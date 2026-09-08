コバチ監督は、ビジャレアルが昨季のラ・リーガで3位に入ったことは、欧州の舞台における同クラブのエリートとしての格を示していると強調した。キックオフを前に、このクロアチア人指揮官は「彼らは昨年3位で終え、2年連続でチャンピオンズリーグを戦っている。普通なら、スペインのトップ3はほぼ固定されている。その中に割って入ることができるなら、それは本当に大きな意味を持つ」と語った。

さらに、相手が持つ戦術的な脅威については、「彼らには今、新しい監督がいるが、引き続きボール保持を重視するスペインらしいスタイルでプレーしている。技術的に非常に優れており、プレーの正確性も非常に高い。ボールを持った時、このチームはほとんどミスをしない。彼らのボール保持の時間を減らすようにしなければならない。我々がボールを持てば、彼らは自分たちのゲームができず、より多く守備を強いられることになる。それが我々に有利に働くことを願っている。非常に難しい試合になるだろう」と付け加えた。