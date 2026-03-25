イヴァン・ラキティッチがバルセロナで最も決定的な選手を挙げたが、ラミン・ヤマルは除外された

バルセロナは、チャンピオンズリーグの準々決勝でもアトレティコ・マドリードと対戦することになる。同チームはすでに、ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコにコパ・デル・レイで敗退させられている。この対戦は、経験豊富なシメオネの粘り強さに対し、フリックの戦術眼が再び試される一戦となるだろう。欧州の舞台で成功するために何が必要かを熟知しているラキティッチは、代表戦中断期間を経て両チームが再戦する際、両監督による戦術的な駆け引きが繰り広げられると予想している。

「常に難しい試合になる。互いを熟知し合っているチーム同士だからね」とラキティッチは付け加えた。「ハンジ・フリックもシメオネも、チームをしっかりと準備してくるだろう。素晴らしいチャンピオンズリーグの試合になると思う。バルサが勝ち進むことを願っているが、かなり厳しい戦いになるだろうね」