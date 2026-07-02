現時点では、プレミアリーグやラ・リーガのビッグクラブ――ミラン退団後にレアオが移籍先として強く検討している2つのリーグ――はいずれも彼に具体的な関心を示していない。名乗りを上げたのはガラタサライだけだが、レアオはこのクラブを望んでいない。 2028年6月に契約が切れるものの、背番号10の移籍は依然濃厚だ。英紙『ザ・インディペンデント』が最新情報を伝えている。ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるトッテナムは、すでに3億ユーロ超を投じてファン・エケ、マテウス・フェルナンデス、トナリを獲得。さらに攻撃とサイドの補強を狙い、ラファ・レアオの名前も浮上している。





トッテナムはトナリ獲得でクラブ記録を更新し、ミランも移籍金で恩恵を受ける。