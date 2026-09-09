AFP
翻訳者：
イカルディのブラジル熱愛！ アルゼンチンの“お騒がせ”が衝撃のサンバ移籍へ、アトレチコ・ミネイロも争奪戦に参戦
アトレチコ・ミネイロがイカルディ獲得を狙う
『TyC Sports』によると、ブラジルの強豪アトレチコ・ミネイロが、ガラタサライ退団後にフリーとなっているFWマウロ・イカルディへの関心を示した最新のクラブとして浮上した。33歳のアルゼンチン人FWはトルコを離れてから2か月が経っても無所属のままであり、知名度の高い魅力的な獲得候補となっている。
違約金条項の行使は必要なく、アトレチコ・ミネイロは選手の代理人と直接交渉できる。
この移籍が実現すれば、現代の欧州サッカー界で最も得点力の高いストライカーの1人が、初めてブラジルで挑戦することになる。
- Mark Pain
リシャルリソンを巡る動きが、アルゼンチン人の代替案を引き起こす
アトレチコ・ミネイロによるイカルディ獲得への動きは、最優先ターゲットであるリシャルリソンと密接に結びついている。リシャルリソンのブラジル復帰の可能性は高まりつつある一方で、ライバルクラブのバスコ・ダ・ガマが明確な優位に立っており、公言しているファンである同選手に向けて、会長のペドリーニョが自ら交渉を主導している。
ブラジルの移籍市場が9月11日に閉まる前に、バスコがリシャルリソンとの契約をまとめた場合、アトレチコ・ミネイロは直ちにイカルディ獲得へ向けた正式オファーに動く構えだ。
「その取引が実現しなければ、イカルディが第一の代替案になる」と、交渉に近い関係者が認めた。
ブラジルからの照会に加え、欧州勢の関心も高まっている
サンパウロとヴァスコ・ダ・ガマも非公式な問い合わせを行っていたが、アトレチコ・ミネイロからの関心は、ロサリオ生まれのFWにとって南米で最も現実的な選択肢を意味している。ただし、エヴァートンやラツィオを含む欧州クラブも、同選手の関係者側と積極的に接触を続けている。
エヴァートンの元最高経営責任者キース・ワイネスは以前、この得点力の高いストライカーを「歩くソープオペラ」と有名な表現で評し、そのゴールはサポーターを喜ばせる可能性があると語っていた。
イカルディの代理人レッテリオ・ピノは、自身の顧客が純粋な金銭的報酬よりも、野心的な技術的プロジェクトと長期的な安定を優先していると改めて強調した。
- Anadolu Agency
南米への変更へ、時間は刻一刻と迫っている
ガラタサライで134試合77得点を記録しているイカルディは、南米のどの前線も一変させ得る、実証済みの得点力を備えている。
9月11日の期限が急速に迫る中、アトレチコ・ミネイロがこのアルゼンチン人スーパースターをブラジルに迎え入れるには、迅速な対応が必要だ。
交渉が決定的な局面に入る中、イカルディは今後数日以内に次の行き先を最終決定するとみられている。
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