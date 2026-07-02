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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

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イギリス発――デ・ゼルビ監督率いるトッテナムは攻撃陣補強へ。ミラン・レアオとの接触も、第一候補は別選手。

ACミラン
ラファエル・レオン
トッテナム
移籍情報

ポルトガル人FWは依然として移籍が濃厚で、トップクラブからの具体的なオファーを待っている。

ラファエル・レアオの今夏は移籍市場で動きが予想される。ポルトガル代表としてW杯ベスト16進出をかけてクロアチア戦を控えるが、クラブの将来計画外であり、注目のFWだ。 ここ数日、新監督ルーベン・アモリムとの会話で一時的に和解の兆しが見られたものの、1999年生まれの同選手が5月末に「別のリーグで新たな経験を積みたい」と語ったことで、両者の間には修復不可能な亀裂が残った。


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  • デ・ゼルビの勢いは止まらない

    現時点では、プレミアリーグやラ・リーガのビッグクラブ――ミラン退団後にレアオが移籍先として強く検討している2つのリーグ――はいずれも彼に具体的な関心を示していない名乗りを上げたのはガラタサライだけだが、レアオはこのクラブを望んでいない。 2028年6月に契約が切れるものの、背番号10の移籍は依然濃厚だ。英紙『ザ・インディペンデント』が最新情報を伝えているロベルト・デ・ゼルビ監督率いるトッテナムは、すでに3億ユーロ超を投じてファン・エケ、マテウス・フェルナンデス、トナリを獲得。さらに攻撃とサイドの補強を狙い、ラファ・レアオの名前も浮上している。


    トッテナムはトナリ獲得でクラブ記録を更新し、ミランも移籍金で恩恵を受ける。

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  • 第二の選択肢

    このポルトガル人選手は現時点で最優先候補ではないが、ミランと移籍費を把握するための初歩的な情報交換を行ったトッテナムが攻撃陣補強として狙うのはボーンマス所属の2006年生まれの若手エリオ・ジュニア・クルピだ。彼はプレミアリーグ33試合で13得点を挙げるなど、高いレベルでシーズンを終えた。 ロリアンから1300万ユーロで獲得された彼はアーセナルやパリ・サンジェルマンも注目しており、評価額は約8000万ポンド（9350万ユーロ）とされる。 代替候補としては、マンチェスター・シティ退団予定のブラジル人FWサヴィーニョと、ラファエウ・レアウが挙げられる。レアウは7年前に総額5000万ユーロでミランに加入したが、今季限りでの退団が噂されている。


    トナーリはミランに「もし機会があれば…」と呼びかけている。

  • ミランでのレアオの記録

    2019年夏にリールから加入したラファ・レアオは、ミランで291試合に出場し、80ゴール65アシストを記録。2021/2022シーズンにスクデットを1度獲得し、2025年1月にはインテルを破ってイタリア・スーパーカップを制した。

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