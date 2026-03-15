AFP
翻訳者：
イゴール・トゥドールは何をしてたのか？ ファンは、トッテナムの監督がリヴァプール戦前にアーネ・スロットに関する恥ずかしいミスを犯したと確信している
アンフィールドでのタッチラインをめぐる混乱
日曜日の午後、キックオフ直前、テューダー監督はトッテナム・ホットスパーの選手連絡担当官アラン・ディクソンを、リヴァプールのスロット監督と間違えたようだった。 暫定監督就任後、苦戦を強いられている47歳の彼は、トンネルから出てきたディクソンに背後から近づいているところを目撃された。相手も同業の監督だと勘違いしたのか、テュダーはディクソンの腕を軽く叩き、腕を回しながら短い会話を交わした。その後、テュダーはさっさと立ち去ったが、その映像はSNSで拡散され、ファンからは「大失態を犯した」との声が上がっている。
- Getty Images Sport
重要なポイントを確保した
試合前の不名誉な出来事にもかかわらず、トゥドール監督は就任後初めて敗戦を免れることに成功した。チームは粘り強く反撃し、リヴァプールとの激闘の末、1-1の引き分けに持ち込んだ。ホームチームは18分、ドミニク・ソボスライのゴールで先制した。 リヴァプールは試合の大部分を支配したが、アウェイチームは粘り強さを見せた。その粘りが実を結び、試合終了間際の90分にリシャルリソンがゴールを決め、貴重な勝ち点1を奪い返した。この劇的な終盤の同点ゴールは、稀有な希望の光をもたらした。
降格への懸念が高まっている
アンフィールドで辛うじて勝ち取ったこの1ポイントは、就任後4試合で1勝も挙げられていなかったクロアチア人監督にとって、多大なプレッシャーがかかる中で得られたものだ。 今週末の試合を終え、北ロンドンのクラブは現在、プレミアリーグの順位表で16位につけている。勝ち点は30で、29点のノッティンガム・フォレストとウェストハム・ユナイテッドをわずかに上回り、降格圏から辛うじて逃れている。2025/26シーズンも残り8試合となった今、チャンピオンシップへの降格という想像を絶する事態が、クラブの上に依然として重くのしかかっている。
- Getty Images Sport
トッテナムは今後どうなるのか？
注目は今、過酷なスケジュールへと移っている。まずは週半ばに行われるUEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦、アトレティコ・マドリード戦だ。第1戦で5-2という大差をつけられているため、この一戦で逆転勝利を収めなければならない。 欧州での戦いが終われば、焦点は再び国内リーグでの残留をかけた重要な戦いに戻る。来週末の日曜日には、17位のノッティンガム・フォレストをホームに迎え、降格争いの行方を左右する重要な一戦（6ポイントマッチ）を戦う。その後、サンダーランドへのアウェイ戦が控えている。シーズン終盤には、ブライトン、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ、アストン・ヴィラ、チェルシーといった手強い相手との対戦も待ち受けており、スパーズは5月24日のエヴァートン戦（ホーム）でシーズンを締めくくる。緊張感あふれるシーズン終盤となるだろう。
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