イゴール・トゥドール監督は解任の危機か？トッテナム、リバプール戦を前に暫定監督の人事を決定へ
暫定トップへの圧力が高まる
チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリードに屈辱的な5-2の敗北を喫した第1戦を境に、状況は沸点に達した。トッテナム・ホットスパー・サポーターズ・トラスト（THST）は、テュドール監督への圧力が高まる中、「緊急措置」を要求している。12月下旬以降リーグ戦未勝利が続く中、クラブがチャンピオンシップ（2部）に陥る前に理事会が行動を起こすよう強く求められている。 ESPNによれば、スパーズの上層部は深刻な懸念を抱いているが、テュドール監督は予定通り金曜日に記者会見に臨み、アンフィールドでの試合でチームを率いる見込みだ。クラブは生き残りをかけた戦いに火をつけるきっかけを必死に模索している。
キンスキー置換論争
マドリードでの一戦で、わずか17分後に若手GKアントニン・キンスキーを交代させたことで、テュドール監督の人材管理が激しい批判を浴びている。グイリエルモ・ヴィカリオを抑えてサプライズ先発した22歳のチェコ人GKは、目立つミスを2度犯し、15分足らずでスパーズが0-3とリードされる結果を招いた。 元マンチェスター・シティのゴールキーパー、ジョー・ハートは、ピッチを去る動揺した若者をトゥドールが「冷たく」無視したことに「呆然」としたと語った。
この冷酷な決断を擁護し、トゥドール監督は次のように述べた。「試合前、ビカリオにプレッシャーがかかる状況下で、別の大会を控えた我々にとって、この瞬間における正しい選択だった。トニ（キンスキー）は非常に優れたゴールキーパーだ。私にとって正しい決断だった。もちろん、結果から言えば、それが正しくない決断だったと言うのは簡単だ。 だから試合後、トニにも説明した。彼は適任者であり優秀なGKだ。［早期交代］は極めて稀だ。15年間監督を続けてきたが、こんなことは初めてだ。選手を守り、チームを守るために必要だった。信じられない状況だ。これ以上言うことはない」
絶望のロッカールーム
チームの雰囲気はどん底に達したようだ。主力選手たちは急激な衰退を受け止めきれずにいる。ディフェンダーのミッキー・ファン・デ・フェンはスペインでの夜を容赦なく率直に評価し、この崩壊をクラブにとっての「終末シナリオ」と表現した。オランダ人選手はまた、絶え間ないネガティブな状況がメンタルヘルスを守るため公の場から身を引くことを余儀なくされたと認めた。
オランダ代表選手はこう語った。「正直言って最悪だ。まさに終末シナリオだ。最初の20分で起こりうる悪いことは全て起きた。俺も含めて全員がミスを連発した。そういう瞬間はただ呆然とするしかない。ここでピッチのせいにするわけにもいかない」
アンフィールドでの命がけの戦い
マーシーサイド遠征は、テューダー監督の短命な在任期間にとって正念場となった。クラブは週末の試合まで彼を続投させる見込みだが、再び大敗を喫すれば降格の脅威が現実味を帯び、決断を迫られる可能性が高い。 アンフィールドで競争力あるパフォーマンスを発揮できなければ、理事会はアトレティコとのアウェー戦やクラブのトップリーグ残留を左右する重要な国内戦が続く前に、新たな監督を探すほかない状況に追い込まれるだろう。
