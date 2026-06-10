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イヴ・ビソウマは、惨憺たる2025-26シーズンを経てトッテナムから放出された11選手の1人だ。
ビソウマのキャリアに幕
2022年にブライトンから加入したビソウマは、トッテナムで通算111試合に出場。最初の数シーズンは主力として活躍したが、得点は2ゴールのみだった。それでも中盤での存在感は大きく、戦術的に不可欠と評価された。
2025年のヨーロッパリーグ制覇では決勝にフル出場したが、最終シーズンはパフォーマンスの波と私生活の問題で苦戦。2025-26シーズンは1月に復帰しても11試合の出場にとどまった。
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このミッドフィルダーの規律違反問題
トーマス・フランク監督の下で、ビソウマとクラブの関係は急激に悪化した。彼は練習に何度も遅刻したと報じられ、フランク監督の苛立ちは増すばかりだった。この規律違反は、元ブライトン所属の選手に深刻な影響をもたらした。
結果としてビソウマはパリ・サンジェルマン戦のスーパーカップおよびチャンピオンズリーグの登録メンバーから外された。さらに以前には、前監督アンジェ・ポステコグルーの下でも笑気ガスを吸引している様子を撮影したとして1試合の出場停止処分を受けていた。
ユース部門の大規模な整理
トッテナムは再編を行い、U-21育成チームの選手6名も退団する。契約満了に伴い放出されたのは、ペレ・アルガネーゼ＝マクダーモット、タイレル・アシュクロフト、レオ・ブラック、ダンテ・カサノヴァ、マシュー・クレイグ、カルム・ローガン。 退団選手の中で最も長く在籍したのはクレイグで、U-12からクラブに所属し、2022-23シーズンの最終戦リーズ・ユナイテッド戦でトップデビューしている。
U-18からもジャメル・ベッグス、サマル・バングラ、レオン・ミルタイが退団。彼らは2024-25シーズンのU-17プレミアリーグカップ優勝メンバーだったが、トップチームへの昇格には至らなかった。 また、イライジャ・アップソンも今夏退団する。彼は新契約を提示されたが、他クラブでの挑戦を求めて正式に拒否した。
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クラブからの正式な送別
多数の選手放出は、ロベルト・デ・ゼルビ新監督の下でクラブが長期計画を戦略的に転換したことを示している。公式チャンネルで発表された声明では、トッテナムは育成からプロキャリアまで貢献した退団選手と家族に感謝を述べ、「今後のご活躍を祈念いたします」と結んだ。