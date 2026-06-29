イケル・カシージャスは、過去の確執があるジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰について、率直な反応を示した。

2010～2013年、モウリーニョがマドリードを初めて率いた時期、カシージャスとの関係は決裂していた。象徴的な場面は、彼がカシージャスをベンチに下げ、ディエゴ・ロペスを起用したときだ。この采配はファンを二分し、カシージャスのキャリア終焉への序章となった。

当時を振り返り、カシージャスは「キャプテンとしてキャリアで最も難しい時期だった。常に話し合い、多くの問題に向き合った。最初は信頼と愛情に満ちていた関係も、やがて完全に冷え切った」と語っている。