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Liam Rosenior worst managerial reigns GFXGOAL
Sean Walsh

翻訳者：

イゴール・トゥドール、デイヴィッド・モイーズを含む、プレミアリーグ最悪監督トップ10

Analysis
プレミアリーグ
リアム・ロシニアー
I. Tudor
アンジェ・ポステコグルー
デイヴィッド・モイーズ
チェルシー
トッテナム
マンチェスター・ユナイテッド
ノッティンガム・フォレスト
フェリックス・マガト
F. de Boer
A. Shearer
P. Jewell
ロイ・ホジソン
R. Garde
N. Jones
サウサンプトン
フラム
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ワトフォード
アストン・ヴィラ
特集＆コラム

偉大なるホーマー・シンプソンの言葉を借りれば、批判するのは簡単で、しかも楽しい。象牙の塔から物を裁くのは簡単だが、所詮、サッカーは意見のぶつかり合いだ。プレミアリーグの監督は、世界で最も孤独な仕事の一つだろう。成績が振るわず、自身の去就が世界中で噂される時は、なおさらだ。

そんな彼らに共感するのは難しいことではない。それでも、誰かがこのリストを作る必要がある。本題に入る前に、重要な区別を説明しておきたい。 

これは単に勝率の低い監督を並べるのではなく、期待を大きく下回り、その低さが逆に驚くべきものを選んでいます。たとえばキアラン・マッケナは38試合フルシーズンを率いたプレミアリーグ監督で最低勝率10.5％を記録しましたが、2年連続昇格のイプスウィッチ・タウンが残留できると本気で予想した人がいたでしょうか？

では、GOALが選んだ「プレミアリーグ史上最悪の監督在任期間」を見ていこう。

  • FBL-EUR-C1-BAYERN-MUNICH-MANCHESTER-UNITEDAFP

    10デビッド・モイーズ（マンチェスター・ユナイテッド）

    デイヴィッド・モイーズの在任期間以降、マンチェスター・ユナイテッドの監督たちがどれほど惨憺たる状況だったかを考えれば、彼をこのリストに挙げるのは酷すぎるだろうか？ そうかもしれない。しかし、当時の彼の指揮下での状況がどう感じられたかについても忘れてはならない。

    当時レッドデビルズは王者であり、後任にはジョゼ・モウリーニョ、ユルゲン・クロップ、ペップ・グアルディオラらの名前が挙がっていたため、モイーズは最初から不利な状況に立たされた。そのことで期待は多少和らいだものの、彼はそれでもハードルをくぐり抜けることさえできなかった。

    ファーギー時代の「何としても勝つ」という理念はフォーメーションや選手層を超えたものだったが、モイーズはそれを捨て去り、結果としてオールド・トラッフォードに失敗の連鎖をもたらした。 ルベン・アモリムも将来加わるかもしれない。エリック・テン・ハグの最後の18か月も候補だが、この連鎖の始まりを作ったのはモイーズだ。

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  • West Ham United v Watford - Premier LeagueGetty Images Sport

    9ロイ・ホジソン（ワトフォード）

    ロイ・ホジソンは、降格圏からチームを救い、強豪にも立ち向かえるチームを作る手腕で知られる。2022年1月、降格の危機にあったワトフォードがキシスコ・ムニョスとクラウディオ・ラニエリを解任した後、ホジソンに白羽の矢を立てたのも頷ける。

    当時プレミアリーグ最年長監督だったホジソンは、チームに安定をもたらし、降格圏を脱出するだけの勝ち点を積み上げるはずだった。 しかし現実は厳しかった。

    分裂したロッカールームは一つにならず、むしろクラブとサポーターの溝は深まった。古巣クリスタル・パレスに0-1で敗れた際、ホジソンはホームスタンドには拍手を送ったが、アウェー側は「遠すぎる」と無視した。

    ホームで1勝もできなかった彼は夏に解任され、一度は引退へ傾いたが、古巣への思いから再びパレスの指揮官に就いた。

  • Liam Rosenior ChelseaGetty

    8リアム・ローゼニオール（チェルシー）

    チェルシーがエンツォ・マレスカ監督の後任にリアム・ロゼニオールを選んだのは、ある意味理解できる。ブルーコ所有者は、支援不足を公に不満としたイタリア人監督に苛立ち、波風を立てない「組織の忠実な一員」を求めた。そこで傘下のストラスブールからロゼニオールを昇格させたのだ。 だが、スタンフォード・ブリッジの外では、ハル・シティで解任された経験の浅い彼が1月6日に結んだ6年半の契約を満了できると予想する者はいなかった。

    ロゼニオールは序盤こそ4連勝したが、それはマレスカの戦術を継承したためと指摘された。自分のサッカーを植え付けようとした途端、チームは急降下した。 無得点で5連敗（1912年以来最悪の記録）を喫し、ロッカールームの支持を失った彼は、就任からわずか3ヶ月半で解任された。

    最後の試合となったブライトン戦で0-3と完敗し、打ちひしがれた姿を見せた彼に同情する声も上がった。選手に裏切られたのは確かだが、LinkedIn風の言葉遣いと薄い経歴を考えると、そもそも彼にこの職を与えるべきではなかった。それはローゼニオール本人より、むしろ「ブルーコ」の姿勢を象徴している。

  • Derby v Middlesbrough - Premier LeagueGetty Images Sport

    7ポール・ジュエル（ダービー・カウンティ）

    プレミアリーグで期待以上の活躍をした選手の一人が、同時に最悪の監督としても記憶されている。なぜなのか。ポール・ジュエルの例を見てみよう。

    30代半ばでブラッドフォード・シティを1998年にプレミアリーグへ導き、初年度残留を果たした。2005年にはウィガン・アスレティックを率いて再昇格し、初年度にクラブ最高位、翌年は降格を回避したが、その後辞任した。

    07-08シーズンには1勝しかできなかったダービー・カウンティの監督に就任したが、 しかし Jewell は勝利を挙げられず、ラムズは勝ち点11という史上最低記録で降格。翌シーズン、チャンピオンシップに降格したダービーでも途中解任され、その後2011～2012年にイプスウィッチを率いた一度きりの指揮にとどまった。

  • Brentford FC v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6ネイサン・ジョーンズ（サウサンプトン）

    元サウサンプトン監督ネイサン・ジョーンズほど、短期間でプレミアリーグに多くの話題を提供した監督はいない。彼の発言は本一冊分にもなる。

    「1人多い相手にプレッシャーに耐えきれず、1-0のリードを10人のウルブズに奪われた」と語ったのも彼だ。 戦術成功を願い、神やイエスに祈りを捧げ、サウサンプトンに招へいされた際には「欧州屈指の監督」と自称。さらに、「素敵なウェールズの娘と結婚して家にいるより、監督業の方が面白い」とも語った。

    しかし8試合で1勝しかできず、最下位で2022-23シーズンを終えた。最終戦ではファンが巨大な「P45」（解雇通知）のパロディを掲げ、まもなく本物の解雇通知が彼のもとに届いた。

  • Newcastle United's Manager Alan ShearerAFP

    5アラン・シアラー（ニューカッスル）

    かわいそうなアラン・シアラーだ。まともなクラブなら、降格危機のチームを経験不足の彼に任せることはなかっただろう。それでも彼は引き受け、代償を払った。

    ニューカッスルのファンにとって、シアラー以上に愛される選手はいない。だからこそ、マイク・アシュリーは2009年4月、シーズン残りわずか8試合で“最後の賭け”として彼を起用し、セント・ジェームズ・パークの雰囲気を盛り上げようとした。チームはケビン・キーガンでシーズンをスタートしたが、彼は9月初めに退任。その後、ジョー・キニアが一時的に指揮を執るも、健康上の問題で辞任していた。 後に正式監督となるクリス・ヒューストンが2度暫定監督を務めたが、昇格前にその座を逃した。

    結果としてシアラーが挙げたのは、ガレス・サウスゲート率いる降格争いのライバル、ミドルズブラを1-0で下した1勝だけ。そして最終節、アストン・ヴィラ戦で0-1で敗れ、ニューカッスルは降格した。ファンは彼の伝説を語る際、この章を省く。

  • Stoke City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    4フェリックス・マガト（フルハム）

    70年代後半から80年代初頭、欧州制覇を達成したハンブルクで不可欠な創造的選手だったフェリックス・マガトは、母国ドイツで監督として称賛され、バイエルン・ミュンヘンとヴォルフスブルクでブンデスリーガ優勝を遂げた。エディン・ジェコらと栄冠を手にしてからわずか5年後、彼はフラムの監督に就いた。

    プレミアリーグ12試合で3勝は降格圏のチームとしては致命的な数字ではなかったが、ピッチ外での問題が大きく、リスト入りした。プレミアリーグの選手としてあらゆる意味でチームの一員だったブレデ・ハンゲランドは、筋肉痛の治療に太ももにチーズを塗るよう指示されたと語っている。 選手たちとの溝は深まり、2014-15シーズン序盤で最下位に沈んだチームとともに解任された。

    その後、2016年に中国・山東泰山、2022年にはヘルタ・ベルリンを率いたが、いずれも短期間でチームを去っている。

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    3イゴール・トゥドール（トッテナム）

    このリストに最近加わったイゴール・トゥドールは、2025-26シーズンにトーマス・フランク解任後、チャンピオンシップ降格回避の任を受けた。しかし彼の采配は順位急落を加速させただけだった。

    彼は短期的な結果を出す「消火役」として招へいされた。 イングランドでの指導経験がなく、チームの深刻さを過小評価していた。初陣のノース・ロンドン・ダービーでアーセナルに1-4敗北を喫し、ようやく任務の重さを痛感。「こんな状況は初めてだ」と語った。

    ただし、彼は前例のない負傷者続出という危機の中で就任し、初戦のフィールドプレーヤーはわずか13人だった。この状況が改善したのは、彼の44日間の在任期間の終盤になってからだった。 しかしその間、彼は多くの選手を失望させた。特にチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦で17分で交代したGKアントニン・キンスキーが象徴的だ。

    リヴァプールとの引き分けで残留争いに火が点くと期待されたが、プレミアリーグではその試合が2番目の最終戦となった。1週間後、降格圏のノッティンガム・フォレストに0-3で敗れた。 その試合中、トゥドールの父親が亡くなり、クラブと本人は合意で契約を解除した。結果としてプレミアリーグ5試合未勝利のまま、彼の短期政権は幕を閉じた。

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    2アンジェ・ポステコグルー（ノッティンガム・フォレスト）

    アンジェ・ポステコグルーは、トッテナムでヨーロッパリーグを制したが、同じシーズンにリーグ戦17位に終わった。この不思議な実績でイングランドのサッカーファンに記憶されるだろう。しかし、彼に懐疑的な人々は、ノッティンガム・フォレストでの短期間の在任に言及する。

    選手を鼓舞する彼でも、失敗は避けられなかった。これはフォレストが抱えるより根本的な問題の表れだ。前任のヌノはヨーロッパリーグ出場権を獲得しながら、2025-26シーズンのわずか3試合後に解任された。彼はオーナーのマリナキスとの不仲を明かし、その背景にはアーセナルから加入したグローバル・フットボール責任者エドゥの存在があると報じられた。

    マリナキスは夏、ギリシャで元トッテナム監督に賞を授与し、ポステコグルー招聘への地固めをした。しかし移籍市場が閉まる直前にこれほど正反対の監督交代を行ったのは、まるで戦略がないようだった。 プレシーズンなく、選手やファンがヌノ解任に反発する中、ポステコグルーは「新監督効果」を享受できず、プレミアリーグ5試合で4敗。ヨーロッパリーグ2試合は1ポイント、カラバオカップ・スウォンジー戦ではロスタイムに2－1のリードを許した。

    チェルシー戦0-3敗北からわずか18分後、クラブは解任を正式発表。ポステコグルーは選手と短く挨拶し、自身の車でスタジアムを去った。在任39日、あまりに短い幕切れだった。

  • Crystal Palace v Huddersfield Town - Premier LeagueGetty Images Sport

    1フランク・デ・ブール（クリスタル・パレス）

    ジョゼ・モウリーニョがあなたを「プレミアリーグ史上最悪の監督」と言うなら、おそらくその通りだろう。フランク・デ・ブール氏や彼を擁護する人には申し訳ないが。

    クリスタル・パレスは降格争いを脱し、魅力的なチームへ生まれ変わろうと、このオランダ人監督に白羽の矢を立てた。アヤックスでの成功と明確な哲学が評価されたが、2016年のインテルでの失敗で評価は下がっており、就任の機会が生まれた。

    2017年夏、ファンはボール支配を重視する3-4-3に期待した。しかし開幕戦で昇格組ハダースフィールドにホームで0-3と完敗し、クラブはパニックに陥った。 その後も3連敗で得点はゼロ。スティーブ・パリッシュ会長は9月、実験を打ち切りホジソン監督を招聘した。

    現在も彼は、プレミアリーグで指揮した全試合に敗れた唯一の監督であり、その間にチームが無得点だった唯一の監督でもある。