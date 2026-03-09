Getty Images Sport
イゴール・テュドール監督は、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦を前に、プレミアリーグ残留がトッテナムの最優先課題だと認めた。
テュードルは欧州よりもリーグの地位を優先する
クロアチア人監督は、就任後3試合で3敗を喫し、増え続ける負傷者リストに苦しみながらも、プレミアリーグ残留争いと欧州での栄光追求を両立させるクラブの現状について率直に語った。
「我々の第一目標はプレミアリーグであり、これは公に言う必要がある」と暫定指揮官は語った。「次のラウンドに進みたくないという意味ではない。全ての試合が重要だ。成長しなければならず、それがチャンスとなり得る。チャンピオンズリーグの歴史、経験、質を備えたチームとの全く異なる戦いになる」
かつての栄光の地への帰還
この一戦は、スパーズが2019年のチャンピオンズリーグ決勝でリヴァプールと対戦したスタジアム、メトロポリターノへの複雑な帰還を意味する。しかし現在の現実はあの輝きとは程遠く、クラブはリーグ戦11試合未勝利という惨憺たる成績により現在16位に低迷している。それでもテュドール監督はアトレティコ戦を戦術的な根本的問題を修正する機会と捉えている。
「この試合が我々の抱える問題点を浮き彫りにするかもしれない」とテュドール監督は試合前記者会見で説明した。「こうした試合こそが正しい方向へ転換し、チームとして成長し、より良いプレーを実現する助けとなる」
防御的な増強がタイムリーな後押しを提供する
見通しは依然として厳しいものの、マドリードでの一戦に向け、数名の主力ディフェンダーが復帰することでテュドール監督は勢いづく。クリスティアン・ロメロは国内リーグでの出場停止処分中ながら欧州カップ戦には出場可能であり、ミッキー・ファン・デ・フェンも欧州カップ戦の出場資格を有する。アーセナル、フラム、クリスタル・パレスとの指揮官就任後3試合で9失点を喫した守備陣にとって、これらの復帰は極めて重要だ。
「選手の復帰は重要だ」とトゥドール監督は選手起用について言及した。「私がここに来てから初めて、守備の全ポジションで通常ポジションの選手が揃うことになる」 復帰するロメロについてはこう続けた。「彼の復帰を喜んでいる。彼は多くの試合を欠場し、チームに貢献できないことに悔しさを抱いていた。フィットネスコーチと個別にランニングセッションを重ね、懸命に努力してきた。彼がこれまで通りリーダーシップを発揮してくれると確信している」
シメオネ、慢心を戒める
トッテナムの国内リーグでの苦戦にもかかわらず、アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、このイングランドのチームがもたらす脅威を警戒し続けており、特に1月に加入したコナー・ギャラガーを称賛している。元アトレティコMFは、3500万ポンドでロンドンに移籍して以来初めて古巣と対戦する見込みだ。シメオネ監督はイングランド代表選手を高く評価し、彼がマドリードでの短い在籍期間中に示した「並外れた勤勉さ」と多才さを認めた。
「非常に謙虚で、非常に危険な選手だ」とシメオネ監督はギャラガーについて語った。「ピッチ上で様々なポジションをこなせる。並外れた勤勉さ。素晴らしい態度を持ち、我々は彼がアトレティコ・マドリードに在籍した期間を非常に良い思い出として覚えている」
トッテナムにとってこの挑戦は極めて厳しい。相手はリーガ3位のアトレティコで、直近4ホームゲームで15得点を挙げている。トゥドール監督の「生存優先」戦略は、苦渋の選択ではあるが現実的な必要性に迫られている。
