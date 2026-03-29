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イゴール・トゥドール監督の解任を受け、グレン・ホドルがトッテナムへの衝撃的な復帰を果たす見通し
待望の復帰が目前に
『デイリー・メール』紙によると、ホドル氏がトッテナム・ホットスパー・スタジアムの指揮を執る有力候補として浮上している。 68歳のホドルは、クラブ史上最高の選手の一人として広く知られており、2001年から2003年にかけて同チームの監督を務めた経験がある。しかし、2006年にウルヴァーハンプトン・ワンダラーズを退任して以来、正式な監督職に就いていないことを考えると、ホドルの起用は大きな賭けとなるだろう。
指揮官の座から長く離れているにもかかわらず、ホドルはスパーズの熱心なサポーターの間で今も愛され続けている。クラブ首脳陣は、トゥドール監督との実験が失敗に終わった後、クラブのDNAを理解する人物を求めている。ホドルは、古巣が苦境にある今、進んで手を差し伸べ、支援する意思を示している。
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テューダー、就任から44日後に解任
指揮を執ってわずか44日間、7試合を終えただけでトゥドールが解任されたことを受け、新監督の選定が始まった。このクロアチア人監督の暫定指揮期間は、5試合でプレミアリーグの勝ち点をわずか1ポイントしか獲得できず、まさに惨憺たる結果に終わった。
ノッティンガム・フォレストにホームで0-3と屈辱的な敗北を喫したことが、クラブ首脳陣にとって決定的な引き金となり、チームは降格圏からわずか1ポイント上という危うい位置に追いやられた。トミスラフ・ロギッチやリカルド・ラグナッチらトゥドールのスタッフ陣も退任した。
ボードの選択肢が限られている
ホドル氏はロマンチックな選択肢ではあるが、この空席には他にもいくつかの名前が挙がっている。ショーン・ダイチ氏はブックメーカーの間で最有力視されているが、本人はこの役職を辞退する意向を示しており、ロベルト・デ・ゼルビ氏もシーズン途中の新プロジェクトを引き受けることに消極的だ。
ハリー・レドナップやティム・シャーウッドといった元トッテナム関係者の名前も、短期的な暫定監督候補として挙がっている。クラブは現在、夏にマウリシオ・ポチェッティーノのような著名な監督を招聘したいと考えているため、長期契約を結ぶことに消極的だ。当面はブルーノ・サルトールがトレーニングを指揮し、理事会は4月12日のサンダーランド戦までに後任を確保すべく、水面下で動きを進めている。
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生き残りをかけた必死の戦い
来季、チャンピオンシップでのプレーという現実的な可能性に直面しているトッテナムにとって、今ほど重大な局面はない。今シーズンすでにトーマス・フランクとトゥドールを監督として起用してきただけに、次期監督には即戦力としての活躍が求められる。
ホドルの復帰はノスタルジックな回帰となるだろうが、20年ぶりの指揮官復帰でチームを立て直せるかどうかが最大の懸念材料だ。プレミアリーグのシーズン残り7試合となり、スパーズにはトップリーグ残留をかけた時間と試合数が残り少なくなっている。