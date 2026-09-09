『TyC Sports』によると、ブラジルの強豪アトレチコ・ミネイロが、ガラタサライ退団後にフリーとなっているFWマウロ・イカルディへの関心を示した最新のクラブとして浮上した。33歳のアルゼンチン人FWはトルコを離れてから2か月が経っても無所属のままであり、知名度の高い魅力的な獲得候補となっている。

違約金条項の行使は必要なく、アトレチコ・ミネイロは選手の代理人と直接交渉できる。

この移籍が実現すれば、現代の欧州サッカー界で最も得点力の高いストライカーの1人が、初めてブラジルで挑戦することになる。