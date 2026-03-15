クロアチア人指揮官は、キンスキーがベンチに向かって歩いてくる間、距離を置いた自分の判断は、事態が収拾不能になるのを防ぐための計算された試みだったと断言した。批評家たちは、この「冷たい」反応が若き選手の自信をさらに傷つけたと指摘したが、トゥドールは、最初の感情が落ち着いたハーフタイムの休憩中に、二人が密室でわだかまりを解消したと主張している。

「なぜ彼を抱きしめに行かなかったのか？ それは、彼が怒っていたかもしれないからだ」とトゥドルは付け加えた。「コーチはこうした場面を避け、事態を悪化させないために、ある種の行動をとることもある。時にはその場に留まるほうが良い場合もあり、ハーフタイムには互いに抱き合った。ハーフタイムに話し合い、それ以上は何もなかった。事態はそこで起きた。そして、そこで終わったのだ。」