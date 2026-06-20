このトレーニングは、戦術連携の向上に非常に有効だった。特に水曜日の公式戦初戦で終盤に足がつり、予防のため脚にテーピングを施したベテランのハリー・ケインには、その効果が顕著だった。

ケインは「素晴らしかった。 出場時間が少なかった選手にはスタミナ補給に最適だった。良い試金石になった。試合を組んでくれたスポルティングに感謝している。彼らは高いレベルでプレーし、フリーキックで素晴らしいゴールも決めた。サッカーとしては複数得点が予想され、実際その通りだった。彼らは我々に良い試練を与え、我々は必要なものを得た」