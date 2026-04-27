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イヴァン・トニーにまたトロフィー。2枚の退場者が出た激戦の決勝で、アル・アハリがAFCチャンピオンズリーグを制した。
ジェッダでの劇的な勝利
決定力より激しい攻防が際立った試合は、6万人の熱狂的なファン前で120分を要した。 延長6分、フィラス・アル・ブリカンが至近距離から決勝弾。元バルセロナとACミランのMFフランク・ケシエのパスを胸で受け、ゴール上隅に叩き込んだ。この勝利でアル・アハリは2005年のアル・イッティハド以来、アジア王座連覇を達成した初のチームとなった。
試合は混乱が続いた。後半中盤にはザカリア・ハウサウィが頭突きで一発退場。さらに終盤にはベンチにいた交代選手モハメド・アブドゥルラフマンもレッドカードを受け、緊張が高まった。
トニー、アル・アハリで3冠達成
2024年にブレントフォードから4000万ポンドで移籍したトニーは、アル・アハリで3つ目のタイトルを獲得。昨季のAFCタイトルと2025年サウジ・スーパーカップに続く栄冠だ。 トニーは先発し、終盤に交代。30歳のストライカーは連覇達成の喜びをSNSにこう綴った。「ダァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ
マフレズがチームの団結力を称賛
プレミアリーグとチャンピオンズリーグを制したリヤド・マフレズは、チームメイトの闘志を即座に称えた。このウイングは、試合の状況を踏まえるとこの勝利はより印象的だと認めた。
試合直後、マフレズは「信じられないほど素晴らしい。またしても厳しい試合だった。僕たちは自らを追い込むのが好きなようだ。10対11はほぼ不可能。どうやって力とエネルギーを引き出したのか分からない。レッドカード後も団結し、激しく戦い、ゴールを決めるまで走り続けた」と語った。
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トニーの次は？
AFCチャンピオンズリーグで優勝しメダルを首にかけたことで、再びトニーの去就が注目されている。中東では88試合で67得点16アシストと驚異的な数字を残すイングランド代表FWだ。家族のためにサウジアラビアで実績を残したいと語ってきたが、プレミアリーグ復帰の扉は閉じていない。 今夏、トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表に選ばれるため、クラブシーズンを好調で終え、代表入りを狙う。