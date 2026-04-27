決定力より激しい攻防が際立った試合は、6万人の熱狂的なファン前で120分を要した。 延長6分、フィラス・アル・ブリカンが至近距離から決勝弾。元バルセロナとACミランのMFフランク・ケシエのパスを胸で受け、ゴール上隅に叩き込んだ。この勝利でアル・アハリは2005年のアル・イッティハド以来、アジア王座連覇を達成した初のチームとなった。

試合は混乱が続いた。後半中盤にはザカリア・ハウサウィが頭突きで一発退場。さらに終盤にはベンチにいた交代選手モハメド・アブドゥルラフマンもレッドカードを受け、緊張が高まった。