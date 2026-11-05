インテルのジュゼッペ・マロッタ会長は明言した。マウロ・イカルディはクラブの構想に入っていない。それでもアルゼンチン人FWは復帰を諦めておらず、フリーの立場で、インテルだけでなくセリエAへの復帰に向けて自らを売り込み続けている。

元ガラタサライのイカルディにその意向があることを認めたのは、ファブリツィオ・ロマーノだ。同氏はまた、ミラノへの復帰がイカルディにとって、これまでも現在も唯一の選択肢ではないと改めて伝えた。