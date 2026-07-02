ラファエル・レアオの今夏は移籍市場で動きが予想される。ポルトガル代表としてW杯ベスト16進出をかけてクロアチア戦を控えるが、クラブの将来計画外であり、注目のFWだ。 ここ数日、新監督ルーベン・アモリムとの会話で一時的に和解の兆しが見られたものの、1999年生まれの同選手が5月末に「別のリーグで新たな経験を積みたい」と語ったことで、両者の間には修復不可能な亀裂が残った。
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イギリス発――デ・ゼルビ監督率いるトッテナムは攻撃陣補強へ。ミラン・レアオとの接触も、第一候補は別選手。
デ・ゼルビの勢いは止まらない
現時点では、プレミアリーグやラ・リーガのビッグクラブ――ミラン退団後にレアオが移籍先として強く検討している2つのリーグ――はいずれも彼に具体的な関心を示していない。名乗りを上げたのはガラタサライだけだが、レアオはこのクラブを望んでいない。 2028年6月に契約が切れるものの、背番号10の移籍は依然濃厚だ。英紙『ザ・インディペンデント』が最新情報を伝えている。ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるトッテナムは、すでに3億ユーロ超を投じてファン・エケ、マテウス・フェルナンデス、トナリを獲得。さらに攻撃とサイドの補強を狙い、ラファ・レアオの名前も浮上している。
トッテナムはトナリ獲得でクラブ記録を更新し、ミランも移籍金で恩恵を受ける。
第二の選択肢
このポルトガル人選手は現時点で最優先候補ではないが、ミランと移籍費を把握するための初歩的な情報交換を行った。トッテナムが攻撃陣補強として狙うのは、ボーンマス所属の2006年生まれの若手エリオ・ジュニア・クルピだ。彼はプレミアリーグ33試合で13得点を挙げるなど、高いレベルでシーズンを終えた。 ロリアンから1300万ユーロで獲得された彼はアーセナルやパリ・サンジェルマンも注目しており、評価額は約8000万ポンド（9350万ユーロ）とされる。 代替候補としては、マンチェスター・シティ退団予定のブラジル人FWサヴィーニョと、ラファエウ・レアウが挙げられる。レアウは7年前に総額5000万ユーロでミランに加入したが、今季限りでの退団が噂されている。
トナーリはミランに「もし機会があれば…」と呼びかけている。
ミランでのレアオの記録
2019年夏にリールから加入したラファ・レアオは、ミランで291試合に出場し、80ゴール65アシストを記録。2021/2022シーズンにスクデットを1度獲得し、2025年1月にはインテルを破ってイタリア・スーパーカップを制した。