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Adhe Makayasa

翻訳者：

イエローサブマリンに警戒せよ！ ニコ・コバチ監督、高調子のドルトムントにビジャレアル軽視を戒める

ニコ・コヴァチ
ボルシア・ドルトムント 対 ビジャレアル
ボルシア・ドルトムント
ビジャレアル
チャンピオンズ リーグ
ブンデスリーガ

ボルシア・ドルトムントのニコ・コバチ監督は、ジグナル・イドゥナ・パルクで行われるビジャレアルとのチャンピオンズリーグ初戦を前に、チームに地に足をつけて臨むよう求めた。スペインからの来訪チームは国内リーグで未勝利スタートとなっており、さらに昨季のこのカードでも0-4で敗れているが、それでもコバチ監督は、ビジャレアルが戦術面と技術面でトップレベルの質を維持していると強調している。

  • ドイツの強豪が集中を要求

    ボルシア・ドルトムントは火曜日の夜、ビジャレアルをホームに迎え、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦に臨む。ドイツのホームチームは、ブンデスリーガ開幕から2試合に勝利し、DFBポカールも順調に勝ち上がるなど、絶好調でこの一戦を迎える。ただ、昨季の同カードではドルトムントがスペインの相手を4-0で一蹴しているものの、コバチは慢心を戒めている。

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    コバチ監督、スペインの伝統に敬意示す

    コバチ監督は、ビジャレアルが昨季のラ・リーガで3位に入ったことは、欧州の舞台における同クラブのエリートとしての格を示していると強調した。キックオフを前に、このクロアチア人指揮官は「彼らは昨年3位で終え、2年連続でチャンピオンズリーグを戦っている。普通なら、スペインのトップ3はほぼ固定されている。その中に割って入ることができるなら、それは本当に大きな意味を持つ」と語った。

    さらに、相手が持つ戦術的な脅威については、「彼らには今、新しい監督がいるが、引き続きボール保持を重視するスペインらしいスタイルでプレーしている。技術的に非常に優れており、プレーの正確性も非常に高い。ボールを持った時、このチームはほとんどミスをしない。彼らのボール保持の時間を減らすようにしなければならない。我々がボールを持てば、彼らは自分たちのゲームができず、より多く守備を強いられることになる。それが我々に有利に働くことを願っている。非常に難しい試合になるだろう」と付け加えた。

  • アウェーのチームが欧州での雪辱を狙う

    イエローサブマリンは現在、リーガ・エスパニョーラの開幕4試合で2分け2敗と低迷し、下位に沈んでいる。また、昨季の欧州戦では7敗を喫して35位で敗退するという惨憺たる結果に終わっており、その雪辱も果たしたい考えだ。火曜日に行われるヴェストファーレンシュタディオンへのアウェーゲームは、カステリョンのクラブにとって、欧州屈指の強豪相手にその実力を証明する重要な機会となる。

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    負傷者の欠場が選手層の厚さを試す

    ドルトムントは週末のホッフェンハイム戦勝利の際にセンターバックのフィリッポ・マネが負傷したため、守備陣の再編を迫られている。守備の危機には、ヤニス・コンスタンテリアスとエムレ・ジャンの継続的な欠場に加え、ニコ・シュロッターベックとラミ・ベンセバイニの出場停止処分も重なっている。一方で好材料として、ダニエル・スベンソンとコンスタンティノス・カレツァスは負荷管理のために練習を休んでいただけで、試合出場に向けて万全の状態にある。

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