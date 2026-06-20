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イヴァン・トニーがハットトリックを達成し、イングランドが5-1で勝利。無観客の親善試合でモーガン・ロジャースも得点を挙げた。
控え選手の出場時間が増える
トーマス・トゥヘル監督は、イングランド代表がワールドカップ初戦でクロアチアに4－2で勝ってから24時間以内に、合宿地スウォープ・サッカー・ビレッジで非公開の親善試合を実施した。 試合は25分ハーフの2ピリオド制で、出場機会の少なかった13選手が北米の暑さに慣れる機会となった。モーガン・ロジャースとオリー・ワトキンスもMLSの相手に得点を挙げた一方、主力選手はホテルで回復に専念した。
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隊長が訓練演習を称賛
このトレーニングは、戦術連携の向上に非常に有効だった。特に水曜日の公式戦初戦で終盤に足がつり、予防のため脚にテーピングを施したベテランのハリー・ケインには、その効果が顕著だった。
ケインは「素晴らしかった。 出場時間が少なかった選手にはスタミナ補給に最適だった。良い試金石になった。試合を組んでくれたスポルティングに感謝している。彼らは高いレベルでプレーし、フリーキックで素晴らしいゴールも決めた。サッカーとしては複数得点が予想され、実際その通りだった。彼らは我々に良い試練を与え、我々は必要なものを得た」
ストライカーは逆境で本領を発揮する
トニーは非公開練習で3得点を挙げ、先週のマイアミFC戦に続き2度目のハットトリックを達成した。 30歳のフォワードが代表に選ばれたのは意外だったが、サウジアラビア・プロリーグのアル・アハリで高温に慣れている点が評価された。大会が佳境に入るほど、彼のフィジカルと経験はケインの後方では貴重な戦力となるはずだ。
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代表チームを待ち受けるアフリカでのテストマッチ
イングランド代表は、火曜日にボストン・スタジアムで行われるグループL第2戦ガーナ戦に向けて遠征する前に、フルメンバーで合同トレーニングを再開する。トレーニングで好調のトニーと、回復したレギュラー組の両方を起用するかどうか、トゥヘル監督はフォワード陣の選択に頭を悩ませている。マサチューセッツ州で勝ち点3を加えれば、イングランドは残り1試合で決勝トーナメント進出を確定できる。