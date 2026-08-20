元アーセナルFWは、クラブの移籍方針における矛盾も批判し、利益に関する規則がアカデミー出身選手に不当に厳しい目を向けさせていると警鐘を鳴らした。「分からないのはそこなんだ。ヴィニシウス・ジュニオール獲得に動いていて、この選手を獲るために記録的な額を投じようとしているのに、今は必死に売ろうとしているなんて、どういうことなんだ？

「大きなスカッドを抱えていれば誰かが去らなければならない。でも、アーセナルを去る選手はみんなトルコに行くように見える。そこもまた一つの疑問だ。

「不運なのは、アカデミーからトップチームに上がって定着し、結果を出した選手には、常に純利益という首輪がついて回ることだ。

「イーサン・ヌワネリも同じだ。今聞いているのは、彼を売るつもりはなく、レンタルに出したいということだが、それにはかなり安心している。あのチームでプレーするチャンスを得るだけの連続した起用を、彼はどの段階でも与えられてこなかったと思うからだ。

「マイルズのように良いプレーをしている選手がいて、彼に何ができるかが信じられないほど明らかになっているなら、当然マンチェスター・ユナイテッドも何か起こせないかを見るだろう。

「彼らはギマランイスが入ってくるのを見ているし、デクラン・ライスも見ている。彼は去りたがっていないし、本当に不可解なのは、なぜアーセナルがただ出てきて『彼は売り物ではない』と言わないのかということだ」