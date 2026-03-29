イゴール・トゥドール監督の解任を受け、グレン・ホドルがトッテナムへの衝撃的な復帰を果たす見通し

ホドル氏はロマンチックな選択肢ではあるが、この空席には他にもいくつかの名前が挙がっている。ショーン・ダイチ氏はブックメーカーの間で最有力視されているが、本人はこの役職を辞退する意向を示しており、ロベルト・デ・ゼルビ氏もシーズン途中の新プロジェクトを引き受けることに消極的だ。

ハリー・レドナップやティム・シャーウッドといった元トッテナム関係者の名前も、短期的な暫定監督候補として挙がっている。クラブは現在、夏にマウリシオ・ポチェッティーノのような著名な監督を招聘したいと考えているため、長期契約を結ぶことに消極的だ。当面はブルーノ・サルトールがトレーニングを指揮し、理事会は4月12日のサンダーランド戦までに後任を確保すべく、水面下で動きを進めている。