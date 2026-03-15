イゴール・トゥドールは何をしてたのか？　ファンは、トッテナムの監督がリヴァプール戦前にアーネ・スロットに関する恥ずかしいミスを犯したと確信している

注目は今、過酷なスケジュールへと移っている。まずは週半ばに行われるUEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦、アトレティコ・マドリード戦だ。第1戦で5-2という大差をつけられているため、この一戦で逆転勝利を収めなければならない。 欧州での戦いが終われば、焦点は再び国内リーグでの残留をかけた重要な戦いに戻る。来週末の日曜日には、17位のノッティンガム・フォレストをホームに迎え、降格争いの行方を左右する重要な一戦（6ポイントマッチ）を戦う。その後、サンダーランドへのアウェイ戦が控えている。シーズン終盤には、ブライトン、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ、アストン・ヴィラ、チェルシーといった手強い相手との対戦も待ち受けており、スパーズは5月24日のエヴァートン戦（ホーム）でシーズンを締めくくる。緊張感あふれるシーズン終盤となるだろう。