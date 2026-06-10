イヴ・ビソウマは、惨憺たる2025-26シーズンを経てトッテナムから放出された11選手の1人だ。

2022年にブライトンから加入したビソウマは、トッテナムで通算111試合に出場。最初の数シーズンは主力として活躍したが、得点は2ゴールのみだった。それでも中盤での存在感は大きく、戦術的に不可欠と評価された。

2025年のヨーロッパリーグ制覇では決勝にフル出場したが、最終シーズンはパフォーマンスの波と私生活の問題で苦戦。2025-26シーズンは1月に復帰しても11試合の出場にとどまった。