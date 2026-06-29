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イケル・カシージャスは、過去の確執があるジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰について、率直な反応を示した。
カシージャス、復帰に慎重な反応
モウリーニョ新監督就任後、カシージャスが初めて公に語った。2人はかつて対立したが、元マドリード主将は「スペシャル・ワン」の復帰について外交的に答えた。
DAZNの取材にこう語った。「クラブがホセを招いたなら、幸運を祈る。彼が良い結果を出し、マドリードのためになることを願うよ」
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ベルナベウをめぐる確執の歴史
2010～2013年、モウリーニョがマドリードを初めて率いた時期、カシージャスとの関係は決裂していた。象徴的な場面は、彼がカシージャスをベンチに下げ、ディエゴ・ロペスを起用したときだ。この采配はファンを二分し、カシージャスのキャリア終焉への序章となった。
当時を振り返り、カシージャスは「キャプテンとしてキャリアで最も難しい時期だった。常に話し合い、多くの問題に向き合った。最初は信頼と愛情に満ちていた関係も、やがて完全に冷え切った」と語っている。
この人事に関するこれまでの疑問
移籍が正式に発表される前、カシージャスは、かつて対立したクラブにモウリーニョが復帰する可能性に懸念を表明していた。この伝説的なGKは、直近の会長選挙でエンリケ・リケルメを支持し、クラブに新方向を求めていた。
しかし、フロレンティーノ・ペレスが再選しモウリーニョの復帰が決まると、カシージャスはクラブのため個人的な不満を脇に置いた。以前「離婚」と表現した関係を超え、一歩前へ進みたいという意思が、率直かつプロフェッショナルな祝福の言葉からうかがえる。
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モウリーニョの公式訪問日程
ベンフィカでの2度目の指揮を途中で切り上げ、スペインの首都への復帰を果たしたモウリーニョ監督の下、クラブが夏のスケジュールを最終調整していることから、マドリードの新シーズンに向けた準備が正式に本格化しつつある。このポルトガル人指揮官は7月13日にバルデベバスで指揮を執る予定であり、これによりサンティアゴ・ベルナベウに新たな時代が幕を開けることになる。