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ライブ
CM grafica Icardi Lazio 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

イカルディ、イタリア復帰を希望。1月のユヴェントス行きを了承、インテル行きなら減俸も受け入れ

移籍情報
インテル
ユヴェントス
マウロ・イカルディ

アルゼンチン人FWはイタリアで再びプレーするため、引き続き自らを売り込んでいる。

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インテルのジュゼッペ・マロッタ会長は明言した。マウロ・イカルディはクラブの構想に入っていない。それでもアルゼンチン人FWは復帰を諦めておらず、フリーの立場で、インテルだけでなくセリエAへの復帰に向けて自らを売り込み続けている。

元ガラタサライのイカルディにその意向があることを認めたのは、ファブリツィオ・ロマーノだ。同氏はまた、ミラノへの復帰がイカルディにとって、これまでも現在も唯一の選択肢ではないと改めて伝えた。

  • 減俸でもインテルへ

    イカルディは昨夏の初めから、インテルに繰り返し自身を売り込んでいる。 ファブリツィオ・ロマーノによると、本人が直接、あるいは仲介者を通じて、毎月働きかけを続けているという。インテル幹部には、役割面でも柔軟に対応し、第5番手のFWとなることを受け入れるだけでなく、金銭面でも大いに柔軟に対応する用意があると伝えた。

  • 1月にはユベントスに移籍する意思を示していた

    しかし、何よりも望んでいるのはイタリアに戻ることだ。例えば昨年1月、イカルディはガラタサライとの契約がまだ残っていた（契約満了は昨年6月）にもかかわらず、ユヴェントスからのオファーを受け入れる意向を示していた。結局、移籍は実現しなかったが、夏にはラツィオも契約成立に近づいていた。

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