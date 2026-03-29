イゴール・トゥドルの退任を受け、アディ・フッターがトッテナム監督就任の噂について沈黙を破る

フッター氏のこの発言は、スパーズにとってさらなる打撃となった。少なくとも今シーズン終了までは、このオーストリア人指揮官の獲得は白紙に戻ったようだ。

トッテナムは、プレミアリーグでの低迷を食い止めることができなかった惨憺たる7試合連続の不振を受け、日曜日にトゥドール監督との契約解除を決定した。 トゥドール監督の解任決定は、ノッティンガム・フォレストにホームで0-3と屈辱的な敗北を喫した直後のことであり、この結果によりロンドンのクラブは17位に沈んだ。スパーズは、シーズン開幕時には誰も予想できなかった降格争いに深く巻き込まれている。