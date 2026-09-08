AFP
翻訳者：
イエローサブマリンに警戒せよ！ ニコ・コバチ監督、高調子のドルトムントにビジャレアル軽視を戒める
ドイツの強豪が集中を要求
ボルシア・ドルトムントは火曜日の夜、ビジャレアルをホームに迎え、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦に臨む。ドイツのホームチームは、ブンデスリーガ開幕から2試合に勝利し、DFBポカールも順調に勝ち上がるなど、絶好調でこの一戦を迎える。ただ、昨季の同カードではドルトムントがスペインの相手を4-0で一蹴しているものの、コバチは慢心を戒めている。
- Kirchner-Media
コバチ監督、スペインの伝統に敬意示す
コバチ監督は、ビジャレアルが昨季のラ・リーガで3位に入ったことは、欧州の舞台における同クラブのエリートとしての格を示していると強調した。キックオフを前に、このクロアチア人指揮官は「彼らは昨年3位で終え、2年連続でチャンピオンズリーグを戦っている。普通なら、スペインのトップ3はほぼ固定されている。その中に割って入ることができるなら、それは本当に大きな意味を持つ」と語った。
さらに、相手が持つ戦術的な脅威については、「彼らには今、新しい監督がいるが、引き続きボール保持を重視するスペインらしいスタイルでプレーしている。技術的に非常に優れており、プレーの正確性も非常に高い。ボールを持った時、このチームはほとんどミスをしない。彼らのボール保持の時間を減らすようにしなければならない。我々がボールを持てば、彼らは自分たちのゲームができず、より多く守備を強いられることになる。それが我々に有利に働くことを願っている。非常に難しい試合になるだろう」と付け加えた。
アウェーのチームが欧州での雪辱を狙う
イエローサブマリンは現在、リーガ・エスパニョーラの開幕4試合で2分け2敗と低迷し、下位に沈んでいる。また、昨季の欧州戦では7敗を喫して35位で敗退するという惨憺たる結果に終わっており、その雪辱も果たしたい考えだ。火曜日に行われるヴェストファーレンシュタディオンへのアウェーゲームは、カステリョンのクラブにとって、欧州屈指の強豪相手にその実力を証明する重要な機会となる。
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負傷者の欠場が選手層の厚さを試す
ドルトムントは週末のホッフェンハイム戦勝利の際にセンターバックのフィリッポ・マネが負傷したため、守備陣の再編を迫られている。守備の危機には、ヤニス・コンスタンテリアスとエムレ・ジャンの継続的な欠場に加え、ニコ・シュロッターベックとラミ・ベンセバイニの出場停止処分も重なっている。一方で好材料として、ダニエル・スベンソンとコンスタンティノス・カレツァスは負荷管理のために練習を休んでいただけで、試合出場に向けて万全の状態にある。
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