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イゴール・トゥドルの退任を受け、アディ・フッターがトッテナム監督就任の噂について沈黙を破る
フッター、トッテナム移籍説について言及
トッテナムでトゥドール監督が解任されたことを受け、フッター監督の就任に関する憶測がさらに高まっている。10月にモナコを退任して以来、無所属となっていた56歳の同監督は、高まる噂に対し、自身の現在の立場を明確にするため、メディアに向けて公式声明を発表することを決めた。
スカイ・スポーツ・オーストリアによると、彼は次のように述べた。「ここ数日、数週間、私は様々なクラブとますます関連付けられてきました。しかし、モナコでの任期を終えた直後にすでに述べた通り、私は基本的に、早ければ新シーズンの開幕から再びヘッドコーチとして働きたいと考えています。この件に関する私の姿勢は、それ以来変わっていません。」
- Getty Images Sport
トゥドール監督の退任でスパーズは混乱に陥っている
フッター氏のこの発言は、スパーズにとってさらなる打撃となった。少なくとも今シーズン終了までは、このオーストリア人指揮官の獲得は白紙に戻ったようだ。
トッテナムは、プレミアリーグでの低迷を食い止めることができなかった惨憺たる7試合連続の不振を受け、日曜日にトゥドール監督との契約解除を決定した。 トゥドール監督の解任決定は、ノッティンガム・フォレストにホームで0-3と屈辱的な敗北を喫した直後のことであり、この結果によりロンドンのクラブは17位に沈んだ。スパーズは、シーズン開幕時には誰も予想できなかった降格争いに深く巻き込まれている。
トッテナムでパニック状態
シーズン終盤を迎えるにつれ、トッテナム・ホットスパー・スタジアムの状況はますます危うくなっている。フォレスト戦での敗北を受け、スパーズは降格圏の最下位に沈むロンドンのライバル、ウェストハム・ユナイテッドをわずか1ポイント上回る位置に留まっている。ベンチ陣の不安定さは、クラブのプレミアリーグ残留をめぐる不安をさらに募らせるばかりだ。
就任から間もないトゥドール監督の解任は、プレミアリーグ残留を確実にする解決策を模索する理事会の焦りを反映しているが、フッター監督の就任への消極的な姿勢は、即効性のある解決策を他所に求めざるを得ない状況にあることを示唆している。
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トッテナムの次はどうなるのか？
トッテナムの首脳陣は、短期的な立て直し任務を引き受けてくれる他の候補者へと目を向ける必要がある。クラブは、トゥドール監督の短い指揮下で自信を失っているように見えるチームを活性化させるため、早急に実力のある後任を確保することを望んでいた。
理事会がチームを降格圏から脱却させられる監督を探していることから、今後数日間で監督探しはさらに活発化する見込みだ。スパーズは4月12日、サンダーランドとのアウェイ戦でプレミアリーグに復帰する。