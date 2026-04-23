イゴール・トゥドール、デイヴィッド・モイーズを含む、プレミアリーグ最悪監督トップ10

アンジェ・ポステコグルーは、トッテナムでヨーロッパリーグを制したが、同じシーズンにリーグ戦17位に終わった。この不思議な実績でイングランドのサッカーファンに記憶されるだろう。しかし、彼に懐疑的な人々は、ノッティンガム・フォレストでの短期間の在任に言及する。
選手を鼓舞する彼でも、失敗は避けられなかった。これはフォレストが抱えるより根本的な問題の表れだ。前任のヌノはヨーロッパリーグ出場権を獲得しながら、2025-26シーズンのわずか3試合後に解任された。彼はオーナーのマリナキスとの不仲を明かし、その背景にはアーセナルから加入したグローバル・フットボール責任者エドゥの存在があると報じられた。
マリナキスは夏、ギリシャで元トッテナム監督に賞を授与し、ポステコグルー招聘への地固めをした。しかし移籍市場が閉まる直前にこれほど正反対の監督交代を行ったのは、まるで戦略がないようだった。 プレシーズンなく、選手やファンがヌノ解任に反発する中、ポステコグルーは「新監督効果」を享受できず、プレミアリーグ5試合で4敗。ヨーロッパリーグ2試合は1ポイント、カラバオカップ・スウォンジー戦ではロスタイムに2－1のリードを許した。
チェルシー戦0-3敗北からわずか18分後、クラブは解任を正式発表。ポステコグルーは選手と短く挨拶し、自身の車でスタジアムを去った。在任39日、あまりに短い幕切れだった。