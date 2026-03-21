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イゴール・トゥドール監督、降格回避をかけた戦いで「ピッチ上で眠気を振り払った」トッテナムの不振選手たちを称賛
テューダー、トッテナムの変革を称賛
リヴァプールとアトレティコ・マドリード相手に連勝を収めたことで、トゥドール監督には手応えが生まれた。水曜日のスペインのチームに対する勝利と同時にチャンピオンズリーグからの敗退が決まったことで、チームの雰囲気は多少沈んだものの。元ユヴェントス監督は、トッテナムの現状について常に率直な意見を述べてきたが、選手たちの試合への取り組み方に変化が見られることに気づいている。
「メンタルの鋭さだ」とトゥドルは記者団に語った。「それが鍵だった。ピッチ上でぼんやりしている時間が減った。私にとって、これは極めて重要だ。今では、ピッチ上で起きたことに対してより早く反応している。何が起きたのかと迷ってから反応するのではなく、物事が起きる前に反応している。理想通りではないが、以前よりはるかに良くなっている。このメンタルの鋭さ、危険な状況への気づきが身についてきており、だからこそ我々は良くなっているのだ」
これは、2月中旬にトーマス・フランクから指揮を引き継いだ当時のスパーズについて、彼らしい率直な評価だ。選手たちは集中力を欠き、反応が遅く、もっと早く察知すべき状況で不意を突かれていた。トゥドールは事実を美化せず、しばしば選手たちを公然と批判してきた。しかし、この1週間の出来事は彼にとって十分な励みとなり、ついにトッテナムのチームを称賛するに至った。
- AFP
体力の向上こそが最大の成功要因
戦術面やメンタル面の向上に加え、テュダー監督はフィジカルスタッフからの報告にも勇気づけられている。ここ数週間、スパーズはより激しく走り込んでおり、そのことはデータでも裏付けられている。彼は次のように付け加えた。「選手たちには良いエネルギーを感じたし、数字も良好だった。スタッフによると、ここ数試合の高強度ランニングの量は、今季全体でもトップ4、5に入るほどだという。だから、我々は確実に進歩していると思う」
その進歩の一部については、多少割り引いて考える必要がある。前任者は負傷者が相次ぐ中、最後の4週間で9試合をこなすという過密なスケジュールを強いられていたが、トゥドール監督のスケジュールはそれより若干余裕があった。 トゥドール監督は同じ期間で7試合に抑えており、選手たちもようやく復帰しつつある。2ヶ月間欠場していたルーカス・ベルグヴァルと、5週間離脱していたデスティニー・ウドギーは、アトレティコ・マドリード戦でともに途中出場を果たした。1月から離脱していたモハメド・クドゥスとロドリゴ・ベンタンクールは、代表戦中断期間後に復帰する可能性がある。深刻な膝の怪我で離脱していたジェームズ・マディソンでさえ、シーズン終了前には復帰すると見込まれている。
日曜日のノッティンガム・フォレスト戦（勝点6がかかった一戦）
プレミアリーグ残り8試合を控えたスパーズは現在16位につけている。ノッティンガム・フォレストは1ポイント差で追走しており、得失点差でウェストハムを上回っているだけで降格圏を免れている。日曜日にホームで行われるフォレスト戦は、スパーズが降格圏から脱却できるかどうかを測る重要な試金石として、当然ながら大きな注目を集めている。しかし、トゥドール監督はこの試合に過度なプレッシャーをかけることに消極的だった。 彼は「6ポイントマッチ」という見方を否定し、この試合をカップ戦の決勝戦のように扱うべきではないと断固として主張した。彼は次のように語った。「獲得すべきポイントはたくさんある。もちろん、我々が同じ順位帯にいる以上、重要な試合ではある。だから、6ポイントではなく、4ポイントとしよう。これは決勝戦ではない。3ポイントではなく、4ポイントの試合だ。重要ではあるが、決定的な試合にはならないだろう。」
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トッテナムの全体像
トゥドルには、トッテナムのシーズンを救うために残り7試合が残されている。フォレスト戦後の代表戦期間中は、チームを立て直し、より多くの選手を戦列に復帰させ、激戦が予想される終盤戦に備えるための時間となるだろう。フォレスト戦とサンダーランド戦の間に3週間の間隔があるため、監督にとっては自身の戦術を選手たちにさらに徹底させる絶好の機会であり、彼の立場は1週間前よりもはるかに安定しているように見える。 「フォレストに勝てなければ解任される」という噂もあったが、最近の結果により、彼はもう少し時間を稼ぐことができたようだ。
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