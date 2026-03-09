トッテナムの国内リーグでの苦戦にもかかわらず、アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、このイングランドのチームがもたらす脅威を警戒し続けており、特に1月に加入したコナー・ギャラガーを称賛している。元アトレティコMFは、3500万ポンドでロンドンに移籍して以来初めて古巣と対戦する見込みだ。シメオネ監督はイングランド代表選手を高く評価し、彼がマドリードでの短い在籍期間中に示した「並外れた勤勉さ」と多才さを認めた。

「非常に謙虚で、非常に危険な選手だ」とシメオネ監督はギャラガーについて語った。「ピッチ上で様々なポジションをこなせる。並外れた勤勉さ。素晴らしい態度を持ち、我々は彼がアトレティコ・マドリードに在籍した期間を非常に良い思い出として覚えている」

トッテナムにとってこの挑戦は極めて厳しい。相手はリーガ3位のアトレティコで、直近4ホームゲームで15得点を挙げている。トゥドール監督の「生存優先」戦略は、苦渋の選択ではあるが現実的な必要性に迫られている。