • Newcastle United's Manager Alan ShearerAFP

    5アラン・シアラー（ニューカッスル）

    かわいそうなアラン・シアラーだ。まともなクラブなら、予想外の降格危機に必死で立ち向かっているチームを、経験不足の男に任せるようなことはしなかっただろう。それでも彼はその職を引き受け、その代償を払うことになった。

    ニューカッスルのファンにとって、シアラー以上に愛される選手はいない。だからこそ、マイク・アシュリーは2009年4月、シーズン残りわずか8試合というタイミングで、この「最後の賭け」とも言える起用を行い、セント・ジェームズ・パークの雰囲気を盛り上げようとしたのだ。チームはケビン・キーガンを指揮官としてシーズンをスタートさせたが、彼は9月初旬に退任。その後、ジョー・キニアが一時的に指揮を執ったものの、健康上の問題により辞任していた。 後に正式な監督に就任することになるクリス・ヒューストンが2度暫定監督を務めたが、チームがチャンピオンシップへ降格する前に、彼は正式な監督の座を逃していた。

    シアラーは1勝しか挙げられなかった――ガレス・サウスゲートが指揮を執る降格争いのライバル、ミドルズブラを1-0で下した一戦だ。そして、彼が愛する「ジョーディーズ」は、アストン・ヴィラとのアウェイ戦で1-0と力なく敗れ、シーズン最終日に降格が決まった。ニューカッスルのファンが彼の伝説を語る際、この一章だけは必ず省くようにしている。

  • Stoke City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    4フェリックス・マガト（フルハム）

    70年代後半から80年代初頭にかけて、欧州制覇を果たしたハンブルクのチームにおいて不可欠な存在だった、類まれな創造性を備えた選手、フェリックス・マガトは、その後、母国ドイツで監督として称賛を浴び、バイエルン・ミュンヘンとヴォルフスブルクでブンデスリーガ優勝を果たした。エディン・ジェコらと共にその栄冠を手にしてからわずか5年後、彼はフラム監督の座に就いた。

    マガトはプレミアリーグでの12試合のうち3勝を挙げた。これは降格の危機に瀕しているチームとしては決して最悪の成績ではないが、ピッチ外での悪影響も甚大だったため、本リストに名を連ねざるを得なかった。バークレイズ・プレミアリーグの選手としてあらゆる意味でその一員であったブレデ・ハンゲランドは、筋肉の怪我を治すために監督が太ももにチーズを塗り込むよう指示したというエピソードを語っている。 言うまでもなく、マガトはクレイヴン・コテージで選手たちとの溝を深め、2014-15シーズンの開幕から数試合でチームがチャンピオンシップの最下位に沈むと、自身も職を失うこととなった。

    フルハムを去った後、マガトは2016年に中国・山東泰山の監督に就任したが、在任期間はわずか1年で、2022年に母国に戻りヘルタ・ベルリンの指揮を執った。しかし、この首都のクラブは、彼が9試合指揮を執った後、かろうじて降格を免れるにとどまった。

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    3イゴール・トゥドール（トッテナム）

    このリストに最も新しく加わったイゴール・トゥドールは、トーマス・フランクが解任された後、2025-26シーズンにトッテナムをチャンピオンシップへの降格から救うことだけを任された最初の人物だった。しかし、彼が成し遂げたのは、順位表での急落を加速させることだけだった。

    トゥドールは「消火役」として招聘された。彼が長期的な成果よりも短期的な結果を出す傾向にあることは、当初から認識されていたからだ。 しかし決定的なのは、彼がこれまでイングランドでの指揮経験がなく、スパーズがどれほど深刻な状況にあるかを過小評価していたことだ。ノース・ロンドン・ダービーでアーセナルに1-4で敗れた初戦を終えて初めて、この強面のクロアチア人は自分が引き受けた任務の重さを悟った。「こんな状況は見たことがない」というのが彼の評価だった。

    トゥドールに公平を期すならば、彼は前例のない怪我人続出の危機の中で就任し、初戦ではフィールドプレーヤーで戦えるトップチームの選手がわずか13人しかいなかった。そして、その怪我人続出の危機が和らいだのは、彼の44日間にわたる指揮期間のまさに終盤になってからだった。 しかしその間、彼は手元に残された選手たちの多くを失望させたとされる。特に、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦（2-5で敗北）で開始17分で交代させられたゴールキーパーのアントニン・キンスキーは、その代表格だ。

    リヴァプール戦で劇的な引き分けを収めたことは、スパーズの残留争いを再始動させるためにトゥドルが必要としていた起爆剤になるかと思われたが、その1週間後に降格争いのライバルであるノッティンガム・フォレストにホームで0-3と敗れ、それが指揮官としてのプレミアリーグでの最後の試合の一つとなってしまった。 悲劇的なことに、その試合の最中にトゥドールの父親が他界した。プレミアリーグでの指揮官としての5試合で1勝も挙げられなかったことを受け、双方はそこで互いに別れるのが最善であると判断した。

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-CHELSEAAFP

    2アンジェ・ポステコグルー（ノッティンガム・フォレスト）

    アンジェ・ポステコグルーは、トッテナムでヨーロッパリーグを制覇しながらも、同じシーズンにリーグ戦17位に終わったという、何とも不思議な実績で、イングランドのサッカーファンに記憶されることになるだろう。しかし、このオーストラリア人監督に対して常に懐疑的だった人々は、むしろノッティンガム・フォレストでの在任期間に言及するだろう。

    謎めいていて選手を鼓舞するポステコグルーは、失敗する運命にあったと言っても過言ではなく、それはフォレストが抱えるより広範な問題の表れでもある。ヌノ・エスピリト・サントは、欧州カップ戦出場権を獲得したにもかかわらず、2025-26シーズンの開幕からわずか3試合であっさりと解任された。彼は物議を醸すオーナー、エヴァンゲロス・マリナキスとの関係が崩壊したと公言し、報道によれば、これはアーセナルからグローバル・フットボール責任者としてエドゥ・ガスパルが加入したことが原因だったとされる。

    マリナキスは夏、ギリシャで元トッテナム監督に賞を授与することでポステコグルー招聘の道筋をつけたが、移籍市場が閉まる直後まで待ってから、これほど正反対の監督交代を行うとは、まるで何をすべきか分かっていない者の所業のようだった。 プレシーズンもなく、選手やファンがヌノ監督の退任に反発する中、ポステコグルーは「新監督効果」を全く享受できず、プレミアリーグ5試合中4敗を喫した。また、ヨーロッパリーグ2試合で勝ち点1しか獲得できず、カラバオカップのスウォンジー戦ではロスタイムに2-1のリードを守り切れなかった。

    さらに追い打ちをかけるように、チェルシーに0-3で敗れた試合の終了ホイッスルから18分後、フォレストはポステコグルー監督の退任を正式に発表した。報道によると、彼はロッカールームで選手たちと短く面会した後、スタジアムから護送され、自身の車で立ち去ったという。わずか39日間の在任期間に、あまりにも不名誉な幕引きとなった。

  • Crystal Palace v Huddersfield Town - Premier LeagueGetty Images Sport

    1フランク・デ・ブール（クリスタル・パレス）

    ジョゼ・モウリーニョがあなたを「プレミアリーグ史上最悪の監督」だと見なしているなら、おそらくあなたは本当に史上最悪のプレミアリーグ監督なのだろう。フランク・デ・ブール氏、そしてこの件で彼を擁護する方々には申し訳ないが。

    クリスタル・パレスは、常に降格争いに明け暮れるチームから、見ていて心地よいチームへと進化させるべく、このオランダ人監督に白羽の矢を立てた。デ・ブールの過去の成功と、アヤックスでの明確な哲学が売りだった。また、2016年にインテルを立て直せなかったことで、彼の評価は十分に下がっており、セルハースト・パークでの指揮を執ることを検討できる状況になっていた。

    2017年の夏を通じて、パレスのファンはデ・ブールが築こうとしていたもの――ボール支配を重視した3-4-3システム――に期待を寄せていた。しかし、シーズン開幕戦で昇格組のハダースフィールド・タウンにホームで0-3と完敗しただけで、クラブはパニックに陥った。 デ・ボーアへのプレッシャーは即座に高まった。彼の率いるチームはその後、リーグ戦3連敗を喫し、その間1点も奪えなかった。スティーブ・パリッシュ会長はこれを見かねて、9月にこの実験を早期に打ち切り、ホジソンを監督に任命した。

    現在に至るまで、デ・ボーアは指揮を執ったプレミアリーグの全試合で敗北した唯一の常任監督であるだけでなく、その期間中にチームが1点も得点できなかった唯一の監督でもある。