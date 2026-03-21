イゴール・トゥドール監督、降格回避をかけた戦いで「ピッチ上で眠気を振り払った」トッテナムの不振選手たちを称賛

リヴァプールとアトレティコ・マドリード相手に連勝を収めたことで、トゥドール監督には手応えが生まれた。水曜日のスペインのチームに対する勝利と同時にチャンピオンズリーグからの敗退が決まったことで、チームの雰囲気は多少沈んだものの。元ユヴェントス監督は、トッテナムの現状について常に率直な意見を述べてきたが、選手たちの試合への取り組み方に変化が見られることに気づいている。

「メンタルの鋭さだ」とトゥドルは記者団に語った。「それが鍵だった。ピッチ上でぼんやりしている時間が減った。私にとって、これは極めて重要だ。今では、ピッチ上で起きたことに対してより早く反応している。何が起きたのかと迷ってから反応するのではなく、物事が起きる前に反応している。理想通りではないが、以前よりはるかに良くなっている。このメンタルの鋭さ、危険な状況への気づきが身についてきており、だからこそ我々は良くなっているのだ」

これは、2月中旬にトーマス・フランクから指揮を引き継いだ当時のスパーズについて、彼らしい率直な評価だ。選手たちは集中力を欠き、反応が遅く、もっと早く察知すべき状況で不意を突かれていた。トゥドールは事実を美化せず、しばしば選手たちを公然と批判してきた。しかし、この1週間の出来事は彼にとって十分な励みとなり、ついにトッテナムのチームを称賛するに至った。