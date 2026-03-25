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イヴァン・ラキティッチがバルセロナで最も決定的な選手を挙げたが、ラミン・ヤマルは除外された
ラフィーニャがヤマルとペドリを上回る
10代のセンセーションを巻き起こしているヤマルの記録的な活躍にスポットライトが注がれ続ける中、ラキティッチはバルセロナのチーム内序列について異なる見解を示した。 2015年のチャンピオンズリーグ制覇の立役者である元クロアチア代表のラキティッチは、現在、ブラジル人ウイングのラフィーニャがチームで最も欠かせない存在であると主張している。若きスターたちの並外れた才能を認めつつも、ラキティッチは29歳のラフィーニャがチームに多方面で貢献している点を決定的な要因として挙げた。
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決定的な違いを生む要素
4月4日に控えたアトレティコ・マドリードとのリーガ・エスパニョーラでの一戦を前に、ラキティッチはラフィーニャの在籍の有無によってバルセロナの総合的なクオリティに明らかな違いがあると主張した。
「総合的に見て、彼は今、チームを最もコントロールしている選手のように思える」と、ラキティッチはミラノで開催された『レジェンズ・トロフィー』大会中に『ムンド・デポルティーボ』紙に語った。「もちろん、ペドリやラミン・ヤマルについてもよく話題になるが、ラフィーニャがいるバルサといないバルサでは、明らかに違うと思う」
若き天才へのプレッシャー
ラキティッチの発言は、ヤマルにとってめったにない混乱の時期と重なっている。 18歳のヤマルは先日、ラージョ・バジェカーノとの接戦を制した試合の終盤に交代させられた際、明らかに怒りを露わにしていた。地元紙『ディアリオ・スポルト』によると、彼は「いつも俺ばかり…信じられない」と語ったという。ヤマルとバルセロナのフリック監督の間には緊張関係があるとの見方もあるが、フリック監督は公の場では、このスター選手との間に何の問題もないと主張している。
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チャンピオンズリーグの決戦が迫っている
バルセロナは、チャンピオンズリーグの準々決勝でもアトレティコ・マドリードと対戦することになる。同チームはすでに、ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコにコパ・デル・レイで敗退させられている。この対戦は、経験豊富なシメオネの粘り強さに対し、フリックの戦術眼が再び試される一戦となるだろう。欧州の舞台で成功するために何が必要かを熟知しているラキティッチは、代表戦中断期間を経て両チームが再戦する際、両監督による戦術的な駆け引きが繰り広げられると予想している。
「常に難しい試合になる。互いを熟知し合っているチーム同士だからね」とラキティッチは付け加えた。「ハンジ・フリックもシメオネも、チームをしっかりと準備してくるだろう。素晴らしいチャンピオンズリーグの試合になると思う。バルサが勝ち進むことを願っているが、かなり厳しい戦いになるだろうね」