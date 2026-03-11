イゴール・トゥドール監督は解任の危機か？トッテナム、リバプール戦を前に暫定監督の人事を決定へ

マーシーサイド遠征は、テューダー監督の短命な在任期間にとって正念場となった。クラブは週末の試合まで彼を続投させる見込みだが、再び大敗を喫すれば降格の脅威が現実味を帯び、決断を迫られる可能性が高い。 アンフィールドで競争力あるパフォーマンスを発揮できなければ、理事会はアトレティコとのアウェー戦やクラブのトップリーグ残留を左右する重要な国内戦が続く前に、新たな監督を探すほかない状況に追い込まれるだろう。