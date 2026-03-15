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イゴール・トゥドール監督は、17分という早い時間帯での衝撃的な交代後、涙を流すアントニン・キンスキーを無視した理由を説明した。トッテナムの指揮官は、「また同じことをするだろう」と断言している。
マドリードでの恐ろしい夜
23歳のチェコ人ゴールキーパーは、マドリードでの試合でまさに悪夢のような夜を過ごした。彼の致命的なミスが重なり、アトレティコは試合開始から15分足らずで3-0とリードを広げた。トゥドール監督は20分が経過する前にキンスキーをググリエルモ・ヴィカリオと交代させたが、ピッチを去る際に涙を流すゴールキーパーに一言も声をかけることなく見送ったことが、大きな怒りを招く結果となった。 元マンチェスター・シティおよびイングランド代表のゴールキーパー、ジョー・ハートは、この場面で見られた選手への配慮の欠如に「呆然とした」と語った。
- AFP
テューダー、厳しいゴールキーパーへの判定を擁護
この件について、テュダー監督は『Football London』の取材に対し次のように説明した。「交代という決断を下せば、必ず何かを失うことになる。15分経過後にその交代を行う場合、監督はいずれにせよ損をする。第一に、彼を投入したことで『なぜそんなことをするんだ？ あの子を潰したじゃないか』と言われるからだ。 もし入れなければ、あと1、2点失うリスクを負うことになる。だから私は熟考した上で決断を下したし、もし必要なら、また同じことをするだろう。あれは、その選手を守り、チームを守るための行動だった。」
タッチラインでの冷遇の理由
クロアチア人指揮官は、キンスキーがベンチに向かって歩いてくる間、距離を置いた自分の判断は、事態が収拾不能になるのを防ぐための計算された試みだったと断言した。批評家たちは、この「冷たい」反応が若き選手の自信をさらに傷つけたと指摘したが、トゥドールは、最初の感情が落ち着いたハーフタイムの休憩中に、二人が密室でわだかまりを解消したと主張している。
「なぜ彼を抱きしめに行かなかったのか？ それは、彼が怒っていたかもしれないからだ」とトゥドルは付け加えた。「コーチはこうした場面を避け、事態を悪化させないために、ある種の行動をとることもある。時にはその場に留まるほうが良い場合もあり、ハーフタイムには互いに抱き合った。ハーフタイムに話し合い、それ以上は何もなかった。事態はそこで起きた。そして、そこで終わったのだ。」
- AFP
スパーズの負傷者続出で危機が深刻化する中、テュダー監督がチームを鼓舞
マドリード戦での敗北による余波に加え、日曜日のアンフィールド遠征を控えて深刻な戦力不足に見舞われており、トッテナムはリヴァプール戦において最大13人の主力選手を欠く可能性もある。 欠場者が増え続ける中、暫定監督は戦力が削がれたチームに対し、屈しない姿勢を保つよう促し、次のように締めくくった。「私がリヴァプールでのこの試合をどう捉えてほしいかというメッセージだ。選手不足だからといって、ただ被害者になるのではなく、挑戦であり、チャンスとして捉えてほしい」
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