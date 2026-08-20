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イアン・ライト、アーセナルがマイルズ・ルイス＝スケリーを売却する可能性に懸念 「純利益の縄」招く恐れも
大型補強が憶測を加速させる
アーセナルは、アストン・ヴィラのエズリ・コンサ獲得で5100万ポンドの契約に合意した後、少なくとも1人の大型放出を模索していると報じられている。すでにクリストス・ツォリスとブルーノ・ギマランイスを獲得していることもあり、この補強費がルイス＝スケリーの将来を巡る憶測を加速させている。下部組織出身の同選手がチェルシーとマンチェスター・ユナイテッドに売り込まれたとの主張も出ているためだ。10代の同選手本人は残留を望み、コミュニティ・シールドでも際立った活躍を見せたが、CEOのリチャード・ガーリックが売却の可能性を否定しなかったことで、ファンの懸念は強まっている。
- ZUMA Press Wire
解説者が仲介業務を批判
ライトは『Stick to Football podcast』で、続く憶測への苛立ちをあらわにし、クラブのビジネスにおける仲介者の影響力が強まっていることに疑問を呈した。「そんな話がどこから出ているのか分からない。というのも、それが彼の陣営から出ているものでないのは事実として知っているからだ。
「彼のお母さんから出ているわけでもない。アーセナルのファンは、彼のお母さんが売り込みをしていると言うのはやめて落ち着くべきだ。マイルズはすでに残留に満足していると話している。なぜアーセナルは、彼は売り物ではないとただ言わないんだ？ 彼はマンチェスター・ユナイテッドにとって素晴らしい補強になるだろうし、もちろんそうだ。彼がやっていることを見れば分かる。
「いろいろなことが起きている。そしてこれもまた、アーセナルについて私が懸念していることだ。今の仲介者を介したビジネスの進め方だ。彼らが実際に起きていて、残留を望み、満足していると分かっているのに、どうしてあんな話が出てくるんだ。
「［ガブリエウ］マルティネッリにはクラブの誰からも接触がないのに、あらゆるところで売り込みに出されている。そんなことをしているのは誰なんだ？ なぜそんなことが起きている？」
財政的な圧力が若手を脅かす
元アーセナルFWは、クラブの移籍方針における矛盾も批判し、利益に関する規則がアカデミー出身選手に不当に厳しい目を向けさせていると警鐘を鳴らした。「分からないのはそこなんだ。ヴィニシウス・ジュニオール獲得に動いていて、この選手を獲るために記録的な額を投じようとしているのに、今は必死に売ろうとしているなんて、どういうことなんだ？
「大きなスカッドを抱えていれば誰かが去らなければならない。でも、アーセナルを去る選手はみんなトルコに行くように見える。そこもまた一つの疑問だ。
「不運なのは、アカデミーからトップチームに上がって定着し、結果を出した選手には、常に純利益という首輪がついて回ることだ。
「イーサン・ヌワネリも同じだ。今聞いているのは、彼を売るつもりはなく、レンタルに出したいということだが、それにはかなり安心している。あのチームでプレーするチャンスを得るだけの連続した起用を、彼はどの段階でも与えられてこなかったと思うからだ。
「マイルズのように良いプレーをしている選手がいて、彼に何ができるかが信じられないほど明らかになっているなら、当然マンチェスター・ユナイテッドも何か起こせないかを見るだろう。
「彼らはギマランイスが入ってくるのを見ているし、デクラン・ライスも見ている。彼は去りたがっていないし、本当に不可解なのは、なぜアーセナルがただ出てきて『彼は売り物ではない』と言わないのかということだ」
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10代の選手が中盤のポジション争いに直面する
アーセナルの中盤では競争がこれまで以上に激しくなり、ギマランイスとデクラン・ライスの存在によって、台頭する若手が継続的に先発機会を得るのは難しくなる。アーセナル首脳陣は今後、イーサン・ヌワネリのような有望株に成長を促すためのレンタル移籍を認めるのか、それともタイトル防衛に向けてスカッドの厚みを維持するのかを判断しなければならない。ルイス＝スケリーは、国内外の厳しい日程を前に、ミケル・アルテタ監督の構想内での地位を確固たるものにするためにも、目を引くパフォーマンスを維持する必要がある。
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