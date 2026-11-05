インテルのジュゼッペ・マロッタ会長は明言した。マウロ・イカルディはクラブの構想に入っていない。それでもアルゼンチン人FWは復帰を諦めておらず、フリーの立場で、インテルだけでなくセリエAへの復帰に向けて自らを売り込み続けている。
元ガラタサライのイカルディにその意向があることを認めたのは、ファブリツィオ・ロマーノだ。同氏はまた、ミラノへの復帰がイカルディにとって、これまでも現在も唯一の選択肢ではないと改めて伝えた。
インテルのジュゼッペ・マロッタ会長は明言した。マウロ・イカルディはクラブの構想に入っていない。それでもアルゼンチン人FWは復帰を諦めておらず、フリーの立場で、インテルだけでなくセリエAへの復帰に向けて自らを売り込み続けている。
元ガラタサライのイカルディにその意向があることを認めたのは、ファブリツィオ・ロマーノだ。同氏はまた、ミラノへの復帰がイカルディにとって、これまでも現在も唯一の選択肢ではないと改めて伝えた。
イカルディは昨夏の初めから、インテルに繰り返し自身を売り込んでいる。 ファブリツィオ・ロマーノによると、本人が直接、あるいは仲介者を通じて、毎月働きかけを続けているという。インテル幹部には、役割面でも柔軟に対応し、第5番手のFWとなることを受け入れるだけでなく、金銭面でも大いに柔軟に対応する用意があると伝えた。
しかし、何よりも望んでいるのはイタリアに戻ることだ。例えば昨年1月、イカルディはガラタサライとの契約がまだ残っていた（契約満了は昨年6月）にもかかわらず、ユヴェントスからのオファーを受け入れる意向を示していた。結局、移籍は実現しなかったが、夏にはラツィオも契約成立に近づいていた。
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